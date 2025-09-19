8th pay commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી પૈસા વધશે કે ઘટશે? જાણો ₹30000, 50000, 80000 બેઝિક પગાર પર ગણતરી
યાદ છે 2016નું વર્ષ, જ્યારે સાતમું પગાર પંચ આવ્યું હતું અને રાતોરાત તમારા પગારમાં મોટો વધારો થયો હતો. તે જાદૂનું નામ હતું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57. આ એક નંબરે 7000 રૂપિયાના બેઝિક પગારને 18000 રૂપિયા કરી દીધો હતો.
હવે, 10 વર્ષ પછી, ફરી એકવાર સમય બદલાઈ રહ્યો છે. 8મા પગાર પંચ પર ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે, પરંતુ આ વખતે, હવામાં એક નવો આંકડો ફરતો થયો છે: 1.92નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર. આ આંકડો સાંભળીને, ઘણા કર્મચારીઓના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે: "શું આ વખતે પણ આવું જ જાદુ થશે? કે પછી અપેક્ષા કરતાં ઓછું હશે?"
તો, ચાલો 7મા અને 8મા પગાર પંચ વચ્ચેના સીધા તફાવતની તપાસ કરીએ અને જોઈએ કે 1.92નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ખરેખર તમારા ₹30,000, ₹50,00 અથવા ₹80,00 ના મૂળ પગાર પર કેવી અસર કરશે. આ અપેક્ષાઓ, આંકડાઓ અને તમારા ખિસ્સાની વાર્તા છે.
ફ્લેશબેકઃ સાતમા પગાર પંચનો જાદૂ
2016મા જ્યારે સાતમું પગાર પંચ આવ્યું તો તેણે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 આપ્યું. તેનો મતલબ હતો કે તમારા છઠ્ઠા પગાર પંચના બેઝિક પે (પે બેન્ડ + ગ્રેડ પે) ને સીધા 2.57 ગણા કરી દેવામાં આવ્યા. આ એક મોટો અને ઐતિહાસિક વધારો હતો.
આ વખતે શું? 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું સત્ય
8મા પગાર પંચ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અહેવાલો અને નિષ્ણાત વર્તુળો 1.92 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે 7મા પગાર પંચ હેઠળ તમારા વર્તમાન મૂળભૂત પગારને 1.92 થી ગુણાકાર કરવામાં આવશે.
કેસ સ્ટડી 1: ₹30,000 ના મૂળભૂત પગાર પર અસર
ધારો કે 7મા પગાર પંચ હેઠળ તમારો વર્તમાન મૂળભૂત પગાર ₹30,000 છે. ચાલો જોઈએ કે 1.92 ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે તમારો નવો મૂળભૂત પગાર કેટલો હશે. નવો મૂળભૂત પગાર = ₹30,000 x 1.92 = ₹57,600 સીધો વધારો: ₹27,600
₹30,000 બેઝિક પર સીધી ટક્કર: 7મું vs 8મું CPC
હવે અસલી તુલના કરીએ, સાતમાં પગાર પંચમાં 30 હજારનો બેઝિક મેળવવા માટે તમારા છઠ્ઠા પગાર પંચનો બેઝિક લગભગ ₹11,673 રહ્યો હશે. સાતમાં પગાર પંચમાં વધારોઃ ₹30,000 - ₹11,673 = ₹18,327. આઠમાં પગાર પંચમાં વધારોઃ ₹57,600 - ₹30,000 = ₹27,600. પરિણામઃ 1.92નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57થી ઓછું હોવા છતાં રૂપિયાના મામલામાં તમને આઠમાં પગાર પંચમાં વધુ ફાયદો થઈ રહ્યો છે.
કેસ સ્ટડી 2: ₹50,000 બેઝિક પગાર પર અસર
હવે ચાલો જોઈએ કે જો તમારો વર્તમાન બેઝિક પગાર ₹50,000 હોય તો શું થાય છે. નવો બેઝિક પગાર = ₹50,000 x 1.92 = ₹96,000 સીધો વધારો: ₹46,000
₹50,000 બેઝિક પર સીધી અસર: 7મો વિરુદ્ધ 8મો સીપીસી
7મા પગાર પંચ હેઠળ ₹50,000 બેઝિક પગાર મેળવવા માટે, તમારો છઠ્ઠા પગાર પંચનો બેઝિક પગાર આશરે ₹19,455 હોત. 7મો સીપીસી વધારો: ₹50,000 - ₹19,455 = ₹30,545 8મો સીપીસી વધારો: ₹96,000 - ₹50,000 = ₹46,000 પરિણામ: અહીં પણ, 1.92 નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર તમને 7મા પગાર પંચ કરતાં વધુ વાસ્તવિક નાણાકીય લાભ આપી રહ્યું છે.
કેસ સ્ટડી 3: ₹80,000 બેઝિક સેલેરી પર અસર
આવો હવે એક સીનિયર લેવલ કર્મચારીનો પગાર જોઈએ, જેની વર્તમાન બેઝિક સેલેરી ₹80,000 છે. નવી બેઝિક સેલેરીઃ ₹80,000 x 1.92 = ₹1,53,600 સીધો વધારો ₹73,600
₹80,000 બેઝિક પર સીધી અસર: 7મો અને 8મો સીપીસી
સાતમાં પગાર પંચમાં ₹80,000 ની બેઝિક મેળવવા માટે તમારા છઠ્ઠા પગાર પંચના બેઝિક લગભગ ₹31,128 રહી હશે. સાતમાં પગાર પંચમાં વધારોઃ ₹80,000 - ₹31,128 = ₹48,872. આઠમાં પગાર પંચમાં વધારોઃ ₹1,53,600 - ₹80,000 = ₹73,600, પરિણામઃ અહીં પણ જીત આઠમાં પગાર પંચની થઈ રહી છે.
ઓછું ફેક્ટર, વધુ ફાયદો કેમ?
જવાબ "બેઝ ઇફેક્ટ" માં રહેલો છે. 7મા પગાર પંચ હેઠળ તમારા મૂળ પગારમાં પહેલેથી જ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તેથી, જ્યારે તે વધેલા મૂળ પગાર પર 1.92 નો પરિબળ લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે રૂપિયામાં કુલ વધારો 6ઠ્ઠા પગાર પંચ હેઠળ નીચલા મૂળ પગાર પર લાગુ કરાયેલ 2.57 ના પરિબળ કરતાં વધી જાય છે.
નંબર ન જુઓ, પૈસા જુઓ
આઠમાં પગાર પંચમાં 1.92નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાંભળવામાં ભલે સાતમાં પગાર પંચના 2.57ના મુકાબલે નિરાશાજનક લાગે, પરંતુ અમારૂ વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે આ અડધું સત્ય છે. હકીકતમાં રૂપિયાના મામલામાં આ વધારો તમારા માટે સાતમાં પગાર પંચ કરતા વધુ ખુશખબર લાવી શકે છે.
