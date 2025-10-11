58 વર્ષની અભિનેત્રી, 20 વર્ષ બાદ તૂટી ગયાં લગ્ન, 22,000,000,000 સંપત્તિની છે માલકિન
Guess This Top Actress: આ દિવસોમાં ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં છૂટાછેડાના સમાચાર સામાન્ય થઈ ગયા છે. સેલિબ્રિટીઓના છૂટા પડવાના સમાચાર સમયાંતરે આવતા રહે છે. તેવામાં એક ટોપ અભિનેત્રીના છૂટાછેડા ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગયા છે. આ સમાચારે બધાને ચોંકાવી દીધા, કારણ કે તેની નેટવર્થ એટલી વધુ છે કે કરિશ્મા કપૂર, મલાયકા અરોડા અને સામંથા રૂથ પ્રભુ જેવી મોટી હીરોઇન તેની સામે ફેલ લાગે છે. તેના છૂટાછેડાના સમાચારે ઈન્ડસ્ટ્રીમાં હલચલ મચાવી દીધી છે.
લગ્નના 20 વર્ષ બાદ લીધા છૂટાછેડા
આ અભિનેત્રી ફક્ત ફિલ્મોમાં તેના શાનદાર કામ માટે જ જાણીતી નથી, પરંતુ વિશ્વભરમાં તેના વિશાળ ચાહકો પણ છે. તેની અભિનય અને સુંદરતા લોકોના હૃદયમાં ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. જોકે, તાજેતરમાં, તે તેના અંગત જીવનને કારણે વધુ સમાચારમાં છે. લગ્નના 20 વર્ષ પછી, તેણે તેના પતિથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પગલાથી તેના ચાહકો ખૂબ જ દુઃખી થયા છે, અને લોકો સોશિયલ મીડિયા પર સતત તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છે.
કોણ છે આ હસીના?
હવે વાત કરીએ આખરે આ અભિનેત્રી કોણ છે? અમે અહીં હોલીવુડની જાણીતી અભિનેત્રી નિકોલ કિડમેનની વાત કરી રહ્યાં છીએ, જે તાજેતરમાં ચર્ચામાં છે. હાલમાં તે પેરિસ ફેશન વીકમાં પોતાની બંને દીકરીઓ સાથે જોવા મળી. આ તેના લગ્ન તૂટવાના સમાચારો વચ્ચે પ્રથમ પબ્લિક અપીયરેન્સ હતી. તેના ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યાં છે. લોકો તેના લુક અને આત્મવિશ્વાસની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે. છૂટાછેડાના સમાચારો વચ્ચે નિકોલે ખુદને સારી રીતે સંભાળી છે.
પેરિસ ફેશન વીકમાં નિકોલનો જલવો
પેરિસ ફેશન વીકમાં નિકોલ કિડમેનનો લુક એકદમ અલગ હતો. તેણીએ સફેદ ઓવરસાઈઝ શર્ટ અને પહોળા પગવાળા જીન્સ પહેર્યા હતા, જેનાથી તેણીની સ્ટાઇલમાં વધારો થયો હતો. તેણીએ સૂક્ષ્મ મેકઅપ પહેર્યો હતો અને ઓછામાં ઓછા એક્સેસરીઝ સાથે તેણીનો લુક પૂર્ણ કર્યો હતો. તેણી તેની પુત્રીઓ, સન્ડે રોઝ અને ફેથ માર્ગારેટ સાથે ચેનલ સ્પ્રિંગ/સમર 2026 શોમાં પહોંચી હતી. વોગ સાથે વાત કરતાં, તેણીએ કહ્યું કે તે આ ઇવેન્ટ વિશે થોડી નર્વસ હતી, પરંતુ તેની પુત્રીઓ સાથે રહેવાથી તેણીને હિંમત મળી.
2006 માં કીથ અર્બન સાથે કર્યા હતાં લગ્ન
અહેવાલો અનુસાર, નિકોલ તેના પતિ કીથ અર્બનથી છૂટાછેડા ઇચ્છતી ન હતી. તેણીએ લાંબા સમયથી તેના લગ્ન બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે હાલમાં તેની પુત્રીઓની સંભાળ રાખવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે અને ઇચ્છે છે કે આ મુશ્કેલ સમયમાં પરિવાર એક રહે. તેના નજીકના લોકો કહે છે કે નિકોલ હજુ પણ તેમના સંબંધ વિશે લાગણીશીલ છે, પરંતુ તેણે મજબૂરીથી આ નિર્ણય લીધો છે. આ દંપતીએ 2006 માં લગ્ન કર્યા હતા. અગાઉ, નિકોલે 1990 માં ટોમ ક્રૂઝ સાથે લગ્ન કર્યા હતા.
કરોડોની માલકિન
જોકે, 2001 માં તેમના છૂટાછેડા થયા, ત્યારબાદ તેણીએ કીથ સાથે લગ્ન કર્યા. 58 વર્ષીય નિકોલ કિડમેન વિશ્વની સૌથી સફળ અભિનેત્રીઓમાંની એક છે. તેણીએ છ વખત ગોલ્ડન ગ્લોબ સહિત અનેક પુરસ્કારો જીત્યા છે. તેણીની કુલ સંપત્તિ આશરે ₹2219 કરોડ ($250 મિલિયન) હોવાનો અંદાજ છે. અભિનય ઉપરાંત, તે એક પ્રોડક્શન હાઉસ પણ ચલાવે છે. તેણીની કારકિર્દી અને અંગત જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ હોવા છતાં, નિકોલને હજુ પણ વિશ્વની સૌથી ભવ્ય અને શક્તિશાળી અભિનેત્રીઓમાંની એક ગણવામાં આવે છે.
