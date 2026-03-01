Thriller Films: સસ્પેન્સ એવું જે મગજના તાર હલાવી નાખશે, નેટફ્લિક્સની 5 મસ્ટ વોચ સાઈકો થ્રિલર ફિલ્મો
5 Best Thriller Films: જો તમને એવી ફિલ્મો જોવી ગમતી હોય જેની સ્ટોરી શરુ થાય ત્યારથી પુરી થાય ત્યાં સુધી તમને બાંધી રાખે, ફિલ્મમાં જબરદસ્ત સસ્પેન્સ હોય, ફિલ્મના દરેક સીનમાં કલ્પના પણ ન કરી હોય તેવા ટ્વીસ્ટ જોવા મળે.. તો ચાલો તમને 5 આવી જ ફિલ્મો વિશે જણાવીએ જે તમારા મગજના તાર હલાવી દેશે. આ ફિલ્મો જોઈ તમને મજા પડી જશે.
તલાશ
આજની જનરેશનના યુવાનોએ આ ફિલ્મ કદાચ નહીં જોઈ હોય. 2012 માં આમીર ખાન, કરિના કપૂર ખાન, રાની મુખર્જીની ફિલ્મ તલાશ રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મમાં રાજકુમાર રાવ, નવાઝુદ્દીની સિદ્દીકી સહિતના કલાકારો એક સાથે જોવા મળશે. આ ફિલ્મ જોરદાર સસ્પેન્સ સાથે આગળ ચાલશે અને તમને પણ છેલ્લે સુધી બાંધી રાખશે.
ઈત્તેફાક
વર્ષ 2017 માં સોનાક્ષી સિંહા અને સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રાની ફિલ્મ ઈત્તેફાક રિલીઝ થઈ હતી.આ ફિલ્મના ડાયરેક્ટર અભય ચોપડા છે. ફિલ્મની સ્ટોરી ફુલ ઓન સસ્પેન્સ છે. આ ફિલ્મનું આઈએમડીબી પર રેટિંગ 7.2 છે. આ ફિલ્મને એક રીતે અંડર રેડેટ કહી શકાય.
કાર્તિક કોલિંગ કાર્તિક
વર્ષ 2010 માં ફરહાન અખ્તર, દીપિકા પાદુકોણ, રામ કપૂર, શેફાલી શાહની ફિલ્મ કાર્તિક કોલિંગ કાર્તિક રિલીઝ થઈ હતી. આ ફિલ્મ જોઈને તમે પણ માથું પકડી લેશો. ફિલ્મને સમજવા માટે તમારે તેની એક એક બારીકી ફોકસ રાખવું પડશે.
બદલા
અમિતાભ બચ્ચન, અમૃતા સિંહ, તાપસી પન્નૂની ફિલ્મ બદલા 2019 માં રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મનું ડાયરેકશન સુજોય ઘોષએ કર્યું હતું. ફિલ્મમાં તાપસી પન્નૂ તેના સીક્રેટ લવરના મર્ડરના આરોપમાં ફસાય છે અને પછી જે સત્ય સામે આવે છે તેના વિશે તમે વિચાર્યું પણ નહીં હોય.
ગેમ ઓવર
તાપસી પન્નૂની આ ફિલ્મ સસ્પેન્સથી ભરપુર છે. બની શકે કે એકવાર જોયા પછી પણ તમે આ ફિલ્મને ન સમજો, ફિલ્મને સમજવા માટે તેને બીજીવાર જોવી પડે. આ ફિલ્મ મુખ્ય રીતે તમિલ અને તેલુગૂ ભાષામાં શૂટ થઈ હતી. પછી તેને હિંદીમાં ડબ કરવામાં આવી છે. આ ફિલ્મમાં એક સીરિયલ કિલરની સ્ટોરી છે જે તમારું મગજ હલબલાવી દેશે.
Trending Photos