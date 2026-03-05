6 March 2026 Rashifal: આજે કર્ક રાશિના ગ્રહોના વિશેષ યોગ દરેક કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરાવશે, દૈનિક રાશિફળ
Daily Horoscope 6 March 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): દૈનિક રાશિફળ ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલને ધ્યાનમાં રાખી કરેલી ભવિષ્યવાણી હોય છે. જેમાં જણાવવામાં આવે છે કે ગ્રહોની સ્થિતિના આધારે વ્યક્તિનો દિવસ કેવો પસાર થશે. રાશિફળ ગ્રહોની ગણના આધારિત હોય છે. ગુરુ, સૂર્ય સહિતના ગ્રહો કઈ રાશિના કયા ભાવમાં સ્થિત છે તેના પરથી રાશિનું ફળાદેશ કરવામાં આવે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ 6 માર્ચ 2026 અને શુક્રવારનું રાશિફળ.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા માટે શુભ દિવસ છે અને આજે તમારા અટકેલા પૈસા ફરી મળી શકે છે. પ્રતિષ્ઠા અને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થવાના સંકેતો છે અને નસીબ પણ તમને ટેકો આપે છે. વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં નવા સાથીદારો મળી શકશે અને તેમની સાથે તમે તમારા વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટેની યોજના બનાવી શકો છો.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ શુભ દિવસ છે અને ભાગ્યની મદદથી તમને તે બધું મળશે જેનો તમે વિચાર કરી રહ્યા હતા. કાર્યસ્થળમાં સ્થળાંતર થવાની સંભાવનાઓ છે જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે. ઓફિસના લોકો તમારી વાતથી ખુશ અને પ્રભાવિત થશે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ વ્યસ્ત છે અને તમે આજે કોઈ કામમાં ફસાઈ જશો. આજે કેટલીક વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં ખર્ચ કરવામાં આવશે. આજે દુનિયાને જોવાનો તમારો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ શકે છે. ફક્ત તે બાબતોને કાળજીપૂર્વક કરવાનો પ્રયાસ કરો જેનાથી તમારું આત્મસન્માન વધે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી રાશિના ગ્રહોના વિશેષ યોગ તમને દરેક કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. આજે તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને તમારી લોકપ્રિયતા પણ વધશે. વિરોધીઓને પરાજિત કરવામાં આવશે અને દુશ્મનોના ઇરાદાને નિષ્ફળ કરવામાં આવશે. સફળતાની પ્રાપ્તિથી આનંદ થશે અને મન પ્રસન્ન રહેશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વ્યસ્ત બની શકે છે. નોકરી હોય કે ધંધો આજે તમારે બંને માટે દોડવું પડી શકે છે. આજે બપોર સુધીમાં જો તમે તમારા છૂટાછવાયા વ્યવસાયને યોગ્ય રીતે પૂરા કરો તે યોગ્ય રહેશે, નહીં તો તમને આગળ મુશ્કેલી થઈ શકે છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ દિવસ છે અને આજે તમને ક્યાંકથી મોટી રકમની અપેક્ષા છે. અચાનક મોટી રકમની આવકને કારણે ભંડોળમાં વધારો થશે. તમારી સમસ્યાઓ તમારા પોતાના દમ પર ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. કાયમી સફળતા મળશે. આજે તમને તમારી ક્રિયાઓનું ફળ મળશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ વ્યસ્ત રહેશે. આજે ભાગદોડ રહેશે. તમારે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે, તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ નરમ રહેશે. સાંજે મહેમાનો થોડા સમય માટે આવી શકે છે. આને કારણે તમે વ્યસ્ત રહેશો અને તમારા પૈસા પણ ખર્ચ થશે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમને સફળતા મળશે. આજે તમારી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે અને તમને સફળતા મળશે. શુભ કાર્યો સ્થાનિક સ્તરે પણ ગોઠવી શકાય છે. ધાર્મિક કાર્યમાં રુચિ વધશે અને નજીકની મુસાફરી શક્ય છે. આજે તમે રાત્રિનો થોડો સમય પરિવાર સાથે વિતાવશો અને નજીકમાં ક્યાંક ફરવા માટેની યોજના પણ બનાવી શકાય છે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ કેટલાક મામલે પ્રતિકૂળ હોઈ શકે છે. આજે તમને ક્યાંકથી સારો નફો મળી શકે છે પરંતુ તમારા ખર્ચ પણ ક્યાંક વધી શકે છે. સંતાન તરફથી આનંદદાયક સમાચાર મળશે અને ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. કેટલાક એવા કામ કરવાના પ્રયત્ન કરશો જે ઘણાં સમયથી અટકી પડ્યા છે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે આનંદદાયક અને શુભ છે અને તમારી ખુશીમાં વધારો થશે. આજે તમે તમારા માટે સમય આપશો અને તમને ગમતી વસ્તુઓ કરવા માટે સમર્થ હશો. નજીકના મિત્રની સલાહ અને સહકારથી તમે તમારું ખરાબ કામ યોગ્ય રીતે કરી શકશો અને તેમનાથી લાભ મેળવી શકશો.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ ખૂબ વ્યસ્ત રહેવાનો છે અને તમે જૂના બગડેલા કામને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરશો. કોઈ નિષ્ણાતની સલાહ ભવિષ્યમાં તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે અને આજે તમને તમારા કેટલાંક વિચારેલા કામ કરવામાં આનંદ થશે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ દાનમાં વિતાવશો. તમારે સંવેદનશીલતાથી તમારી જાતની સંભાળ લેવી પડશે. તમે આજે જે લોકોની મદદ કરી રહ્યા છો, ભવિષ્યમાં ક્યાંક આ લોકો કામમાં આવશે. નોકરી કે કાર્યક્ષેત્રમાં મૌન રહેવું આજે લાભકારક રહેશે. દલીલો અને તકરાર ટાળો.
Trending Photos