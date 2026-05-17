/Cancer Risk Food: આ 5 વસ્તુઓ રોજ રોજ ખાતા લોકો ચેતી જાય, આ વસ્તુઓથી વધી શકે કેન્સર થવાનું જોખમ

Cancer Risk Food: આપણા આહારની સીધી અસર સ્વાસ્થ્ય પર થાય છે. જો ભોજનમાં પૌષ્ટિક વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો તો શરીરની તંદુરસ્તી સારી રહે અને જો અનહેલ્ધી વસ્તુઓ રોજ રોજ ખાવામાં આવે તો શરીરમાં ગંભીર રોગ વધે. ખાવાપીવાની ખોટી આદતોના કારણે કેન્સર જેવી બીમારી થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. આજે તમને જણાવીએ એવી 5 વસ્તુઓ વિશે જે કેન્સરનું જોખમ વધે છે.
ફ્રાઈડ પોટેટો
એક રિસર્ચ અનુસાર ક્રિસ્પી ફ્રાઈડ પોટેટો ખાવામાં ટેસ્ટી લાગે છે પમ તેમાં સ્ટાર્ચ વધારે હોય છે અને તેને હાઈ ટેમ્પરેચર પર તળવામાં આવે છે જેના કારણે તેમાં એવા કેમિકલ વધી જાય છે જે કેન્સરનું જોખમ અનેકગણું વધારે છે.
સૈચુરેટેડ ફેટ
એક શોધ અનુસાર સૈચુરેટેડ ફેટ વધારે માત્રામાં શરીરમાં જાય તો ફેફસાનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધે છે. એટલા માટે એવી વસ્તુઓ રોજ રોજ ખાવાનું ટાળો જેમાં સૈચુરેડેટ ફેટ વધારે હોય.
ગરમ ચા-કોફી
ચા અને કોફી એવી વસ્તુઓ છે જેને મોટાભાગના લોકો ગરમાગરમ પીવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ વધારે પડતી ગરમ ચા કે કોફી પીવાથી ગળાથી પેટ સુધી જતી નળીનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધી જાય છે. વધારે પડતી ગરમ વસ્તુના સંપર્કમાં આવવાથી ગળાની નળીમાં ટ્યૂમર વિકસિત થવાનું જોખમ વધે છે.
સોફ્ટ ડ્રિંક્સ
સોફ્ટ ડ્રિંક્સમાં આર્ટિફિશિયલ સ્વીટનર સહિતની વસ્તુઓ ઉમેરવામાં આવી હોય છે. આ વસ્તુઓ કેન્સરનું જોખમ વધારે છે. સોફ્ટ ડ્રિંક્સના કારણે માત્ર કેન્સર જ નહીં સ્ટ્રોક, સ્થૂળતા સહિતની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે.
આલ્કોહોલ
અમેરિકન ઈંસ્ટીટ્યૂટ ફોર કેન્સર રિસર્ચ એન્ડ વર્લ્ડ કેન્સર રિસર્સ દ્વારા કરેલી શોધમાં સામે આવ્યું હતું કે આલ્કોહોલ મિશ્રિત પીણા પીવાથી બ્રેસ્ટ કેન્સરનું જોખમ વધે છે. જો સ્તન કેન્સરથી બચવું હોય તો આલ્કોહોલનું સેવન ટાળવું.