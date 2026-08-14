/ગુજરાત પર એકસાથે 6-6 સિસ્ટમ સક્રિય, ઓગસ્ટના અંત અને સપ્ટેમ્બરમાં ધોધમાર વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા! અંબાલાલની નવી આગાહી

Ambalal Patel Agahi: રાજ્યમાં થોડા દિવસથી વરસાદે વિરામ લીધો છે. પરંતુ હવે ફરી એકવાર મેઘરાજા સક્રિય થવાના સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, આગામી સાત દિવસ દરમિયાન ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં સારો વરસાદ વરસી શકે છે. બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ઓગસ્ટના અંતમાં અને સપ્ટેમ્બરમાં ભારે વરસાદના ઝાપટા પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. શું છે સમગ્ર આગાહી, ચાલો જાણીએ.
હવામાન વિભાગા દ્વારા આગામી સાત દિવસ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ રહે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, રાજ્યમાં એક સાથે 6 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેમાં ડિપ્રેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, શિયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફનો સમાવેશ થાય છે. જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આગામી 16 અને 17 ઓગસ્ટ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના છે. રાજ્યમાં સામાન્ય કરતા એક ટકા વધુ વરસાદ થયો.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ મધ્ય ગુજરાતમાં વડોદરા સહિતના વિસ્તારો તેમજ પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ક્યાંક-ક્યાંક વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં પણ કેટલાક સ્થળોએ વરસાદ થઈ શકે છે. 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્યપ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તેની અસર ગુજરાતના સંલગ્ન વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળી શકે છે અને વરસાદની શક્યતા વધી શકે છે. મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદને કારણે નર્મદાના જળસ્તરમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
રાજ્યમાં વરસાદનું જોર થોડું ઘટવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસોમાં ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. જો કે, શનિવારે સ્વતંત્રતા પર્વ પર વાતાવરણ ચોખ્ખું રહેશે. ઓગસ્ટના અંતમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ બનશે. જે ગુજરાતમાં વરસાદ લાવશે. 24 ઓગસ્ટથી રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, ઓગસ્ટ અંતમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ થવાના કારણે ગુજરાતમાં ફરી મેઘરાજાનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે. ત્યારબાદ 23 અને 31 ઓગસ્ટે પણ વરસાદી માહોલ સર્જાવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ, 24 ઓગસ્ટથી 28 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો પલટો આવી શકે છે. ઓગસ્ટના અંતિમ સપ્તાહ અને સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં અરબ સાગર સક્રિય થતાં વરસાદનું વધુ એક ચક્ર શરૂ થઈ શકે છે. આ સિસ્ટમ સક્રિય થતા આગામી 24 ઓગસ્ટથી 28 ઓગસ્ટ દરમિયામાં રાજ્યમાં વરસાદ પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે 6 થી 9 સપ્ટેમબરમાં પણ રાજ્યમાં વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગણેશ ચતુર્થી આસપાસ પણ વરસાદ વરસી શકે છે. જ્યારે ભાદરવી પૂનમે અંબાજી પંથકમાં પણ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જો કે, 23 સપ્ટેમ્બર બાદ રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધવાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. જો કે, 10 ઓક્ટોમ્બર આસપાસ પણ વરસાદ પડી શકે છે અને નવેમ્બર મહિનામાં પણ વરસાદી ઝાપટાઓની આગાહી કરવામાં આવી છે.