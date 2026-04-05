Weekly Horoscope: 12 એપ્રિલ સુધીમાં મીન રાશિને થઈ શકે છે આર્થિક લાભ, મિથુન રાશિના જાતકોના મનમાં ઉદાસી રહેશે

Weekly Horoscope 6 April to 12 April 2026: 6 થી 12 એપ્રિલ સુધીના દિવસો મેષ થી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે ખાસ છે. કારણ કે મીન રાશિમાં સૂર્ય શનિ, ગુરુનો ત્રિગ્રહી યોગ સર્જાયેલો છે. સપ્તાહના અંતે બુધ પણ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ સપ્તાહમાં ગજકેસરી યોગ પણ સર્જાશે. ગ્રહોના શુભ યોગની અસર રાશિઓ પર કેવી પડશે જાણવા વાંચો સાપ્તાહિક રાશિફળ.
 

Updated:Apr 05, 2026, 02:49 PM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, તમારો પ્રભાવ વધશે. સમર્થકોની સંખ્યામાં વધારો થશે. તમારા જીવનસાથીની ઉદાસી અથવા બેચેની તમને અશાંત બનાવશે. ભૌતિક આનંદમાં વધારો થશે. સપ્તાહની શરૂઆતમાં મહત્વાકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ મળશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનોનો સહયોગ મળશે.

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, ભવિષ્યમાં મોટો ફાયદો કરવા માટેની રુપરેખા તૈયાર થશે. મહત્વાકાંક્ષાઓ સાચી થશે. તમે અજાણતાં કોઈના દીલને દુભાવશો જેથી આ સમયમાં સતર્ક રહો. પારિવારિક સંબંધોમાં હૂંફ રહેશે. પિતાના સ્વાસ્થ્યને અસર થશે. તમારા હાથ નીચે કામ કરતાં કર્મચારીઓનો મધ્યમ સહયોગ રહેશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે તમારા જીવનમાં નવો પ્રકાશ આવશે. સપ્તાહની શરૂઆતમાં સફળતાનો યોગ સર્જાય છે. આવકમાં વધારો થશે. મનમાં વિચિત્ર ઉદાસી રહેશે. કોઈ નજીકના વ્યક્તિની વાત દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. ડહાપણ અને સમજણથી, ઘણા દૂરના લાભ મેળવવા શક્ય છે યાદ રાખો.

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે તમે તમારી કુશળતા અને નિપુણતાથી આશ્ચર્યજનક પરિણામો પ્રાપ્ત કરશો. જીવનસાથીનો સહયોગ ભાવનાત્મક રહેશે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે તણાવ થઈ શકે છે. અધ્યયનમાં વિષયને સમજવામાં સમસ્યાઓ ઊભી થશે. બિનજરૂરી દલીલોથી દૂર રહો.

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, સામાન્ય રીતે આ અઠવાડિયે તણાવમાં ઘટાડો થશે. સફળતા અને ખ્યાતિ પણ વધશે. સપ્તાહની શરૂઆતમાં અધિકારીઓ સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થશે. આંતરિક કુશળતા વિકાસ કરશે. પારિવારિક સુખ મળશે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયામાં આંતરિક મનમાં બેચેની રહેશે. મંગળની સંપૂર્ણ દૃષ્ટિને કારણે આળસ વધશે. સપ્તાહની શરૂઆતમાં ધંધામાં લાભ થવાના સંકેત છે. કોઈ સાથીદાર મદદગાર થશે. નાની બીમારીથી પીડા થઈ શકે છે. કરિયરમાં સમય અનુકૂળ છે. આનંદમાં વધારો થશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આંતરિક યોગ્યતા ચમકશે. સપ્તાહની શરૂઆતમાં અધિકારીઓના સહયોગનો અભાવ જોવા મળશે. મુસાફરી ન કરો નહીં તો કાર્ય અસફળ થઈ શકે છે. આરોગ્ય નરમ રહેશે. લોકો તમારી કુશળતાની પ્રશંસા કરશે. ટૂંકા ગાળાના રોકાણથી લાભ થશે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, તમારી રાશિ માટે ગ્રહોની સ્થિતિ કમાલ કરશે. રાજકીય વ્યક્તિ સાથેનો વિવાદ તણાવનું કારણ બનશે. સપ્તાહની શરૂઆતમાં ધાર્મિકતા તરફ ખેંચાણ વધશે. સાથીઓ અને વ્યવસાયિક સહયોગીઓ સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે. ભાઈ-બહેનો તરફથી સ્નેહ અને સહયોગ મળશે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, સપ્તાહની શરૂઆતમાં કોઈ સંબંધી અથવા મિત્રના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કપાળ પર શક્તિ બનાવશે. કેટલાક વિજાતીય જાતિને કારણે તણાવ પેદા થશે. કોઈ બીજાની ભૂલ મુશ્કેલી પેદા કરી શકે છે. કોઈ નજીકના સબંધી સાથે તણાવ હોઈ શકે છે. બોસના અપારદર્શક વલણને નુકસાન થશે.  

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે તમારી ખુશી આકાશને આંબશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. વ્યવસાયિક બાબતોમાં લાભના કારણે તમારા ચહેરા પર સ્મિત આવશે. રચનાત્મક લોકો સાથેના સંપર્કથી લાભ થશે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. સાથીઓ મદદરૂપ સાબિત થશે.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે તમારા આંતરિક ગુણો પર છવાયેલી ધૂળ ઘણી હદ સુધી દૂર થશે અને તમારી અંદર હિંમતનો નવો સંચાર વધશે. અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી થઈ જશે. તમારા મધુર સ્વભાવથી તમે દુનિયા જીતી લેશો. પારિવારિક સુખ સામાન્ય રહેશે.  

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે આશ્ચર્યજનક પરિણામો આપશે અને બૌદ્ધિક યુક્તિથી તમને આનંદ મળશે. તમને વિદ્વાનોનો સહયોગ મળશે. આર્થિક લાભ થવાના સંકેતો છે. સપ્તાહ શક્તિથી ભરપૂર રહેશે. પરિવાર માટે વિશેષ પ્રેમ રહેશે. સંતાનોની ચિંતાઓનો અંત આવશે.  

