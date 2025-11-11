ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આ 3 રાશિઓને ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન, આ 5 ગ્રહો વક્રી થતાં વધશે મુશ્કેલી

11 નવેમ્બરના રોજ સાંજે 6:31 વાગ્યે ગુરુ કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે. શનિ, બુધ, રાહુ અને કેતુ પહેલાથી જ વક્રી છે. ત્યારે આ પાંચ ગ્રહોની વક્રી ચાલ કઈ રાશિઓ પર નકારાત્મક અસર કરશે. તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Updated:Nov 11, 2025, 03:47 PM IST

1/5
image

ગુરુ પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં છે અને આજે 11 નવેમ્બર, 2025ના રોજ આ રાશિમાં તેની વક્રી ચાલ શરૂ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગુરુની વક્રી ચાલ કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં નવી સમસ્યાઓ લાવી શકે છે. વધુમાં બુધ, શનિ, રાહુ અને કેતુ પહેલાથી જ વક્રી છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ પાંચ ગ્રહોની એક સાથે વક્રી ચાલ ત્રણ રાશિઓની મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે.

તુલા રાશિ

2/5
image

પાંચ ગ્રહોની વક્રી ચાલ તુલા રાશિના જાતકો માટે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. જૂની બીમારી ફરી દેખાઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારા શબ્દો અન્ય લોકોને પરેશાન કરી શકે છે, જેના કારણે તમારા ઘણા સંબંધોમાં તણાવ આવી શકે છે. તેથી તમારી વાણી પર સંયમ રાખો. 

મેષ રાશિ

3/5
image

પાંચ ગ્રહોની વક્રી ચાલ મેષ રાશિની સમસ્યાઓમાં વધારો કરી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન નાણાકીય નુકસાનની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો, કારણ કે સંબંધોમાં ખટાશ આવી શકે છે. 

મીન રાશિ

4/5
image

ગ્રહોની વક્રી ચાલ મીન રાશિની આર્થિક સ્થિતિને બગાડી શકે છે. અચાનક ખર્ચ વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પર પણ પ્રતિકૂળ અસર થઈ શકે છે. દેવાનો બોજ વધી શકે છે. કામ પર કોઈ તમારી છબીને દૂષિત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે.  

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

5 Planets VakriRashifalGuru Vakri 2025budh vakri 2025

Trending Photos