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હવે વરસાદના બીજા રાઉન્ડમાં મેઘો બનાવી રહ્યો છે ગુજરાત પર ‘વેધર ચક્રવ્યૂહ’, 5 ખતરનાક સિસ્ટમ આ વિસ્તારોમાં ભૂક્કા બોલાવશે!

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 09, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:00 AM IST

Ambalal Patel Big Prediction: જુલાઈ મહિનાની શરૂઆત સાથે જ ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. રાજ્યમાં ચોમાસું હાલ પૂરજોશમાં જામ્યું છે, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી-પાણી થઈ ગયું છે. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં અત્યારે એકસાથે 5 જેટલી મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય છે, જેની સીધી અસર આગામી દિવસોમાં જોવા મળશે. પરંતુ હવે નાગરિકો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. હવામાન વિભાગની તાજી આગાહી મુજબ, રાજ્યમાં આજથી વરસાદનું જોર ધીમે-ધીમે ઘટશે. 

રાજ્યમાં સક્રિય 5 વરસાદી સિસ્ટમો1/5

રાજ્યમાં સક્રિય 5 વરસાદી સિસ્ટમો

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં વેલમાર્ક લો પ્રેશર, સિઝનલ ટ્રફ અને ઓફ-શોર ટ્રફ જેવી મહત્વની સિસ્ટમો સક્રિય હોવાથી રાજ્યભરમાં મેઘમહેર યથાવત છે. આ સિસ્ટમોની અસર હેઠળ આજે અને આવતીકાલે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મૂશળધાર વરસાદ વરસ્યો હતો. જેના પગલે સુરત, નવસારી, માંગરોળ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઇ હતી. આજે નવસારી, તાપી અને વલસાડ સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. જોકે 10 જુલાઈથી રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ઘટવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.  

9 જુલાઈના રોજ ક્યાં થઇ શકે છે ભારે વરસાદ2/5

9 જુલાઈના રોજ ક્યાં થઇ શકે છે ભારે વરસાદ

આજે 9 જુલાઈ 2026ના રોજ નવસારી, તાપી, ડાંગ, વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે અમરેલી, ભાવનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, કચ્છ, વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, ખેડા, વડોદરા, ભરૂચ, આણંદ, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, રાજકોટ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ થઇ શકે છે.  

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી3/5

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદના આગામી તબક્કા વિશે મહત્વની માહિતી આપી છે. આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર અને અમરેલીમાં હળવા-ભારે વરસાદની શક્યતા. દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત અને નવસારીમાં 4-5 ઈંચ વરસાદ વરસી શકે છે. પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, મહીસાગર અને વડોદરાના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીના છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા છે, જેની અસર ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં વિશેષ રહેશે. રથયાત્રા દરમિયાન પણ વરસાદી માહોલ રહેવાની સંભાવના છે. વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ 11 થી 17 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદનું નવું અને શક્તિશાળી વહન આવશે, જેમાં ઉત્તર-પૂર્વ ગુજરાત અને કચ્છમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.

હવામાન વિભાગનું એલર્ટ અને જિલ્લાવાર આગાહી4/5

હવામાન વિભાગનું એલર્ટ અને જિલ્લાવાર આગાહી

હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાત પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા આગામી બે દિવસ માટે ઓરેન્જ અને યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. નવસારી, વલસાડ, સુરત અને ડાંગમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ ભારે વરસાદનું અનુમાન છે. રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, મોરબી અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં પણ વરસાદનું જોર યથાવત રહેશે. હવામાન વિભાગના મતે બે દિવસ બાદ વરસાદનું જોર કંઈક અંશે ઘટશે, પરંતુ 11 જુલાઈથી શરૂ થનારા બીજા વરસાદી રાઉન્ડમાં ખાસ કરીને બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને કચ્છના વિસ્તારોમાં મેઘરાજા ધડબડાટી બોલાવશે. ખેડૂતો અને નાગરિકોને હવામાન વિભાગની ચેતવણીઓને અનુસરવા અને સાવચેત રહેવા વિનંતી છે.

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આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન એટલે કે 12 જુલાઈ 2026 સુધી જખૌ, માંડવી (કચ્છ), મુંદ્રા, ન્યુ કંડલા, નવલખી, સલાયા, ઓખા, બેડી, સિક્કા (જામનગર),પોરબંદર, મુળદ્વારકા, વેરાવળ, દીવ, જાફરાબાદ, પીપાવાવ, પોર્ટ વિક્ટર, ભાવનગર, અલંગ, ભરૂચ, દહેજ, મગદલ્લા સહિતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશામાં 40-50થી 60 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઇ શકે છે. મધ્ય અને ઉત્તર અરબી સમુદ્ર તેમજ સોમાલિયા અને ઓમાનના દરિયાકાંઠે 45 થી 65 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. કોંકણ, ગોવા, કર્ણાટક, કેરળ, લક્ષદ્વીપ અને માલદીવના દરિયાકાંઠે પણ ભારે પવન ફૂંકાઇ શકે છે. આ ઉપરાંત અમરેલી, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, કચ્છ અને પોરબંદરના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ઉંચા મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ચેતાવણી આપી છે.  

TAGS:
Gujarat Weather
gujarat weather forecast
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