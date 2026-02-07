Home Workout: રોજ 30 મિનિટ આમાંથી કોઈપણ 3 વર્કઆઉટ કરો, 30 દિવસમાં કમરથી નીચેના ભાગની ચરબી ઓછી થતી દેખાશે
6 Exercises for Toned Thighs And Glutes: મહિલાઓનું વજન વધે એટલે સૌથી પહેલા શરીરના નીચેના ભાગમાં ફેટ વધતું દેખાય છે. કમર, સાથળ, કુલ્હા પર ચરબી વધે છે. આ રીતે વધેલા ફેટને લોઅર બોડી ફેટ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે શરીરના નીચેના ભાગમાં ચરબી વધે છે ત્યારે શરીર વધારે બેડોળ દેખાય છે. ઘણી મહિલાઓ સાથે 40 વર્ષની ઉંમર પછી હોર્મોનલ ફેરફાર, જીવનશૈલીના કારણે અથવા તો અન્ય બીમારીના કારણે આવું થતું હોય છે.
કમરથી નીચેના ભાગની ચરબી
જો શરીરના કમરથી નીચેના ભાગમાં વધારે ચરબી જામી હોય તો તેને દુર કરવાની 6 એક્સરસાઈઝ તમને જણાવીએ. આ કસરતો તમે ઘરે કરી શકો છો. એક્સરસાઈઝ શરુ કરો પછી ઓછામાં ઓછામાં 2 મહિના રેગ્યુલર રહેવું. નિયમિત 30 મિનિટનો સમય કાઢી અહીં દર્શાવેલી 6 માંથી કોઈપણ 3 એક્સરસાઈઝ કરવી. આ કસરતોને રોટેશનમાં બદલતા રહો. એટલે કે જે એક્સરસાઈઝ આજે કરી હોય તેને રોજ ન કરવી. બીજા દિવસે બીજી 3 એક્સરસાઈઝ કરવી.
બટરફ્લાય પોઝ
બટરફ્લાય પોઝ ઈનર થાઈઝ માટે બેસ્ટ એક્સરસાઈઝ છે. આ કસરત કરવા માટે મેટ પાથરી જમી પર બસો અને પગને સામેની તરફ ખુલ્લા કરો. ત્યારબાદ ઘુંટણથી પગ વાળી એવી રીતે રાખો કે બંને પગના તળીયા એકબીજાને અડી જાય. ત્યારબાદ પગને હાથ વડે પકડી ઘુંટણ ઉપર લાવો અને નીચે લઈ જાવ. આ રીતે 1 મિનિટ કરો અને પછી 30 સેકન્ડ રેસ્ટ કરો. ત્યારબાદ ફરીથી 1 મિનિટ બટરફ્લાયની જેમ પગ હલાવો. આ કસરતના 3 સેટ કરવા. શરુઆતમાં તમે 1 મિનિટ ન કરી શકો તો જેટલો સમય કરી શકો એટલો સમય કરો.
એર સાયકલિંગ
એર સાયકલિંગ બેલી ફેટ, કમરની સાઈડની ચરબી, સાથળની ચરબી અને કુલ્હાની ચરબીને ટારગેટ કરશે. તેના માટે મેટ પર સીધા સુઈ જવું. બંને હાથને ગ્લુટ્સ નીચે રાખો અને પગને હવામાં 45 ડિગ્રી સુધી ઉપર કરી હવામાં સાઈકલ ચલાવતા હોય તેમ સાયકલિંગ કરવું. આ કસરતના પણ 1-1 મિનિટના 3 સેટ કરવા. દરેક સેટ વચ્ચે 30 થી 40 સેકન્ડ બ્રેક લેવો. આ કસરત તમારા કોર મસલ્સને મજબૂત કરશે અને શરીર સુડોળ કરવામાં મદદ મળશે.
લિઝાર્ડ પોઝ
લિઝાર્ડ પોઝ કરવાથી કમર, પેટ, સાથની ચરબીની સાથે ખભા અને છાતીના સ્નાયૂ પણ મજબૂત થશે. આ પોઝ કરવાથી સાથળ અને ગ્લૂટ્સની ચરબી ટારગેટ થશે. તેના માટે મેટ પર સીધા ઊભા રહી શ્વાસ અંદર લઈ વાંકા વળો અને બંને હાથને જમીન પર ટેકવો. ત્યારબાદ પગને પાછળની તરફ લઈ જવા. લિઝર્ડ પોઝ બનાવવા માટે જમણો પગ હાથ પાસે રાખો અને ડાબો પગ સીધો રાખો. ત્યારબાદ ફરીથી જમણો પગ પાછળ લઈ જવો અને ડાબો પગ આગળ લઈ આવો.
લેગ રેઝ
લેગ રેઝ એક્સરસાઈઝ કરવા માટે મેટ પર સીધા સુઈ જવું અને બંને હાથ ગ્લુટ્સ નીચે રાખો. બંને પગને એકબીજાથી નજીક રાખો અને એકસાથે હવામાં ઉઠાવો. પગને હવામાં સીધા રાખી ઉપર સુધી લઈ આવો અને પછી ધીરેધીરે ફરીથી પગ નીચે લાવો. આ રીતે લેગ રેઝ 15 કાઉન્ટમાં 3 વખત કરો. ધીરે ધીરે લેગ રેઝ કાઉન્ટ 25 સુધી લઈ જવા.
જંપિંગ જૈક્સ
જંપિંગ જૈક્સ કરવાથી શરીરની કેલેરી ઝડપથી બળે છે અને તેનાથી લોઅર બોડી ફેટ ટારગેટ થાય છે. તેને કરવા માટે મેટ પર સીધા ઊભા રહો. બંને હાથને નીચેની તરફ રાખો અને પછી ફોર્સથી કુદકો મારી બંને પગ પહોળા કરો અને હાથ હવામાં ઉપર લઈ જવા. ત્યારબાદ કુદકો મારી ફરીથી પગ સાથે રાખો અને હાથ નીચે કરો. આ રીતે 15-15 ના જંપથી શરુઆત કરો.
ફોરવર્ડ લંજીસ
ફોરવર્ડ લંજીસ સાથળની ચરબી ઓછી કરવા માટે સૌથી બેસ્ટ કસરત ગણાય છે. તેને કરવા માટે મેટ પાથરો અને તેના પર ઊભા રહો. હવે બંને હાથને કમર પર રાખો અને પછી જમણો પગ આગળ મુકો અને ડાબા પગનો ઘુંટણ જમીનને અડે તે રીતે બેસો. ત્યારબાદ જમણા પગ પર પ્રેશર આપી ઊભા જવું અને ડાબો પગ આગળ લઈ જવો. આ રીતે 10 થી 15 વખત કરો અને 30 સેકન્ડ બ્રેક લીધા પછી 2 થી 3 સેટ કરો.
