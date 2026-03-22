Upcoming IPO News: પૈસા તૈયાર રાખજો! આ અઠવાડિયે ખુલી રહ્યા છે 7 કંપનીના IPO, 3 છે મેઈનબોર્ડના IPO, જાણો ડિટેલ
Upcoming IPO News: આ અઠવાડિયે સાત કંપનીઓ પ્રાથમિક બજારમાં તેમના IPO લોન્ચ કરી રહી છે. આ સાત કંપનીઓમાંથી ત્રણ મેઈનબોર્ડના IPO છે અને ચાર SME સેગમેન્ટમાંથી છે.
ટિપકો એન્જિનિયરિંગ IPO(Tipco Engineering IPO) આ 23 માર્ચથી 25 માર્ચ સુધી ખુલ્લો રહેશે. આ SME સેગમેન્ટનો IPO છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 84 રૂપિયાથી 89 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. IPOની લોટ સાઈઝ 1,600 શેર છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 3,200 શેર પર બોલી લગાવવી પડશે, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછું 284,300 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
આ ચાર કંપનીઓના IPO 24 માર્ચના રોજ ખુલશે, જેમાં પહેલી છે Amir Chand Jagdish Kumar IPO: આ મેઈનબોર્ડ IPO છે. કંપનીનો IPO કદ 440 કરોડ રૂપિયા છે. IPO દ્વારા, કંપની 2.08 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. આ IPO 24 માર્ચથી 27 માર્ચ સુધી ખુલ્લો રહેશે. અમીરચંદ જગદીશ કુમાર IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 201 રૂપિયાથી 212 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
Powerica IPO: કંપનીનો IPO કદ 1,100 કરોડ રૂપિયા છે. IPOમાં 700 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર અને ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 400 કરોડ રૂપિયાના શેરનો સમાવેશ થશે. IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 375 રૂપિયાથી 395 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. આ મેઇનબોર્ડ સેગમેન્ટ IPO માટે લોટ સાઈઝ 37 શેર છે. આ IPO 24થી 27 માર્ચ સુધી ખુલ્લો રહેશે.
Sai Parenteral's IPO: IPO 24 માર્ચથી 27 માર્ચ સુધી ખુલ્લો રહેશે. IPO માં ફ્રેશ શેર અને ઓફર ફોર સેલ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 372 રૂપિયાથી 392 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીએ 38 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવ્યો છે. રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14,896 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે.
Highness Microelectronics IPO: આ SME સેગમેન્ટ માટે IPO છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 114 રૂપિયાથી 120 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 1200 શેર છે. IPO 24 માર્ચથી 27 માર્ચ સુધી અરજી માટે ખુલ્લો રહેશે. આ કંપનીનો IPO 24થી 27 માર્ચ સુધી ખુલ્લો રહેશે.
Vivid Electromech IPO: આ SME સેગમેન્ટ IPO નું કદ 130.54 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 528 રૂપિયાથી 555 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. IPOની લોટ સાઈઝ 240 શેર છે. કોઈપણ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછું 266400 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. 25થી 30 તારીખ સુધી ખુલ્લો રહેશે.
Emiac Technologies IPO: આ કંપનીનો IPOનું કદ 0.32 કરોડ રૂપિયા છે. IPO સંપૂર્ણપણે ફ્રેશ શેર છે. IPO 27 માર્ચથી 8 એપ્રિલ સુધી ખુલ્લો રહેશે. કંપનીએ હજુ સુધી પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી નથી.
