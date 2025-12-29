ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શાનદાર ફિલ્મી કરિયર છોડી શરૂ કર્યો બિઝનેસ, આજે 2700000000 કરોડની માલકિન છે આ હીરોઈન

Twinkle Khanna Net Worth: બોલીવુડના પહેલા સુપરસ્ટાર કહેવાતા રાજેશ ખન્ના અને તેમની પુત્રી ટ્વિન્કલ ખન્નાનો જન્મ દિવસ એક જ દિવસ 29 ડિસેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે. આ પિતા-પુત્રીની જોડીએ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણી શાનદાર ફિલ્મો આપી અને ફેન્સના દિલમાં પોતાની જગ્યા બનાવી. આજે અમે તમને આ સમાચારમાં ટ્વિન્કલ ખન્નાના જીવન વિશે જણાવીશું.

Updated:Dec 29, 2025, 12:07 PM IST

ટ્વિંકલ ખન્ના આજે, 29 ડિસેમ્બરે, તેનો 52મો જન્મદિવસ ઉજવી રહી છે. પરંતુ શું તમે તેની ફિટનેસ અને સુંદરતા પરથી કહી શકો છો કે તે 50 વર્ષની છે? બિલકુલ નહીં! "મિસિસ ફનીબોન્સ" તરીકે જાણીતી, ટ્વિંકલ ખન્ના એક બોલિવૂડ અભિનેત્રી છે જે તેના સ્પષ્ટવક્તા શૈલી અને સીધા મંતવ્યો માટે જાણીતી છે. તેણીએ 1995 માં બોબી દેઓલ સાથે ફિલ્મ "બરસાત" થી ડેબ્યૂ કર્યું હતું, જે બોક્સ ઓફિસ પર સફળ રહી હતી. તેણીને આ ફિલ્મ માટે ફિલ્મફેર એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો.

બોબી દેઓલ સાથે પર્દાપણ

પર્દાપણ ફિલ્મ હિટ થયા બાદ અભિનેત્રીને ઘણા પ્રોજેક્ટ મળ્યા. જેમાં જય પ્યાર કિસી સે હોતા હૈ, લવ કે લિએ કુછ ભી કરેગા, જોડી નંબર 1, જોરૂ કા ગુલામ, બાદશાહ અને મેલા જેવી ઘણી હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. તો અભિનેત્રીએ વર્ષ 2001મા એક્ટિંગમાંથી નિવૃત્તિ લેતા પહેલા કેટલીક તેલુગૂ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. 

 

16 ફિલ્મોમાં અનેક સ્ટાર્સ સાથે કર્યું કામ

અભિનેત્રીએ પોતાના ફિલ્મી કરિયરમાં ઘણા સુપરસ્ટાર્સ સાથે કામ કર્યું છે, જેમાં શાહરૂખ ખાન, આમિર ખાન, ગોવિંદા અને સલમાન ખાન સામેલ છે. તેમ છતાં તેનું કરિયર ડૂબવાથી કોઈ બચાવી શક્યું નથી અને ફિલ્મ મેલા ફ્લોપ થયા બાદ તે ઈન્ડસ્ટ્રીથી દૂર થઈ ગઈ.

 

 

 

ફિલ્મો છોડી બની બિઝનેસમેન

તો ઈન્ડસ્ટ્રી છોડ્યા બાદ તેણે ગુરલીન મનચંદા સાથે ભાગીદારીમાં મુંબઈના ક્રોફર્ડ માર્કેટમાં પોતાની ઈન્ટીરિયર ડિઝાઇન ઈન્ડસ્ટ્રી, ધ વ્હાઇડ વિન્ડો શરૂ કર્યું. આ સ્ટોરે એલી ડેકોર ઈન્ટરનેશનલ ડિઝાઇન એવોર્ડ જીત્યો હતો.

 

 

ટ્વિન્કલ ખન્નાની નેટવર્થ

ટ્વિંકલ ખન્નાએ 17 જાન્યુઆરી, 2001 ના રોજ અભિનેતા અક્ષય કુમાર સાથે લગ્ન કર્યા, જેમનાથી તેમને બે બાળકો છે: પુત્ર આરવ અને પુત્રી નિતારા. અભિનેત્રીની કુલ સંપત્તિ અંગે, અહેવાલો દર્શાવે છે કે ૨૦૨૫ માં તેમની કુલ સંપત્તિ આશરે ₹270 કરોડ (આશરે $2.7 બિલિયન યુએસડી) છે. આમાં તેમનું પ્રોડક્શન હાઉસ, પુસ્તકો અને રિયલ એસ્ટેટનો સમાવેશ થાય છે. તેમના અન્ય વ્યવસાયિક સાહસો ઉપરાંત, તેઓ એક પુસ્તક લેખક તરીકે પણ જાણીતા છે, જેમાં "મિસિસ ફનીબોન્સ" અને "પાયજામા આર ફોરગીવિંગ" જેવા પુસ્તકો છે, જે બંને બેસ્ટસેલર્સ બન્યા છે.

 
