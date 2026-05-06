Daily Horoscope: ગુરુવાર મિથુન રાશિના લોકો માટે ગ્રહોના વિશેષ સંયોગના કારણે શુભ રહેશે, સિંહ રાશિએ સાવધાની રાખવી

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 06, 2026, 11:50 PM IST|Updated: May 06, 2026, 11:50 PM IST

7 May 2026 Daily Horoscope(By Chirag Bejan Daruwalla): 7 મે 2026 અને ગુરુવારે ચંદ્ર ગુરુનો ગજકેસરી યોગ સર્જાશે. સૂર્ય અને બુધની યુતિથી સર્જાયેલા બુધાદિત્ય યોગનો પ્રભાવ પણ આજે રાશિઓ પર જોવા મળશે. ગજકેસરી યોગ અને બુધાદિત્ય યોગ 12 માંથી કઈ કઈ રાશિને લકી રાશિ બનાવશે જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ.
 

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સારો છે. વેપારમાં જોખમ લેવાનું પરિણામ આજે લાભદાયી રહેશે. સમસ્યાઓ ધીરજ અને તમારા નરમ વર્તનથી સુધારી શકાય છે. તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને, તમે તે બધું મેળવી શકો છો જે તમે અત્યાર સુધી ગુમાવી રહ્યા છો. જો તમે તકલીફમાં કોઈ વ્યક્તિને મદદ કરી શકો તો તે સારું રહેશે.

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે સારો છે. કાર્ય-વર્તનથી સંબંધિત તમામ વિવાદો આજે ઉકેલી શકાય છે. કેટલાક નવા પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ થઈ શકે છે. મિલકતની બાબતમાં પરિવાર અને આસપાસના લોકો થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરશે. પરંતુ તમારે તમારા કામ પર ધ્યાન આપવું પડશે.  

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ગ્રહોના વિશેષ સંયોગને કારણે શુભ રહેશે. સાંજ સુધીમાં બહુ રાહ જોવાતી ડીલ થઈ શકે છે. કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચાર કરો. તમને વિશેષ સન્માન મળી શકે છે. ભૌતિક વિકાસનો યોગ સારો છે. સાંજે તમારે કૌટુંબિક કાર્યક્રમમાં જવું પડી શકે છે.

 

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ જ રચનાત્મક છે, આજે તમે જે પણ કામ ઉત્સાહથી કરો છો તે જ સમયે તેનું ફળ મળી શકે છે. અધૂરું કામ પૂર્ણ થશે, મહત્વની ચર્ચાઓ થશે. ઓફિસમાં તમારા વિચારો અનુસાર વાતાવરણ સર્જાશે અને તમારા સાથીઓ પણ તમને સહકાર આપશે.  

ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે દરેક કામ સાવધાનીથી કરવું જોઈએ. તમારા વર્તનમાં ધીરજ રાખો અને મોટા અવાજમાં બોલશો નહીં. તમારી આસપાસના લોકો સાથે સંઘર્ષ ના થાય તેની કાળજી લો. તમારા ઘરમાં કોઈ પણ શુભ કાર્યની ચર્ચા થઈ શકે છે. અવિવાહિત લોકોની વાત આગળ વધી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ સાથે કામ કરો.  

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ અન્ય દિવસોથી થોડો અલગ છે. આજે તમારું ધ્યાન નવી યોજનાઓ પર રહેશે. તમે ધાર્મિક યાત્રા પર જવાનું વિચારી શકો છો. કાયદાકીય વિવાદમાં સફળતા મળશે અને સ્થળાંતરની યોજના સફળ થઈ શકે છે. દિવસે મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં શકિતમાં વધારો થશે.  

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ વ્યસ્ત રહેવાનો છે, પરંતુ ધર્મની બાબતમાં આજે તમે થોડો સમય કાઢશો. જો તમે આ દિવસે આવા કેટલાક કામ કરી શકો છો, તો દાન અને દાન સાથે જોડાયેલા રહો. આજે તમે બીજાના કામ માટે સમય કાઢી શકશો. રાતનો સમય શુભ કાર્યોમાં પસાર થશે.  

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ જ રચનાત્મક છે. તમારો દિવસ કેટલાક સર્જનાત્મક અને કલાત્મક કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં પસાર થશે અને આજે તમને ઓફિસમાં તમને સૌથી વધુ ગમતું કામ કરવા મળશે. આજે તમને આરામ કરવામાં મદદ મળશે. જો તમે વરિષ્ઠોનો સહયોગ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશો, તો તમે નફામાં રહેશો.  

ગણેશજી કહે છે, સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ શુભ છે. આજે તમને આખો દિવસ લાભની તકો મળશે. પરિવારમાં દરેક વ્યક્તિ સાથે રહેશે અને મિત્રો સાથે તમે સાંજે પાર્ટી કરવાના મૂડમાં હશો. જો તમે નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં કોઈ નવીનતા લાવી શકો તો ભવિષ્યમાં લાભ થશે.  

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારી રાશિના લોકો માટે સાવધાની અને સતર્કતાનો દિવસ છે. પૈસાની બાબતમાં આજે કોઈ પણ પ્રકારનું જોખમ ટાળો. આજે રોજગારના ક્ષેત્રમાં થઈ રહેલા પ્રયત્નો ફળ આપશે અને તમને મહેનતનું મધુર ફળ મળશે. કેટલાકને પોતાના માટે કેટલાક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે.  

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ દરેક બાબતમાં સાવચેત રહેવાનો દિવસ છે. ભલે તે સ્વાસ્થ્ય હોય કે પૈસા, તમારે બધામાં સમજદાર નિર્ણય લેવાની જરૂર છે. આબોહવા પરિવર્તન સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. ખાવામાં સાવ બેદરકાર ના બનો. વેપારની દ્રષ્ટિએ દિવસ સુખદ રહેશે.  

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સામાન્ય છે. ભાગીદારીમાં કરવામાં આવતા વેપારમાં લાભ થશે અને આજે જીવનસાથી સાથે તમારી ખુશી વધશે. આજે તમને નોકરીના ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવેલા પ્રયત્નોમાં પણ સફળતા મળવાની અપેક્ષા છે. ઘરના કામ પતાવવાની આજે સુવર્ણ તક છે.  

