Storage Hacks: ગરમીમાં પણ કેળા ઝડપથી ગળશે નહીં અને છાલ પણ કાળી નહીં પડે, ફોલો કરો આ 6 માંથી 1 સ્ટોરેજ હેક

How to Stop Banana Over Ripening: કેળા નાના-મોટા સૌ કોઈને ભાવે એવું અને ખવાય એવું ફળ છે. કેળા હંમેશા 6 કે 12 કેળાના બંચમાં ખરીદવામાં આવે છે. ગરમી શરુ થઈ ગઈ છે અને આ સમયે ઘરે રાખેલા કેળા ઝડપથી કાળા પડવા લાગે છે અને ગળી જાય છે. જો તમે પણ કેળા ગળી જવાની સમસ્યાથી પરેશાન છો તો આજે તમને કેળાની ગળવાની પ્રક્રિયાને સ્લો કરતાં 6 ઉપાય જણાવીએ. 
 

Updated:Mar 13, 2026, 05:15 PM IST

કેળા દિવસો સુધી કાળા નહીં પડે

કેળા ઘરે લાવો પછી આ 6 માંથી કોઈ 1 રીત ફોલો કરી કેળા સાચવજો. આ રીતે કેળા રાખવાથી કેળા દિવસો સુધી કાળા નહીં પડે અને અંદરથી ગળશે નહીં. તો ચાલો આ 6 રીત કઈ છે તે તમને જણાવીએ.  

કાચા-પાકા મિક્સ કેળા ખરીદો

સૌથી પહેલો રસ્તો છે કે તમે 6 કેળા ખરીદતા હોય તો એવા કેળા ખરીદો જે કાચા-પાકા હોય. એટલે કે થોડા કેળા ખાવા માટે રેડી હોય અને થોડા કેળા 1, 2 દિવસમાં પાકે. આમ કરવાથી પાકા કેળાનો ઉપયોગ કરશો ત્યાં કાચા હશે તે કેળા ખાવા માટે રેડી થઈ જશે. અને કેળા ખરાબ થવાનું રિસ્ક ઘટી જશે.

કેળાને અલગ રાખો

કેળાના હંમેશા અન્ય ફળથી અલગ રાખો. બાસ્કેટમાં અન્ય ફળ સાથે કેળા રાખવાથી કેળા ઝડપથી પાકવા લાગે છે. કારણ કે કેળાની જેમ અન્ય ફળ પણ એથિલીન ગેસ રિલીઝ કરે છે જેનાથી કેળા ગળી જાય છે.   

પ્લાસ્ટિકથી પેક કરો

પાકા કેળાને ફ્રેશ રાખવા અને વધારે ગળતા અટકાવવા માટે કેળાને અલગ અલગ કરી તેના ઉપરના ભાગની ડંઠલ ઉપર પ્લાસ્ટિક વીંટી દો. આમ કરવાથી કેળા ઝડપથી કાળા નહીં પડે.  

કેળાને છુટ્ટા કરીને રાખો

કેળાને ઝડપથી ગળવાથી અટકાવવા હોય તો કેળા લાવી તેના ગુચ્છામાંથી એક-એક કેળું અલગ કરી દો. જો કેળા અલગ અલગ હશે તો ઝડપથી પાકશે નહીં. ગુચ્છામાં એક કેળું ગળી જશે અને પછી બધા કેળા ઝડપથી ગળવા લાગશે.   

કેળાને લટકાવી દો

જો તમે એકસાથે વધારે કેળા લાવ્યા છો તો તેને સ્ટોર કરવા માટે કેળાના ગુચ્છાને દોરી વળે બાંધી લટકાવીને રાખો. કેળાને આ રીતે લટકાવીને રાખશો તો કેળા દિવસો સુધી સારા રહેશે. ફ્રુટ સ્ટોલમાં પણ કેળાને લટકાવીને રાખવામાં આવે છે.   

કેળાને ફ્રીજમાં ન રાખો

ઘણા લોકો કેળા પણ ફ્રીજમાં મુકી દેતા હોય છે. પરંતુ કેળાને ફ્રીજમાં રાખવાથી તેની છાલ ઝડપથી કાળી પડી જાય છે. તેથી કેળાને ફ્રીજમાં નહીં રુમ ટેંપરેચર પર જ સ્ટોર કરો. આમ રાખવાથી કેળા લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રહે છે.   

storage HacksBananastorage tipsકેળાસ્ટોરેજ હૈક્સ

