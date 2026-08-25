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8મા પગાર પંચમાં આ એક માંગ પૂરી થઈ તો સમજો સરકારી કર્મચારીઓને બખ્ખાં ! પગારમાં થશે આટલો વધારો

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 25, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:03 PM IST

8th Pay Commission : 8મા પગાર પંચ અંગે હાલમાં બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે, જેમાં કર્મચારી યુનિયનો વિવિધ માંગણીઓ કરી રહ્યા છે, જેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. જો આ માંગણી સ્વીકારવામાં આવશે, તો કર્મચારીઓનો પગારમાં મોટો વધારો થશે.
 

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8th Pay Commission : 8મા પગાર પંચ અંગે હાલમાં ચાલી રહેલી બેઠકોમાં દેશભરના કર્મચારી અને પેન્શનર યુનિયનો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના કર્મચારીઓ સાથે પરામર્શ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેઓ વિવિધ માંગણીઓ કરી રહ્યા છે, જેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3.83 સુધી વધારવાનું છે. જો આ માંગણી સ્વીકારવામાં આવશે, તો સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળશે.   

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ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એક આંકડો છે જેનો ઉપયોગ પગાર પંચ દ્વારા કર્મચારીના પૂર્વ-સુધારેલા બેઝિક પગાર અથવા નિવૃત્ત કર્મચારીના પેન્શનને નવા સુધારેલા બેઝિક પગારમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે થાય છે.   

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ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. વર્તમાન બેઝિક પગાર x ફિટમેન્ટ ફેક્ટર = નવો બેઝિક પગાર. 7મા પગાર પંચ હેઠળ 2.57નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરાતા બેઝિક પગાર ₹7,000 થી વધીને ₹18,000 થયો હતો.  

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જો કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંગે ઉઠાવવામાં આવેલી માંગણી સ્વીકારવામાં આવે તો, બેઝિક પગારમાં મોટો વધારો થશે. ગણતરીઓ પર નજર કરીએ તો હાલમાં ₹18,000નો બેઝિક પગાર મેળવતા કર્મચારીઓ માટ 8મા પગાર પંચ હેઠળ 3.83ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે આ આંકડો સીધો ₹68,940 થઈ જશે. જે  ₹50,940નો નોંધપાત્ર પગાર વધારો દર્શાવે છે.  

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લેવલ-2 કર્મચારી માટે બેઝિક પગાર ₹19,900થી વધીને ₹76,217 થશે, જ્યારે લેવલ-3 માટે ₹21,700થી વધીને ₹83,111 થશે. ત્યારબાદ, લેવલ-4 કર્મચારી માટે બેઝિક પગાર ₹25,500થી વધીને ₹97,665 થશે; લેવલ-5 માટે ₹29,200થી ₹1,11,836, લેવલ-6 માટે ₹35,400થી ₹1,35,582 અને લેવલ-10 કર્મચારી માટે ₹56,100થી ₹1,14,863 થશે.  

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હાલમાં 8મા પગાર પંચ અંગે બેઠકો ચાલી રહી છે, જેમાં કર્મચારી અને પેન્શનર સંગઠનો સાથે સતત પરામર્શ ચાલી રહ્યો છે. દિલ્હી, પશ્ચિમ બંગાળ, લદ્દાખ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં બેઠકો બાદ કમિશન હવે 7 અને 8 ઓક્ટોબરે બેંગલુરુમાં બેઠક કરશે. 

TAGS:
8th Pay Commission
Salary Hike

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