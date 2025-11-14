ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Travel Tips: ભારતમાં આ 5 જગ્યાએ વહે છે ગરમ પાણીના ઝરણા, શિયાળામાં ફરવા જવામાં આવશે મજા

Travel Tips: ભારતમાં ફરવા માટે અદ્ભુત જગ્યાઓ આવેલી છે. અહીંયા તમને દરેક ઋતુમાં અદ્ભુત અનુભવ કરાવે તેવી જગ્યાઓ પણ જોવા મળશે. જેમકે ભારતમાં 5 જગ્યા એવી છે જ્યાં ગરમ પાણીના ઝરણા વહે છે. અહીં કડકડતી ઠંડીમાં પણ ઝરણાનું પાણી ગરમ જ હોય છે. 
 

Updated:Nov 14, 2025, 05:11 PM IST

ભારતમાં આવેલા ગરમ પાણીના ઝરણા

ડિસેમ્બર મહિનામાં ન્યુ યર સમયે લોકો ફરવા માટે જતા હોય છે. આ સમયે કડકડતી ઠંડી પડતી હોય છે. આ સમયે જો તમે પણ ફરવા જવાનું વિચારો છો અને હજી સુધી જગ્યા ફાઈનલ નથી કરી તો તમને આજે 5 ખાસ જગ્યાઓ વિશે જણાવીએ. આ જગ્યા એવી છે જ્યાં ઠંડીમાં ફરવા જવાની મજા આવશે. આ જગ્યાઓએ પણ ઠંડી તો પડે છે પરંતુ અહીં તમને ગરમ પાણીના વહેતા ઝરણા જોવા મળશે. ગરમ પાણીના ઝરણાનો અનુભવ તમને જીવનભર યાદ રહી જશે.   

ખીરગંગા

લીલાછમ પર્વતો વચ્ચે ઘાટીમાં વસેલું છે ખીરગંગા. આ જગ્યા ટ્રેકર્સ માટે સ્વર્ગ છે. અહીં તમને જાદુઈ ગરમ પાણીના ઝરણાનો અનુભવ થશે. આ જગ્યા બેસ્ટ છે. ગાઢ જંગલો અને સુંદર પર્વતી રસ્તાઓથી 12 થી 14 કિમીનો ટ્રેક પાર કરો એટલે ખીરગંગાના કુદરતી રીતે વહેતા ગરમ પાણીના ઝરણા સુધી પહોંચી જશો. જો તમે ટ્રેક કરો છો તો આ ટ્રેક તમારા જીવનનો બેસ્ટ અનુભવ સાબિત થશે. 

મણિકરણ

મનમોહક પર્વતી ઘાટીમાં મણિકરણ સુંદર જગ્યા છે. અહીં ગરમ પાણીના ઝરણા પોતાની આધ્યાત્મિક અને ઔષધીય ગુણો માટે પ્રસિદ્ધ છે. આ જગ્યા પર્યટકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. અહીંના ઝરણામાં પાણીનું તાપમાન ઘણીવાર 94 ડિગ્રી સુધી વધી શકે છે.   

તત્તાપાની

હિમાચલનું આ રત્ન છે. તત્તાપાની શિમલાથી અંદાજે 50 કિમી દુર આવેલું નાનકડું ગામ છે. અહીં ગરમ પાણીના ઝરણા છે. આ જગ્યા મનોરમ્ય છે જે તમારી ચિંતાને દુર કરી દેશે.   

રેશી

સિક્કિમમાં રંગીત નદી કિનારે રેશી આવેલું છે. અહીંયા પણ ગરમ પાણીનું ઝરણું આવેલું છે. આ જગ્યા અદ્રિતીય છે. અહીં તમને શાંતિનો અનુભવ થશે.   

પુગા

જો તમને લદ્દાખમાં પર્વતોના કઠોર દ્રશ્ય જ જોવા મળશે એવું લાગે છે તો તમે ભુલ કરી રહ્યા છો. અહીં તમને પુગા ઘાટીમાં ગરમ પાણીના ઝરણા પણ જોવા મળી શકે છે. અહીં જવાનો અનુભવ પણ અદ્ભુત છે.   

