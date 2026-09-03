/સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર ! 8મા પગાર પંચમાં આ નિર્ણય લેવાયો તો થશે ₹29 લાખનો ફાયદો

8th Pay Commission : જયપુરમાં 8મા પગાર પંચની બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને આગામી બેઠક 7 અને 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચેન્નાઈમાં યોજાવાની છે. જયપુર બેઠક દરમિયાન કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પ્રતિનિધિ સંગઠનોએ 8મા પગાર પંચ સાથેના અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી.
8th Pay Commission : જયપુરમાં 8મા પગાર પંચની મળેલી બેઠકમાં ચર્ચાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો વાર્ષિક પગાર વધારાનો હતો. કર્મચારી પ્રતિનિધિઓએ ઊંચા પગાર વધારા દરની હિમાયત કરી હતી. હાલમાં સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને વાર્ષિક 3 ટકાનો વધારો મળે છે.
કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની દલીલ છે કે, જીવનનિર્વાહના વધતા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને આ વધારો અપૂરતો છે. તેઓ દલીલ કરે છે કે સરકારે વાર્ષિક પગાર વધારાનો દર ઓછામાં ઓછો 7 ટકા નક્કી કરવો જોઈએ.
ઓલ ઈન્ડિયા ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF)એ 7 ટકા વાર્ષિક પગાર વધારાની માંગ કરી છે. જો કર્મચારીઓને આ 7 ટકાનો વધારો મળે તો તેમના પગાર અને પેન્શનરોના પેન્શનમાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે, તેના પર એક નજર કરીએ.
ઉદાહરણ તરીકે, જો લેવલ-8 કર્મચારીનો બેઝિક પગાર ₹47,600 હોય અને 8મા પગાર પંચ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.15 નક્કી કરે છે, તો કુલ બેઝિક પગાર વધીને ₹1,02,340 થશે. DA અને HRAને ગણ્યા પછી કુલ પગારમાં વધુ વધારો થશે.
જો આ જ બેઝિક પગાર પર 7%નો નિશ્ચિત વાર્ષિક વધારો લાગુ કરવામાં આવે, તો પગાર પ્રથમ વર્ષમાં ₹12,28,080, બીજા વર્ષમાં ₹13,14,046, ત્રીજા વર્ષે ₹14,06,029, ચોથા વર્ષે ₹15,04,451 અને પાંચમા વર્ષે ₹16,09,762 થશે.
જો ગણતરીઓ 7% વાર્ષિક વધારા પર આધારિત હોય તો વાર્ષિક પગાર 10મા વર્ષ સુધીમાં વધીને ₹1,69,67,703 થશે. આનો અર્થ એ થયો કે, 7% વધારાને અમલમાં આવે તો તમે 10 વર્ષના સમયગાળામાં તમારા પગારમાંથી ₹29 લાખ વધારાના કમાઈ શકો છો.