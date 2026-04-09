8th Pay Commission Alert: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે આવ્યા સૌથી મોટા સમાચાર, જાહેર થયા નવા CEA નિયમ

Updated:Apr 09, 2026, 02:40 PM IST

8th Pay Commission Alert: 8મા પગાર પંચ અંગે ચર્ચાઓ વચ્ચે સરકારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. પોસ્ટ વિભાગે ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન એલાઉન્સ (CEA) અંગે નવા નિયમો જારી કર્યા છે, જેનાથી કર્મચારીઓને તેમના બાળકોના શિક્ષણ અને હોસ્ટેલ ખર્ચ માટે વધુ પૈસા મળશે.

કેન્દ્રિય કર્મચારીઓ માટે ખુશખબરી

સરકારી કર્મચારીઓને માટે આજે એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. સંચાર મંત્રાલયના પોસ્ટ વિભાગે Children Education Allowance (CEA) ના નવા નિયમોને મંજૂરી આપી દીધી છે. હવે કર્મચારીઓને બાળકોનો અભ્યાસ અને હોસ્ટેલ સબસિડીના રૂપમાં પહેલાની સરખામણીમાં વધારે પૈસા મળશે. આવો જાણીએ તમારા ખાતામાં કેટલી રકમ આવશે.

હવે દર મહિને કેટલા રૂપિયા મળશે? જાણો ફિક્સ્ડ કેલકુલેશન

નવા નિયમો અનુસાર, હવે પ્રતિ બાળક 2,812.5 પ્રતિ માસ શિક્ષણ ભથ્થું મળશે. જો તમારું બાળક હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરી રહ્યું તો સરકાર ₹8,437.5 પ્રતિ માસ હોસ્ટેલ સબિસિડી આપશે. ખાસ વાત એ છે કે ખર્ચ ઓછો થયો હોય કે વધારે, આ ફિક્સ્ડ રાશિ તમને મળશે.   

મોંઘવારી ભથ્થાની સાથે આપોઆપ વધશે પૈસા

સરકારે આ ભથ્થાને મોંઘવારી ભથ્થા સાથે જોડી દીધું છે. જેવો જ DA 50 ટકાના સ્તરને પાર કરશે, ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન એલાઉન્સમાં પણ જાતે 25 ટકાનો વધારો થઈ જશે. એટલે કે વધતી મોંઘવારીની સાથે તમારા બાળકોના અભ્યાસનું ફંડ પણ વધતુ રહેશે.

NEP-2020 અને પ્રી સ્કૂલ પર મોટી રાહત

નવા શિક્ષા નીતિ હેઠળ, હવે નર્સરી, LKG અને UKG જેવો પ્રી સ્કૂલ ધોરણો માટે પણ તમે આ ભથ્થાનો દાવો કરી શકો છો. સાથે, જો નવી નીતિના કારણે બાળકોને કોઈ ક્લાસ ફરીથી અભ્યાસ કરવો પડે છે તો સરકાર તેમાં એક વાર જ વિશેષ છૂટ આપી રહી છે.

ભથ્થું મેળવવા માટે શું છે જરૂરી શરતો?

આ લાભ માત્ર બે મોટા બાળકોને જ મળશે. જો પતિ-પત્ની બન્ને સરકારી નોકરીમાં છે, તો માત્ર એક જ વ્યક્તિ ક્લેમ કરી શકે છે. રિઈમ્બર્સમેન્ટનો દાવો વર્ષમાં માત્ર એક વાર, નાણાકીય વર્ષ પુરું થયા બાદ જ કરવામાં આવી શકે છે.

રજા કે સસ્પેશનમાં પણ મળતા રહેશ પૈસા

નવા નિયમોમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે જો કોઈ કર્મચારી રજા પર કે સસ્પેન્ડ થયો છે, આવી પરિસ્થિતિમાં પણ તે બાળકોના અભ્યાસ માટે આ ભથ્થું મળતું રહેશે. રિટાયરમેન્ટ અથવા બરતરફીના કિસ્સામાં પણ આ લાભ તે શૈક્ષણિક વર્ષના અંત સુધી આપવામાં આવશે.

કેવી રીતે કરશો ક્લેમ? આ છે જરૂરી દસ્તાવેજ

ક્લેમ કરવા માટે તમારે વધારે પડતા કાગળીયા કરવાની જરૂર નથી. સ્કૂલ હેડનું એક સર્ટિફિકેટ ઘણું છે, જે એ પુષ્ટિ કરે કે બાળક ગત વર્ષે અહીં જ ભણતું હતું. હોસ્ટેલ  સબસિડી માટે રહેવા અને જમવાનો ખર્ચનું સર્ટિફિકેટ અનિવાર્ય છે.  

