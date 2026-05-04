Vegetable: આ છે 5 એવા શાક જેને રોજ રોજ ખાવાથી વધારે રહે બ્લડ શુગર લેવલ, વજન પણ ઝડપથી વધારી દે આ શાક

Vegetable : જેમને ડાયાબિટીસ હોય અને વજન પણ વધારે હોય તેમણે શાકભાજી ખાવામાં પણ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જે રીતે મીઠાઈ, તળેલું અને જંકફુડ ખાવાથી વજન અને બ્લડ શુગર વધી શકે છે તે રીતે જ કેટલાક શાકભાજી પણ એવા હોય છે જેને રોજ રોજ ખાવાથી વજન અને બ્લડ શુગર વધારે રહેવા લાગે છે. 
 

Updated:May 04, 2026, 01:43 PM IST

5 શાકભાજી

આજે તમને 5 એવા શાકભાજી વિશે જણાવીએ જેને રોજ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. ખાસ કરીને એવા લોકોએ જેમનું વજન પહેલાથી વધારે રહેતું હોય અથવા જેમને ડાયાબિટીસ હોય, આ શાક ખાવાથી વજન અને બ્લડ શુગર બંનેમાં વધારો થઈ શકે છે.   

વટાણા

વટાણા હેલ્ધી હોય છે પણ તેમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જો રોજ વટાણા ખાવામાં આવે અથવા જરૂર કરતાં વધારે વટાણા ખાવામાં આવે તો વજન વધી શકે છે. તેથી વટાણા રોજ રોજ ખાવાનું ટાળવું.   

કોળુ

કોળુ લો કેલેરી શાક ગણાય છે પણ આ શાકમાં કાર્બ્સ અને નેચરલ શુગર વધારે હોય છે. જે લોકોને વજન ઘટાડવું હોય તેમના માટે આ શાક યોગ્ય નથી. રોજ કોળુ ખાવાથી વજનમાં વધારો થવા લાગે છે.   

બટેટા

બટેટા એવું શાક છે જેનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થતો હોય છે. પણ આ શાકમાં સ્ટાર્ચ વધારે હોય છે જે કેલેરી ઝડપથી વધારે છે. રોજ રોજ બટેટા ખાવાથી શરીરમાં ફેટ વધારે જમા થવા લાગે છે. તેથી ડાયટ કરતાં હોય તો બટેટાને આહારમાંથી બહાર કરી દો.   

શક્કરીયા

શક્કરીયા સ્કિન અને વાળ માટે બેસ્ટ શાક છે પણ તેમાં કેલેરી અને કાર્બોહાઈડ્રેટ વધારે હોય છે. જે લોકો જીમમાં જતા હોય તેમના માટે શક્કરીયા હેલ્ધી વિકલ્પ છે પણ જે લોકોની જીવનશૈલી બેઠાળુ છે તેમના માટે શક્કરીયા વજન વધવાનું અને શુગર વધવાનું કારણ બની શકે છે.

અળવી

અળવીનું શાક પણ રોજ રોજ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. કારણ કે અળવીમાં એટલી કેલેરી હોય છે જે તમારી વજન ઓછું કરવાની મહેનત પર પાણી ફેરવી દેશે. તેથી વજન ઓછું કરવા ઈચ્છતા હોય તેણે આ શાક ખાવું નહીં.   

