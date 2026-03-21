62 વર્ષની ઉંમરે દુલ્હન બનવા ઈચ્છે છે આ અભિનેત્રી, 6 લોકો સાથે રહ્યો સંબંધ, 2 વખત થયા છૂટાછેડા! હવે ખોલ્યા છુપાયેલા રાઝ
Guess This Actress: બેટા, ગુમરાબ અને ખેલાડી જેવી શાનદાર ફિલ્મોમાં પોતાના વેમ્પ પાત્રો માટે જાણીતી અભિનેત્રીએ તાજેતરમાં કહ્યું કે તે હવે 62 વર્ષની ઉંમરે પ્રેમ શોધી રહી છે. હાલમાં અભિનેત્રીએ પોતાની લવ લાઇફના ઘણા ખુલાસા કર્યાં છે. આ દરમિયાન તેણે જણાવ્યું કે તે ઘણા સંબંધો, લિવ-ઇન અને લગ્નમાંથી પસાર થઈ ચૂકી છે.
બોલીવુડની અભિનેત્રી કુનિકા સદાનંદ ફરી પોતાના અંગત જીવનને લઈને ચર્ચામાં છે. તાજેતરમાં આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં તેણે પોતાની લવ લાઇફ વિશે ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યાં છે. 62 વર્ષની ઉંમરે અભિનેત્રીએ કહ્યું કે તે હજુ પ્રેમ શોધી રહી છે.
કુનિકા સદાનંદની લવ લાઇફ પર ખુલાસો
કુનિકા સદાનંદે પોતાના સંબંધનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે તે 2 લિવ-ઇન, 2 લગ્ન અને બે રિલેશનશિપમાં રહી ચૂકી છે. અભિનેત્રીએ કહ્યું- દરેક સંબંધે મને કંઈક શીખવ્યું છે પરંતુ મારા માટે સૌથી જરૂરી હંમેશા પ્રેમ અને સમર્પણ રહ્યું છે. મારા માટે કોઈ સંબંધનો પાયો પ્રેમ છે. તેના વગર કોઈ સંબંધ ટકી શકે નહીં. કુનિકા કહે છે કે અમારી સોસાયટીમાં આ લક્ઝરી માત્ર પુરૂષોને આપવામાં આવે છે. પરંતુ અમને પણ આ બધુ કરવાનો હક છે.
62 વર્ષની ઉંમરમાં દુલ્હન બનવા ઈચ્છે છે અભિનેત્રી
તેણે તે પણ કહ્યું કે હું આજે પણ પ્રેમ કરવા માટે તૈયાર છું, પરંતુ બસ મને સોલિડ કમિટમેન્ટ જોઈએ. જે દિવસે કુનિકાને તેનો પસંદગીનો પાર્ટનર મળી જશે, તે સેટલ થવામાં વિલંબ કરશે નહીં. 62 વર્ષની ઉંમરે તે ફરી પોતાનું ઘર વસાવવા ઈચ્છે છે અને આ વાત તે જાહેરમાં કહી રહી છે.
કુમાર સાનૂ સાથે જોડાઈ ચુક્યું છે નામ
મહત્વનું છે કે કુનિકાના અંગત જીવનમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ રહ્યાં છે. તેના પ્રથમ લગ્ન એક મારવાડી વ્યક્તિ સાથે થયા હતા, જે તેનાથી 13 વર્ષ મોટો હતો. આ સંબંધ બે વર્ષ છ મહિનામાં તૂટી ગયો. બંનેને એક પુત્ર થયો હતો, તેના માટે તેણે આશરે આઠ વર્ષ કસ્ટડીની લડાઈ લડી. આખરે પુત્ર પિતાની સાથે રહેવા લાગ્યો. આ સમય કુનિકા માટે મુશ્કેલ રહ્યો.
બીજા લગ્ન પણ તૂટી ગયા
ત્યારબાદ તેણે એક લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં પ્રવેશ કર્યો, પરંતુ આ સંબંધ વધુ ચાલ્યો નહીં. પછી તેની મુલાકાત સિંગર કુમાર સાનૂ સાથે થઈ, જે તે સમયે લગ્ન જીવનથી પરેશાન ચાલી રહ્યાં હતા. બંનેનો સંબંધ લગભગ છ વર્ષ ચાલ્યો, પરંતુ બાદમાં બધુ સમાપ્ત થઈ ગયું. કુનિકાએ ત્યારબાદ અમેરિકામાં રહેતા એક વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કર્યા અને તેની સાથે ત્યાં શિફ્ટ થઈ ગઈ. બંનેને એક પુત્ર પણ થયો, પરંતુ ભાગ્યએ અહીં સાથ આપ્યો નહીં અને લગ્ન તૂટી ગયા.
Trending Photos