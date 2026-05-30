/Kidney Damage First Sign: આંખની આ સમસ્યા જણાવે છે ખરાબ કિડનીનો હાલ, આ 5 ઈશારાને સામાન્ય ન સમજો

Kidney Damage First Sign: કિડની ડેમેજ થતી હોય તે પ્રક્રિયા સાયલન્ટ હોય છે. શરુઆતમાં કિડનીની સમસ્યા સ્પષ્ટ લક્ષણો વિના વધે છે. ધીરેધીરે સમસ્યા વધે એટલે શરીરમાં આંખ સહિતના અંગો પર તેના લક્ષણો દેખાય છે. જેમાં આંખ પર સૌથી પહેલું લક્ષણ જોવા મળે છે. કિડની ડેમેજના આ લક્ષણોને સામાન્ય સમજવાની ભુલ ન કરવી.
તમે સવારે જાગો અને રોજ તમારી આંખની આસપાસ સોજો રહેતો હોય તો તે સંકેત હોય શકે છે કે તમારી કિડની પ્રોટીનને યોગ્ય રીતે ફિલ્ટર નથી કરી શકતી. આ સ્ટેજ પછી ધીરે ધીરે કિડની ડેમેજ થવાનું શરુ થાય છે.
જો તમને આખો દિવસ શરીરમાં થાક અને નબળાઈ લાગે છે, શરીરમાં એનર્જી ન હોય તેવું ફીલ થાય છે તો હોય શકે છે કે તમને કિડની સંબંધિત સમસ્યા હોય. જ્યારે કિડની બરાબર કામ ન કરતી હોય ત્યારે રેડ બ્લડ સેલ્સ પ્રભાવિત થાય છે અને તેના કારણે નબળાઈ લાગે છે.
જો તમને કારણ વિના અને વારંવાર ઉલટી જેવું થાય છે તો શક્ય છે કે કિડનીમાં સમસ્યા શરુ થઈ હોય. જ્યારે શરીરમાં ટોક્સિન જમા થઈ જાય અને કિડની બરાબર કામ ન કરતી હોય તો વેસ્ટ શરીરમાંથી બહાર નીકળી શકતું નથી અને ઉલટી જેવું થયા કરે છે.
કિડનીની તકલીફ હોય તો પેશાબનો રંગ ડાર્ક થવા લાગે, વારંવાર પેશાબ જવાની ઈચ્છા થાય છે અને પેશાબમાં ફીણ પણ દેખાય છે. આ સંકેત છે કે કિડની બરાબર કામ નથી કરી રહી.
જો આ લક્ષણો દેખાય અને પછી ધીરે ધીરે તે વધતાં જાય તો તેને ઈગ્નોર ન કરો. સમય રહેતા બ્લડ અને યૂરિન ટેસ્ટ કરાવો. આ સિવાય કિડની સ્વસ્થ રહે તેવો આહાર લેવો અને પુરતાં પ્રમાણમાં પાણી પીવું જેથી શરીરમાંથી ટોક્સિન્સ સરળતાથી બહાર નીકળી શકે.