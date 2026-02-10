8th CPC Salary Calculator: ગ્રેડ-પે 4800 થી 8000 સુધી, 1.92 ફિટમેન્ટ, HRA, TPTA ના દમ પર કેટલો હશે નેટ પગાર?
8th CPC Salary Calculator: આઠમાં પગાર પંચની આતૂરતાપૂર્વક પ્રતીક્ષા કરી રહેલા સરકારી કર્મચારીઓના મનમાં એક સવાલ થઈ રહ્યો છે કે નવું પગાર પંચ ક્યારે આવશે. બધા જાણવા ઈચ્છે છે કે નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને અન્ય ભથ્થા પ્રમાણે તેનો નેટ પગાર કેટલો હોઈ શકે છે? અમે ગ્રેડ-પે 4800થી લઈને લેવલ 12 સુધીના Grade Pay 8000 ના આધાર પર 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર X સિટી HRA (30%), અને Higher TPTA હેઠળ TA ને ધ્યાનમાં રાખી અંદાજિત સેલેરી બ્રેકઅપ તૈયાર કર્યું છે. તેમાં લેવલ-10ના AGP_10, लेवल-11 AGP_11, લેવલ-12ના AGP_12_IIT_NIT અને AGP_12_UGC_etc પણ સામેલ છે. તેનાથી પગારમાં કેટલો મોટો વધારો થશે? તે જાણવા માટે આ ગણતરી જોઈ સમજી શકો છો.
આ ગણતરી માત્ર અંદાજિત છે. અમે તેમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 0% (નવા પગાર પંચમાં DA બેઝિકમાં એડજસ્ટ થાય છે), X સિટી માટે 30% HRA અને મોટા શહેરો માટે હાયર TPTA ને આધાર માન્યું છે. અસલી આંકડા આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો પર નિર્ભર કરશે. આ માત્ર એક ઉદાહરણ છે જેથી તમે અંદાજ લગાવી શકો.
8th CPC Salary Calculator: ગ્રેડ-પે ₹4800
Level-8 (Basic Pay ₹47,600) Revised Basic (1.92): ₹91,392 HRA (30%): ₹27,418 TA (Higher TPTA): ₹3,600 Gross Salary: ₹1,22,410 NPS + CGHS: ₹9,789 Net Salary: ₹1,04,972
8th CPC Salary Calculator: ગ્રેડ-પે ₹5400
Level-9 (Basic Pay ₹53,100) Revised Basic (1.92): ₹1,01,952 HRA (30%): ₹30,586 TA (Higher TPTA): ₹7,200 Gross Salary: ₹1,39,738 NPS + CGHS: ₹10,845 Net Salary: ₹1,18,461
8th CPC Salary Calculator: ગ્રેડ-પે ₹6000
Level-AGP_10 (Basic Pay ₹57,700) Revised Basic (1.92): ₹1,10,784 HRA (30%): ₹33,235 TA (Higher TPTA): ₹7,200 Gross Salary: ₹1,51,219 NPS + CGHS: ₹11,728 Net Salary: ₹1,26,671
8th CPC Salary Calculator: ગ્રેડ-પે ₹5400
Level-10 (Basic Pay ₹56,100) Revised Basic (1.92): ₹1,07,712 HRA (30%): ₹32,314 TA (Higher TPTA): ₹7,200 Gross Salary: ₹1,47,226 NPS + CGHS: ₹11,421 Net Salary: ₹1,23,815
Level-11 (Basic Pay ₹67,700) Revised Basic (1.92): ₹1,29,984 HRA (30%): ₹38,995 TA (Higher TPTA): ₹7,200 Gross Salary: ₹1,76,179 NPS + CGHS: ₹13,648 Net Salary: ₹1,44,349
8th CPC Salary Calculator: ગ્રેડ-પે ₹7600
Level-12 (Basic Pay ₹78,800) Revised Basic (1.92): ₹1,51,296 HRA (30%): ₹45,389 TA (Higher TPTA): ₹7,200 Gross Salary: ₹2,03,885 NPS + CGHS: ₹16,130 Net Salary: ₹1,62,370
8th CPC Salary Calculator: ગ્રેડ-પે ₹8000
Level-AGP_12_UGC_etc (Basic Pay ₹79,800) Revised Basic (1.92): ₹1,53,216 HRA (30%): ₹45,965 TA (Higher TPTA): ₹7,200 Gross Salary: ₹2,06,381 NPS + CGHS: ₹16,322 Net Salary: ₹1,64,018
8th CPC Salary Calculator: ગ્રેડ-પે ₹8000
Level-AGP_12_IIT_NIT (Basic Pay ₹1,01,500) Revised Basic (1.92): ₹1,94,880 HRA (30%): ₹58,464 TA (Higher TPTA): ₹7,200 Gross Salary: ₹2,60,544 NPS + CGHS: ₹20,488 Net Salary: ₹1,97,116
