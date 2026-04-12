ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો8મા પગાર પંચે ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની કરી જાહેરાત, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ કરવું પડશે આ કામ, જાણો

8મા પગાર પંચે ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતીની કરી જાહેરાત, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓએ કરવું પડશે આ કામ, જાણો

8th pay commission Job: પગાર પંચ આગામી વર્ષે મે સુધીમાં સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરે તેવી અપેક્ષા છે. આઠમું પગાર પંચ હવે તેની પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. આ સંદર્ભમાં, સલાહકારોની ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.
 

Updated:Apr 12, 2026, 06:44 PM IST

8th pay commission Job: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પગાર પંચ આવતા વર્ષે મે સુધીમાં સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરશે. આ ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી પાછલી અસરથી લાગુ થવાની ધારણા છે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને બાકી રકમ મળશે. જોકે, આઠમું પગાર પંચ તેની પ્રક્રિયા સાથે આગળ વધવામાં વ્યસ્ત છે.  

આ સંદર્ભમાં, સલાહકારોની ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. 10 એપ્રિલ, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા ઓફિસ મેમોરેન્ડમ અનુસાર, આ ભરતી કરારના આધારે કરવામાં આવશે. પગાર પંચની વેબસાઇટ અનુસાર, રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.   

ભરતી ત્રણ શ્રેણીઓમાં હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ માટે લઘુત્તમ આવશ્યકતા 10 વર્ષનો અનુભવ અને મહત્તમ ઉંમર 45 વર્ષ છે. કન્સલ્ટન્ટ પદ માટે, 6 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે. વય મર્યાદા 40 વર્ષ છે, જ્યારે યંગ પ્રોફેશનલ્સ માટે, લઘુત્તમ આવશ્યકતા 4 વર્ષનો અનુભવ અને મહત્તમ ઉંમર 32 વર્ષ છે. લાયકાત માટે ફાઇનાન્સ, HR અથવા ઔદ્યોગિક સંબંધોમાં માસ્ટર અથવા MBA ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. LLB ડિગ્રી અને કાનૂની અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરવા પાત્ર છે.  

પગાર પંચનો ઉદ્દેશ્ય સરકારી કર્મચારીઓની વિવિધ શ્રેણીઓ માટે પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શન માળખાની સમીક્ષા કરવાનો છે. સલાહકારો આ પ્રક્રિયામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને પગાર માળખાનું વિશ્લેષણ કરવાનું, ડેટાનો અભ્યાસ કરવાનું, વિવિધ મંત્રાલયો સાથે સંકલન કરવાનું, અહેવાલો તૈયાર કરવાનું અને નાણાકીય અસરનું મૂલ્યાંકન કરવાનું કામ સોંપવામાં આવશે.   

પગારની દ્રષ્ટિએ, પૂર્ણ-સમયના વરિષ્ઠ સલાહકારને 1.80 લાખ રૂપિયા, સલાહકારને 1.20 લાખ રૂપિયા અને યુવાન વ્યાવસાયિકને 90,000 રૂપિયા દર મહિને મળશે.  

8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચના જાહેરનામા મુજબ, સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ અધ્યક્ષ છે, પ્રોફેસર પુલક ઘોષ (નાણાના કાયમી પ્રોફેસર અને વડા પ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદના સભ્ય) કમિશનના સભ્ય છે, અને પંકજ જૈન (ભૂતપૂર્વ IAS અધિકારી) તેના સભ્ય-સચિવ છે.   

પગાર પંચ વિવિધ મંત્રાલયો, કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનરો અને અન્ય સંબંધિત હિતધારકો પાસેથી મંતવ્યો અને સૂચનો (ઇનપુટ) એકત્રિત કરે છે. માર્ચ અને એપ્રિલ 2026માં, કમિશને હિતધારકો સાથે ઔપચારિક મેમોરેન્ડમ અને સુનિશ્ચિત પરામર્શ સત્રો સબમિટ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી, જેમાં 24 એપ્રિલ, 2026ના રોજ દેહરાદૂન ખાતે યોજાયેલી એક બેઠકનો સમાવેશ થાય છે.  

