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7 દિવસ વાવાઝોડા જેવા પવનનું એલર્ટ, ગુજરાત સહિત 25 રાજ્યો માટે ભારે વરસાદનું એલર્ટ, જાણો IMDનું અપડેટ

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:03 PM IST

Gujarat Weather 2026: દેશમાં ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ આકરી ગરમીનો પ્રકોપ પણ યથાવત છે. 11 જૂનના રોજ એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) પણ સક્રિય થઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે (IMD) આગામી 7 દિવસ માટે દેશના 25 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડું અને કરા પડવાનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. ઉત્તર ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં 11 અને 12 જૂને વાવાઝોડા સાથે વરસાદ અને કરા પડવાની સંભાવના છે.

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IMD અનુસાર, છેલ્લા 5 દિવસમાં ચોમાસાએ 13 રાજ્યોને આવરી લીધા છે. સોમવાર સુધીમાં ચોમાસું કેરળ, કર્ણાટક, ગોવા, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ, અરુણાચલ પ્રદેશ, તેલંગાણા અને આસામમાં પહોંચી ગયું છે. આગામી 2-3 દિવસમાં તે કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને પૂર્વોત્તરના બાકીના વિસ્તારોમાં આગળ વધી શકે છે. આ ઉપરાંત ઓડિશા, છત્તીસગઢ, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં પણ ચોમાસું દસ્તક દઈ શકે છે.

આગામી 2 દિવસમાં ચોમાસું મુંબઈ પહોંચશે2/7

આગામી 2 દિવસમાં ચોમાસું મુંબઈ પહોંચશે

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચોમાસું હવે પશ્ચિમ કિનારે મુંબઈથી 150 કિલોમીટર દૂર છે. આગામી 48 કલાકમાં તે મુંબઈમાં દસ્તક દઈ શકે છે. મુંબઈમાં ચોમાસું પહોંચવાની સામાન્ય તારીખ 10 જૂન છે. બીજી તરફ, 5 જુલાઈ સુધીમાં તે મેઘાલય, બિહાર, ઝારખંડ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, ચંદીગઢ અને રાજસ્થાનમાં પહોંચવાની આશા છે. આ દરમિયાન તમામ રાજ્યોમાં વાવાઝોડા જેવા તીવ્ર પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે.

દિલ્હીમાં 4 દિવસ ફૂંકાશે તોફાની પવન3/7

દિલ્હીમાં 4 દિવસ ફૂંકાશે તોફાની પવન

IMD અનુસાર, દિલ્હીમાં હાલ આકરી ગરમી પડી રહી છે. વિતેલા દિવસે દિલ્હીમાં મહત્તમ તાપમાન 43.4°C નોંધાયું હતું. સફદરજંગમાં તાપમાન 42.2°C રહ્યું, જે સામાન્ય કરતાં 2°C વધારે છે. 10 જૂન સુધી તાપમાનમાં આ જ રીતે વધારો થતો રહેશે. અસહ્ય લૂ અને બફારાવાળી ગરમી લોકોને પરેશાન કરી શકે છે. જોકે, 11 જૂને હવામાન પલટો લેશે. ત્યારબાદ 14 જૂન સુધી 50-60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ધૂળની ડમરીઓ સાથે વાવાઝોડું ફૂંકાવાની અને વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.

10 જૂને આ રાજ્યોમાં વરસશે વાદળો4/7

10 જૂને આ રાજ્યોમાં વરસશે વાદળો

IMD અનુસાર, આવતીકાલે 10 જૂન, બુધવારના રોજ બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ અને પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં વરસાદની સાથે વાવાઝોડું આવવાની સંભાવના છે. આસામ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. કેરળ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં પણ વરસાદ પડશે. મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં 40-60 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

11 જૂને આ રાજ્યોમાં વરસાદનું એલર્ટ5/7

11 જૂને આ રાજ્યોમાં વરસાદનું એલર્ટ

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પરમદિવસે 11 જૂન, ગુરૂવારના રોજ દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન 50-70 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં વરસાદની સાથે કરા પડી શકે છે. બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન છે. કેરળ, કર્ણાટક અને પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં પણ મુશળધાર વરસાદ થઈ શકે છે.  

12 થી 14 જૂન સુધી અહીં વરસાદી માહોલ રહેશે6/7

12 થી 14 જૂન સુધી અહીં વરસાદી માહોલ રહેશે

IMD અનુસાર, 14 જૂન સુધી હરિયાણા, ચંદીગઢ, પંજાબ, પશ્ચિમ રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢમાં ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ કે ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. બિહાર, ઓડિશા, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળ (ગંગા તટીય વિસ્તારો) માં 12 જૂને વાવાઝોડાની ચેતવણી રહેશે. જમ્મુ-કાશ્મીર, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલમાં પણ 12 જૂને ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. આસામ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં પણ સતત ભારે વરસાદની સંભાવના છે.  

આ રાજ્યોમાં 2 દિવસ ભયંકર ગરમીનું એલર્ટ7/7

આ રાજ્યોમાં 2 દિવસ ભયંકર ગરમીનું એલર્ટ

IMD એ આજે 8 રાજ્યો - પૂર્વી મધ્યપ્રદેશ, પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, ચંદીગઢ, મહારાષ્ટ્ર (વિદર્ભ), હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને રાજસ્થાનમાં ભયંકર લૂ અને અસહ્ય ગરમીનું એલર્ટ આપ્યું છે. 10-11 જૂનના રોજ પણ પૂર્વી મધ્યપ્રદેશ, પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, પંજાબ, પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ રાજસ્થાન, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ, ઓડિશા, કોંકણ, ગોવા, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલમાં હવામાન ગરમ અને ભારે બફારાવાળું રહેવાની સંભાવના છે.

TAGS:
Ambalal Patel big prediction
Political
prediction
gujarat weather forecast
Gujarat Weather

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