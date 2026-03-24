Gold Price Crash: યુદ્ધના 25 દિવસમાં તૂટ્યો સોનાનો 50 વર્ષનો રેકોર્ડ, 1975 જેવી સ્થિતિ પાછી આવી!
Gold Price Crash: યુદ્ધના 25 દિવસ દરમિયાન સોનાના ભાવમાં ઐતિહાસિક 20 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, 50 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો છે. જાણો શા માટે માર્ચ મહિનો 1975 પછી સોના માટે સૌથી ખરાબ મહિનો સાબિત થયો અને તેના મુખ્ય કારણો શું હતા.
Gold Price Crash: વૈશ્વિક બજારમાં ઉથલપાથલ વચ્ચે, સોનાના ભાવે રોકાણકારોને મોટો ફટકો આપ્યો છે. યુદ્ધના છેલ્લા 25 દિવસમાં સોનાના ભાવમાં થયેલા ઘટાડાએ 50 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. ડેટા પર નજર કરીએ તો, ફક્ત માર્ચ 2026માં જ ભાવમાં લગભગ 20%નો ઘટાડો થયો હતો, જે 1975 પછીનો સૌથી મોટો માસિક ઘટાડો છે.
આજની પરિસ્થિતિએ 1975ની યાદો તાજી કરી દીધી છે. તે સમયે સોના બજારમાં પણ આવી જ કડાકો જોવા મળ્યો હતો. ડિસેમ્બર 1974માં સોનું તેના હાઈ લેવલ પર હતું, પરંતુ અમેરિકાના એક નિર્ણયે આખા બજારને કેવી રીતે હચમચાવી નાખ્યું હતું.
જાન્યુઆરી 1975માં, અમેરિકાએ ખાનગી રીતે સોનાના સંગ્રહ પરનો પ્રતિબંધ ઉઠાવી લીધો હતો. વિશ્વભરના રોકાણકારોને અપેક્ષા હતી કે અમેરિકામાં સોનાની ખરીદી કરવાની મંજૂરી મળ્યા પછી ભાવ આસમાને પહોંચશે, પરંતુ થયું વિપરીત. માત્ર એક અઠવાડિયામાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ 197 ડોલરથી ઘટીને 167 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થઈ ગયા.
તે સમયે, ભારતીય બજારમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં આશરે 20 રૂપિયાથી 30 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. આજે આ વાત નાની લાગે છે, પરંતુ 500 રૂપિયાના ભાવે 30 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધપાત્ર ઘટાડો માનવામાં આવતો હતો. તે સમયે, 30 રૂપિયાનો ઘટાડો એક મોટો ફટકો હતો, કારણ કે સરેરાશ પગાર 300 રૂપિયાથી 500 રૂપિયા પ્રતિ મહિને હતો.
1975 માં, તમે 2,000 રૂપિયામાં આશરે 4 તોલા વજનનો તમારી પસંદગીનો સોનાનો હાર મેળવી શકો છો. આજે, તે રકમ માટે સોનાનો એક નાનો ટુકડો પણ શોધવો મુશ્કેલ છે.
ઐતિહાસિક અને વર્તમાન ડેટા અનુસાર, માર્ચ 2026 છેલ્લા 50 વર્ષોમાં સોના માટે સૌથી ખરાબ મહિનો બની રહ્યો છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ 1975ના આંકડાઓને પણ વટાવી રહી છે. માત્ર 25 દિવસના યુદ્ધ અને વૈશ્વિક આર્થિક દબાણે સોનાને સલામત સ્વર્ગમાંથી વેચાણ બિંદુ પર ફેરવી દીધું છે.
આ 20% ઘટાડાએ ઊંચા ભાવે ખરીદી કરનારા રોકાણકારોમાં ચિંતા વધારી છે. અગાઉ, જાન્યુઆરી 2026ના અંતમાં એક જ દિવસમાં 10 ટકાનો મોટો ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો હતો. અગાઉના રેકોર્ડબ્રેક મહિનાઓ, જેમ કે 1978, 1980, 1983, અથવા 2008,માં આટલો તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો ન હતો.
