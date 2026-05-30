Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Kidney Damage First Sign: આંખની આ સમસ્યા જણાવે છે ખરાબ કિડનીનો હાલ, આ 5 ઈશારાને સામાન્ય ન સમજો

Kidney Damage First Sign: આંખની આ સમસ્યા જણાવે છે ખરાબ કિડનીનો હાલ, આ 5 ઈશારાને સામાન્ય ન સમજો

Written ByKrupa Shah
Published: May 30, 2026, 03:12 PM IST|Updated: May 30, 2026, 03:12 PM IST

Kidney Damage First Sign: કિડની ડેમેજ થતી હોય તે પ્રક્રિયા સાયલન્ટ હોય છે. શરુઆતમાં કિડનીની સમસ્યા સ્પષ્ટ લક્ષણો વિના વધે છે. ધીરેધીરે સમસ્યા વધે એટલે શરીરમાં આંખ સહિતના અંગો પર તેના લક્ષણો દેખાય છે. જેમાં આંખ પર સૌથી પહેલું લક્ષણ જોવા મળે છે. કિડની ડેમેજના આ લક્ષણોને સામાન્ય સમજવાની ભુલ ન કરવી.
 

1/6

આંખની આસપાસ સોજો

તમે સવારે જાગો અને રોજ તમારી આંખની આસપાસ સોજો રહેતો હોય તો તે સંકેત હોય શકે છે કે તમારી કિડની પ્રોટીનને યોગ્ય રીતે ફિલ્ટર નથી કરી શકતી. આ સ્ટેજ પછી ધીરે ધીરે કિડની ડેમેજ થવાનું શરુ થાય છે.   

2/6

થાક અને નબળાઈ

જો તમને આખો દિવસ શરીરમાં થાક અને નબળાઈ લાગે છે, શરીરમાં એનર્જી ન હોય તેવું ફીલ થાય છે તો હોય શકે છે કે તમને કિડની સંબંધિત સમસ્યા હોય. જ્યારે કિડની બરાબર કામ ન કરતી હોય ત્યારે રેડ બ્લડ સેલ્સ પ્રભાવિત થાય છે અને તેના કારણે નબળાઈ લાગે છે. 

3/6

ઉલટી જેવું થવું

જો તમને કારણ વિના અને વારંવાર ઉલટી જેવું થાય છે તો શક્ય છે કે કિડનીમાં સમસ્યા શરુ થઈ હોય. જ્યારે શરીરમાં ટોક્સિન જમા થઈ જાય અને કિડની બરાબર કામ ન કરતી હોય તો વેસ્ટ શરીરમાંથી બહાર નીકળી શકતું નથી અને ઉલટી જેવું થયા કરે છે.   

4/6

પેશાબમાં ફીણ

કિડનીની તકલીફ હોય તો પેશાબનો રંગ ડાર્ક થવા લાગે, વારંવાર પેશાબ જવાની ઈચ્છા થાય છે અને પેશાબમાં ફીણ પણ દેખાય છે. આ સંકેત છે કે કિડની બરાબર કામ નથી કરી રહી.   

5/6

બ્લડ અને યૂરિન ટેસ્ટ કરાવો

જો આ લક્ષણો દેખાય અને પછી ધીરે ધીરે તે વધતાં જાય તો તેને ઈગ્નોર ન કરો. સમય રહેતા બ્લડ અને યૂરિન ટેસ્ટ કરાવો. આ સિવાય કિડની સ્વસ્થ રહે તેવો આહાર લેવો અને પુરતાં પ્રમાણમાં પાણી પીવું જેથી શરીરમાંથી ટોક્સિન્સ સરળતાથી બહાર નીકળી શકે.  

6/6

Tags:
kidney damage
Kidney
Kidney Health
કિડની ડેમેજ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8th Pay Commission: રેલવેએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર કરી મોટી માંગ, જાણો કેટલો વધી જશે પગાર

8th Pay Commission: રેલવેએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર કરી મોટી માંગ, જાણો કેટલો વધી જશે પગાર

8th Pay Commission4 min ago
2

રાજસ્થાન રોયલ્સના આ ખેલાડીએ ટીમને આપ્યો દગો ? કોચ સંગાકારાએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

Kumar Sangakkara5 min ago
3

માટલામાં પાણી ઠંડુ ન થતું હોય તો ફટાફટ આ ઉપાયો અજમાવી જુઓ, ફ્રીજ જેવું ઠંડુ થશે પાણી

Earthen Pot19 min ago
4

અમેરિકા-ભારત ટ્રેડ ડીલ પર સર્જિયો ગોરનો મોટો દાવો! જાણો ક્યારે થશે કરાર પર હસ્તાક્ષર

US-India Relation20 min ago
5

"360° કેમેરાવાળી દેશની 5 સૌથી સસ્તી કાર, ડ્રાઇવિંગને બનાવશે સરળ, જાણો કિંમત

360 degree camera cars42 min ago