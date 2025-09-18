ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ભારતનો સૌથી ધનવાન સિંગર, જે પિતાના મોત બાદ હિંદુમાંથી બની ગયો હતો મુસ્લિમ, કુલ નેટવર્થ 1700 કરોડ

India Richest Singer: ભારતમાં ઘણા સિતારા છે, જે ધનવાનીના મામલામાં દિગ્ગજોને માત આપે છે. પરંતુ આજે અમે તમને બોલીવુડના તે ટોપ સિંગર વિશે જણાવીશું જે હિંદુમાંથી મુસ્લિમ બન્યો અને ભારતના સૌથી ધનવાન સિંગરનું ટાઇટલ પણ પોતાના નામે કરી લીધું.

સૌથી સફળ સિંગર

આ કોઈ અન્ય નહીં પરંતુ 58 વર્ષીય એ આર રહેમાન છે. ઘણા ઓછા લોકો જામે છે કે એ આર રહેમાનનો જન્મ હિંદુ પરિવારમાં થયો હતો. તેનો જન્મ મદ્રાસમાં એક હિંદુ પરિવારમાં થયો હતો. તેનું નામ દિલીપ કુમાર રાજગોપાલ હતું. તેમના પિતા તમિલ અને મલયાલમમાં મ્યૂઝિક કંપોઝર હતા. પિતાને જોતા તેને મ્યૂઝિકમાં રસ પડ્યો અને 4 વર્ષની ઉંમરથી પિયાનો વગાડવાનું શીખવા લાગ્યો હતો.  

પિતાના મોત બાદ બની ગયો મુસ્લિમ

જ્યારે રહેમાન 9 વર્ષનો હતો તો તેના પિતાનું મૃત્યુ થયું હતું. ત્યારબાદ તેના ખભા પર અભ્યાસની સાથે-સાથે પરિવારની જવાબદારી આવી ગઈ હતી. જેથી તેણે અભ્યાસની સાથે કામ કરવું પડ્યું અને શાળામાં ફેલ થઈ ગયો. એક જૂના ઈન્ટરવ્યુમાં સિંગરે કહ્યુ હતુ કે જ્યારે તેના પિતા કેન્સર સામે લડી રહ્યાં હતા તો તેની મુલાકાત એક સૂફી સંત સાથે થઈ હતી.

દિલીપ કુમારમાંથી થયો અલ્હા રખા રહેમાન

તેમના પિતાના મૃત્યુના થોડા દિવસ બાદ બીજીવાર તે સૂફી સંતને મળ્યો. તેમની સાથે વાત કરી તેને શાંતિ મળી. ત્યારબાદ પરિવારે ઇસ્લામિક ધર્મ સ્વીકાર કરી લીધો. ધર્મ બદલતા દિલીપ કુમારથી પોતાનું નામ અલ્લાહ રક્ખા રહેમાન કરી લીધું. તે સમયે માત્ર 23 વર્ષનો હતો.

રોજાથી મળ્યો હતો બ્રેક

રહેમાનને સંગીતમાં રસ હોવાથી તેઓ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં આકર્ષાયા. તેમણે 1991 માં પોતાનું સંગીત રેકોર્ડ કરવાનું શરૂ કર્યું. 1993 માં, મણિરત્નમે તેમને ફિલ્મ "રોજા" માં એક ભૂમિકા ઓફર કરી, જેના માટે રહેમાનને 25000 રૂપિયા ફી મળી. આ ફિલ્મે રહેમાનને તેમનો પહેલો પુરસ્કાર અપાવ્યો.

મિનિટોમાં કરે છે 3 કરોડની કમાણી

સમયની સાથે એ આર રહેમાનનો દબદબો ન માત્ર ભારત પરંતુ વિદેશોમાં પણ વધવા લાગ્યો. ત્યાં સુધી કે તે ભારતનો સૌથી ધનવાન સિંગર બની ગયો. રિપોર્ટ પ્રમાણે એ આર રહેમાન એક ગીત માટે આશરે ત્રણ કરોડ રૂપિયા લે છે. તે સંગીતકાર સિવાય ગીતકાર છે, પરંતુ ફુલ ટાઇમ સિંગર નથી.

નેટવર્થ 1700 કરોડ

આ બે ગીત તો ગિનીઝ બુક રેકોર્ડમાં નોંધાયેલા છે. પ્રથમ વંદે માતરમ અલગ-અલગ ભાષાઓનું ગીત છે તો બીજું ઓરિજન ગીતને કંપોઝ કરવાનું છે. ત્યાં સુધી કે તેમની નેટવર્થ આશરે 1700 કરોડ છે, જે બાકી સિંગર્સથી ખૂબ વધુ છે. અરિગીજ સિંગની 414 કરોડ અને સોનૂ નિગમની 370 કરોડ છે.

 

