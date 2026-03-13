8th Pay Commission: 8માં પગાર પંચને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર; જાણો સૈનિકોના પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
8th Pay Commission: 8માં પગાર પંચની ભલામણો 50 લાખથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનરોના પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં મોટો ફેરફાર લાવશે. આ પંચ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને સંરક્ષણ દળો માટે પગાર માળખાની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે અને અહેવાલો મુજબ સૈનિકોના લઘુત્તમ મૂળ પગાર (Basic Pay) માં 25-35% સુધીનો વધારો થઈ શકે છે. આ સંભવિત વધારો સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેનાના તમામ રેન્ક પર લાગુ થઈ શકે છે.
8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો 50 લાખથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને અંદાજે 65 લાખ પેન્શનરોના પગાર, ભથ્થા અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર લાવી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, સૈનિકોના લઘુત્તમ મૂળ પગારમાં 25 થી 35 ટકા સુધીનો વધારો શક્ય માનવામાં આવે છે. એવી ચર્ચા છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને વર્તમાન 2.57 થી વધારીને લગભગ 2.86 કરવામાં આવી શકે છે. જો આવું થાય તો લઘુત્તમ મૂળ પગાર 18 હજાર રૂપિયાથી વધીને 51,480 રૂપિયા સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.
સેના, નૌકાદળ અને વાયુસેનાના તમામ રેન્ક પર લાગુ
આ સંભવિત વધારો આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના તમામ રેન્ક પર લાગુ થઈ શકે છે. ખાસ કરીને જવાન સ્તરના કર્મચારીઓને આનો વધુ લાભ મળવાની આશા રાખવામાં આવી રહી છે. મોંઘવારી અને વધતી જતી સેવાકીય પડકારોને જોતા આ પગાર પંચ કર્મચારીઓ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
દસ વર્ષનું ચક્ર પૂર્ણ થતાં નવું પંચ લાગુ
નોંધનીય છે કે સાતમા પગાર પંચ પછી દસ વર્ષનું ચક્ર પૂર્ણ થતાં નવું પંચ લાગુ કરવામાં આવે છે. આ ક્રમમાં આઠમાં પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી છે, જે પગાર માળખું, ભથ્થા અને પેન્શન સંબંધિત અનેક પાસાઓ પર વિચાર કરી રહ્યું છે.
તમામ આંકડા અહેવાલો અને અંદાજો પર આધારિત
જોકે, અત્યાર સુધી સામે આવેલા તમામ આંકડા અહેવાલો અને અંદાજો પર આધારિત છે. અંતિમ નિર્ણય પંચની ભલામણો અને કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી બાદ જ લેવામાં આવશે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે પંચ પોતાનો રિપોર્ટ લગભગ 18 મહિનામાં સોંપી શકે છે.
1 જાન્યુઆરી 2026 થી બાકી મળી શકે છે એરિયર્સ
આ પગાર પંચની અસરકારક તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2026 માનવામાં આવી રહી છે. જો તેને આ તારીખથી લાગુ કરવામાં આવે છે, તો કર્મચારીઓને બાકી એરિયર્સ (પગાર તફાવત) પણ મળી શકે છે. હાલમાં પંચ પરામર્શના તબક્કામાં છે અને કર્મચારીઓ તેમજ યુનિયનો પાસેથી સૂચનો માંગવામાં આવી રહ્યા છે.
