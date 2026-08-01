ગુજરાત પર આગામી 48 કલાક ભારેથી અતિભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું ભયાનક રેડ એલર્ટ', આજે 10 જિલ્લામાં તૂટી પડશે

Gujarat Monsoon Red Alert: ગુજરાતમાં ચોમાસું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે. રાજ્ય પર એકસાથે પાંચ-પાંચ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 48 કલાક માટે ભારેથી અતિભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ગંભીર ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં 'રેડ એલર્ટ' ઘોષિત કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે માછીમારોને આગામી 3 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. આજે રાજ્યના 10 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ અલર્ટ અપાયું છે. મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. 3 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે.
રાજ્યમાં સક્રિય થયેલી ડીપ ડિપ્રેશન સિસ્ટમ હવે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. જો કે, જે સિસ્ટમના કારણે અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતા હતી, તેની તીવ્રતામાં ઘટાડો થયો છે. આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ-ઉત્તર પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં જ ડિપ્રેશન 'વોલમાર્ક લો પ્રેશર'માં પરિવર્તિત થશે. સમગ્ર ગુજરાતમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ રહેશે. હાલમાં ડિપ્રેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, શીયર ઝોન અને મોન્સૂન ટ્રફ સહિતની પાંચ મહત્વપૂર્ણ સિસ્ટમ સક્રિય હોવાના કારણે રાજ્યમાં મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર, રાજ્યમાં ડિપ્રેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, શીયર ઝોન અને મોન્સૂન ટ્રફ સહિતની પાંચ મહત્વપૂર્ણ સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થઈ છે. વરસાદની સાથે 41 થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનો ફૂંકાવાની અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા થવાની શક્યતા છે. સક્રિય થયેલી ડીપ ડિપ્રેશન સિસ્ટમ હાલ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈને પશ્ચિમ-ઉત્તર પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી રહી છે, જે ટૂંક સમયમાં 'વેલ માર્ક્ડ લો પ્રેશર'માં પરિવર્તિત થશે.
રાજ્યના દક્ષિણ, મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, મહિસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા અને છોટાઉદેપુરમાં રેડ એલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરાઈ છે. દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા-નગર હવેલી અને સૌરાષ્ટ્રના સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, બોટાદ અને ભાવનગરમાં વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આજે નર્મદા અને સુરત જિલ્લામાં અસામાન્ય ભારે વરસાદની આગાહી છે. નિચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળભરાવ (Waterlogging) થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદનો અત્યંત ભારે રાઉન્ડ જોવા મળશે. 2 અને 3 ઓગસ્ટે કેટલાક ભાગોમાં અણધાર્યો અને મુસળધાર વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં 8 થી 10 ઇંચ, જ્યારે અમુક અતિ-સંવેદનશીલ ભાગોમાં 20 ઇંચ સુધીનો રેકોર્ડબ્રેક વરસાદ વરસવાની શક્યતા છે. આવતીકાલથી વરસાદનું જોર વધશે અને આગામી 7 દિવસ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘમહેર જાહેર રહેશે.
દરિયામાં ભારે કરંટ અને તોફાની પવન હોવાના કારણે માછીમારોને 3 દિવસ સુધી દરિયામાં ન જવાની સ્પષ્ટ તાકીદ કરાઈ છે. અમદાવાદ, વડોદરા, આણંદ સહિતના શહેરી વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે પૂર જેવી સ્થિતિ કે જળભરાવ થવાની શક્યતા હોવાથી નાગરિકોને કામ વગર બહાર ન નીકળવા સલાહ આપવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા, આણંદના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. પૂર્વ ગુજરાતના પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગહરના ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. કેટલાક સ્થળોએ જળભરાવ થવાની પણ શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદ અનરાધાર આવશે તેવી આગાહી છે.