વર્ષમાં કરે છે માત્ર 1 ફિલ્મ, 1800000000 રૂપિયાની સંપત્તિ, પરંતુ આજે પણ અધૂરુ છે આમિર ખાનનું આ સપનું
બોલિવૂડ અભિનેતા આમિર ખાને તાજેતરમાં જ પોતાના ચાહકો સાથે એક ખાસ વાત શેર કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે બાળપણથી જ તેમનું એક સ્વપ્ન હતું જે તેઓ આજ સુધી પૂર્ણ કરી શક્યા નથી. પોતાના સ્વપ્ન વિશે વાત કરતી વખતે તેમણે ઘણા મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવ્યા. ચાલો જાણીએ અભિનેતાએ શું કહ્યું.
બોલીવુડ અભિનેતા અને ફિલ્મ નિર્માતા આમિર ખાને તાજેતરમાં પોતાનો એક ખાસ વિચાર શેર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે તેમનું સ્વપ્ન એક ફિલ્મ સંસ્થા ખોલવાનું છે જે પરંપરાગત ગુરુકુળ જેવું હોય. આ શાળામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોવાને બદલે, તેઓ એક પરિવારની જેમ ફક્ત 10 પસંદ કરેલા વિદ્યાર્થીઓને જ ટેકો આપશે.
આમિર ખાને કહ્યું કે તે ઇચ્છે છે કે તેના સાથી વિદ્યાર્થીઓ માત્ર ફિલ્મ નિર્માણ કૌશલ્ય જ નહીં પરંતુ તેના અનુભવમાંથી જીવનના પાઠ પણ શીખે. તે માને છે કે મોટી સંસ્થા કરતાં નાના પારિવારિક વાતાવરણમાં વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું વધુ અસરકારક છે.
ગુરુકુળ સ્થિત આવી ફિલ્મ સ્કૂલ તેમને તેમની વ્યાવસાયિક સફરમાં મેળવેલી શીખ શેર કરવાની તક આપશે. આમિર ખાને એમ પણ કહ્યું કે તેઓ ઇચ્છે છે કે આ સંસ્થા ફક્ત ટેકનિકલ શિક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત ન કરે પરંતુ ફિલ્મો દ્વારા સામાજિક જવાબદારીઓ અને જીવન મૂલ્યો પણ સમજાવે. તેમનું માનવું છે કે સિનેમાનો સૌથી મોટો હેતુ સમાજ સાથે જોડાવાનો અને તેને જાગૃત કરવાનો છે. આ ફિલ્મ સ્કૂલ દ્વારા, તેઓ એવા વિચારશીલ અને જાગૃત કલાકારો તૈયાર કરવા માંગે છે જે ફક્ત મનોરંજન જ નહીં પરંતુ સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તન પણ લાવી શકે.
ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં મિસ્ટર પરફેક્શનિસ્ટ તરીકે જાણીતા આમિર ખાન હંમેશા તેમના કરિયરમાં ગુણવત્તા અને સંદેશ પર ભાર મૂકે છે. તેમની ઘણી ફિલ્મોએ માત્ર મનોરંજન જ નહીં પરંતુ સામાજિક મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવ્યા છે. હવે આ નવી શૈક્ષણિક સંસ્થા દ્વારા, તેઓ યુવાનોને માત્ર અભિનય અને દિગ્દર્શન જ નહીં, પણ તેમને વધુ સારા માણસ બનવા માટે પ્રેરણા આપવા માંગે છે. આ ગુરુકુળ શૈલીની ફિલ્મ સ્કૂલ તેમના વ્યક્તિગત વિચાર અને ભારતીય શિક્ષણ પ્રણાલીને પ્રતિબિંબિત કરવાનો પ્રયાસ હશે.
આમિર માને છે કે દરેક વિદ્યાર્થીને વ્યક્તિગત માર્ગદર્શનની જરૂર હોય છે, જે મોટી સંસ્થામાં સરળતાથી શક્ય નથી. એટલા માટે તે આ નાના જૂથ સાથે કામ કરવા અને વિદ્યાર્થીઓની ક્ષમતાને બહાર લાવવા માંગે છે. આમિરે તેના લાંબા કરિયરમાં હિન્દી સિનેમાને ઘણી સુપરહિટ ફિલ્મો આપી છે. જેના કારણે તે આજે કરોડોની સંપત્તિનો માલિક છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, આમિર ખાનની કુલ સંપત્તિ લગભગ 1800 કરોડ રૂપિયા છે.
