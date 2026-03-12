8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચે આ દરખાસ્ત સ્વીકારી તો 3 ગણો વધી જશે તમારો પગાર, સમજો ગણતરી
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચથી આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારી અને 65 લાખ પેન્શનરોને સીધો ફાયદો મળશે. કુલ મળી આશરે 1 કરોડ લોકોના પગાર અને પેન્શનમાં ફેરફાર થવાનો છે.
8મા પગાર પંચ પર આવી અપડેટ
સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનમાં વધારાને લઈને બનેલું આઠમું પગાર પંચ 18 મહિનામાં પોતાની ભલામણો આપશે. ત્યારબાદ 1 જાન્યુઆરી 2026થી આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થઈ જશે. મે 2027 સુધી રિપોર્ટ સોંપવાના લક્ષ્યની સાથે આઠમું પગાર પંચ સ્ટેક હોલ્ડરોની સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરી રહ્યું છે. આ વચ્ચે પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ વચ્ચે મોટી ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. કર્મચારી સંગઠન 54000 મિનિમમ બેઝિક સેલેરી અને 3.0 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યાં છે. જો આ માંગ માની લેવામાં આવે તો વર્તમાન 18000 નો મિનિમમ બેઝિક પગાર ત્રણ ગણો થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આઠમાં પગાર પંચને લઈને અત્યાર સુધી ક્યા-ક્યા અપડેટ સામે આવ્યા છે.
કેટલું થઈ શકે છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર?
કર્મચારી સંગઠન ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO)ના નેશનલ કાઉન્સિલ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM) ને એક આવેદનપત્ર મોકલ્યું છે. તેમાં આઠમાં પગાર પંચ માટે 3.0થી 3.25 વચ્ચે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
વધી શકે છે ફેમિલી યુનિટની સંખ્યા?
આટમાં પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ વચ્ચે સૌથી મોટી ચર્ચા આ સમયે ફેમિલી યુનિટ ફોર્મ્યુલાને લઈને છે. કર્મચારી સંગઠનોની માંગ છે કે પગાર નક્કી કરવાનો આધાર હવે માત્ર ત્રણ સભ્યોનો પરિવાર નહીં પરંતુ પાંચ સભ્યોનો પરિવાર હોવો જોઈએ. જો તેમ થાય તો પગાર નક્કી કરવાની ગણતરી બદલાઈ શકે છે.
શું છે ફેમિલી યુનિટ ફોર્મ્યુલા?
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની મિનિમમ સેલેરી નક્કી કરવા સમયે એક માપદંડ પરિવારના ખર્ચનો આધાર માનવામાં આવે છે. તેમાં કર્મચારી, તેના જીવનસાથી અને એક બાળક સામેલ છે. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે આજના સમયમાં પરિવારની જવાબદારી વધી છે. હવે પરિવારમાં માતા-પિતા, 2 બાળકો સામેલ હોય છે. એટલે કે કુલ પાંચ લોકોનો પરિવાર.
પરિવારમાં ફેરફાર થયો તો કઈ રીતે થશે પગારની ગણતરી?
જો પગારની ગણતરી 3 ફેમિલી યુનિટથી વધી 5 થાય છે તો પગારની ગણતરીમાં મોટો ફેરફાર સંભવ છે. એક્સપર્ટ પ્રમાણે ફેમિલી યુનિટનો ખર્ચ આશરે 33 ટકા માનવામાં આવે છે. તેથી 3થી 5 યુનિટ થવા પર ખર્ચનો આધાર આશરે 66 ટકા સુધી વધી શકે છે. તેવામાં પગારની ગણતરી પણ મોટી થઈ જશે.
ઉદાહરણથી સમજો પગારની ગણતરી
માની લો કોઈ કર્મચારીનો બેઝિક પગાર 78800 છે. જો બેઝ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.76 હોય તો પગારની ગણતરી કંઈક આવી હશે 78,800 × 1.76 = 1,38,688 રૂપિયા. પરિવારના યુનિટ 5 થવા પર 1,38,688 ÷ 3 = 46,230 રૂપિયા (પ્રતિ યુનિટ). જો તેમાં ગ્રોથ ફેક્ટર જોડવામાં આવે તો ફિટમેન્ટ આશરે 3.09 સુધી પહોંચી શકે છે. આ સ્થિતિમાં કર્મચારીનો પગાર વધી 78,800 × 3.09 = 2,43,492 સુધી પહોંચી શકે છે. પરંતુ આ માત્ર અનુમાન પર આધારિત ગણતરી છે. અંતિમ નિર્ણય પગાર પંચની ભલામણ અને સરકારની મંજૂરી બાદ થશે.
પગાર પંચમાં શું માંગ કરી રહ્યાં છે કર્મચારી?
કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ અને કેન્દ્રીય વહીવટી એકમના તે કર્મચારી જેની પસંદગી UPSC ના માધ્યમથી થઈ નથી, તેને CGHS (કેન્દ્ર સરકાર સ્વાસ્થ્ય સેવા) મળતી નથી. આ કર્મચારીઓએ સરકાર પાસે CGHS સુવિધા અને 1 વર્ષ માટે પેરેન્ટ કેર લીવની માંગ કરી છે.
પગારમાં વધારા ક્યારથી ગણાશે?
7મું પગાર પંચ 2026મા લાગૂ થયું હતું. તેવામાં આઠમું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થવાનું નક્કી થશે. એટલે કે ભલે પગાર પંચની ભલામણમાં બે વર્ષ લાગી જાય, પરંતુ પગાર અને પેન્શનમાં વધારા 1 જાન્યુઆરી 2026થી ગણાશે.
આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવા સુધી DA નું શું થશે?
નવું પગાર પંચ લાગૂ થવા સુધી મોંઘવારી ભથ્થું બેઝિક પેના ટકાવારીની રૂપમાં ગણવામાં આવશે. તેમાં વર્ષમાં બે વખત જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે. તેનો મતલબ છે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવા સુધી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થું મળતું રહેશે. પંચ આવવા પર DAને બેઝિક પેમાં મર્જ કરી દેવામાં આવશે. એટલે કે વર્તમાનમાં જે 58% DA છે તે શૂન્ય થઈ જશે.
