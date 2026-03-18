5 અનકેપ્ડ ખેલાડી, જે IPL 2026મા મચાવશે ધમાલ! એક તો મેદાન પર ઉતરતા જ મારે છે સિક્સ
5 Uncapped Players Who Will create Storm in IPL 2026: આઈપીએલની દરેક સિઝનમાં નવી પ્રતિભા સામે આવી છે. જો પાછલી સિઝનની વાત કરીએ તો વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાના આઈપીએલમાં પર્દાપણ મેચમાં સિક્સ ફટકારી ખાતું ખોલાવ્યું હતું. સૂર્યવંશીની સાથે અન્ડર-19 ટીમનો કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રે પણ ચર્ચામાં રહ્યો હતો. હવે ટૂર્નામેન્ટની નવી સિઝન શરૂ થવાની છે. આ સિઝનમાં પણ કેટલાક એવા અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ છે, જેના પર બધાની નજર રહેશે.
વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશીનું નામ હવે ક્રિકેટની દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે. ગત વર્ષે આઈપીએલમાં ધમાલ મચાવ્યા બાદ તેણે અન્ડર-19 વિશ્વકપમાં કમાલનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી રમતા આ યુવા ખેલાડીની નજર ટીમને મજબૂત શરૂઆત અપાવવાની રહેશે. પાછલા વર્ષે આઈપીએલમાં 35 બોલમાં સદી ફટકારી સૂર્યવંશી ઘર-ઘરમાં લોકપ્રિય થઈ ગયો હતો.
આયુષ મ્હાત્રે
અન્ડર-19 વિશ્વકપ વિજેતા કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રે એક એવો અનકેપ્ડ ખેલાડી છે, જેના પર બધાની નજર રહેશે. તે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમે છે. આયુષ સંજુ સેમસન સાથે ઈનિંગની શરૂઆત કરી શકે છે. પાછલા વર્ષે પણ તે ચેન્નઈ તરફથી કેટલીક મેચ રમ્યો હતો, જેમાં શાનદાર બેટિંગ કરી હતી.
આકિબ નબી
જમ્મુ-કાશ્મીરના ફાસ્ટ બોલર આકિબ નબીની ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે. તાજેતરમાં જમ્મુ-કાશ્મીરને રણજી ચેમ્પિયન બનાવવામાં નબીની મહત્વની ભૂમિકા રહી હતી. તેણે ટૂર્નામેન્ટમાં 60 વિકેટ લીધી હતી. નબી દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી રમવાનો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી તે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. હવે આઈપીએલમાં પોતાની પ્રતિભાનો પરિયચ આપી નબીની નજર ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમવા પર રહેશે.
કાર્તિક શર્મા
કાર્તિક શર્માને હરાજીમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે 14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. કાર્તિક એમએસ ધોની અને સંજુ સેમસન સાથે વિકેટકીપિંગનો વિકલ્પ હશે. તે પ્રથમ બોલથી જોરદાર હિટ લગાવવામાં માહિર છે. તેવામાં આ સિઝનમાં યુવા ખેલાડી પર બધાની નજર રહેશે.
પ્રશાંત વીર
પ્રશાંત વીર UPT20 મા પોતાના શાનદાર પ્રદર્શન બાદ ચર્ચામાં આવ્યો હતો. તે આઈપીએલમાં પોતાની પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કરવા ઈચ્છશે. પ્રશાંત વીર ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી મેદાનમાં ઉતરશે. એક એવી ટીમ જે યુવાઓ પર ભરોસો કરી રહી છે. ચેન્નઈએ તેને 14.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.
