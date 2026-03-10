8th pay commission માં લઘુત્તમ અને મહત્તમ પગાર કેટલો હશે? DA, પેન્શન.. જાણો મહત્વના અપડેટ
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમાં પગાર પંચની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. સૌથી મોટો સવાલ છે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ મિનિમમ બેઝિક સેલેરી કેટલી વધી શકે છે.
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ વચ્ચે આ દિવસોમાં આઠમાં પગાર પંચની ચર્ચા ચાલી રહી છે. સૌથી મોટો સવાલ છે કે જો નવું પગાર પંચ લાગૂ થાય તો મિનિમમ બેઝિક સેલેરી કેટલી વધી શકે છે. હાલ આ માત્ર અનુમાન અને ગણતરીના આધારે સમજવાનો પ્રયાસ છે, કારણ કે અંતિમ નિર્ણય આઠમાં પગારપંચની ભલામણો અને સરકારના નિર્ણય પર નિર્ભર કરશે.
શું છે પાછલી પેટર્ન
જો પાછલા અનુભવને જોવામાં આતે તો સાતમું પગાર પંર લાગૂ થયા બાદ મિનિમમ બેઝિક સેલેરી 7 હજારથી વધી 18000 રૂપિયા થઈ ગઈ હતી. તે સમયે 2.57નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગૂ થયું હતું, જેનાથી કાગળ પર પગારમાં આશરે 157 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ હકીકતમાં કર્મચારીઓનો વાસ્તવિક પગાર વધારો આશરે 14 ટકા આસપાસ રહ્યો હતો, કારણ કે બાકી વધારો મોંઘવારી ભથ્થાને બેઝિક પગારમાં સામેલ કરવાને કારણે થયો હતો.
હકીકતમાં પગાર પંચ પહેલા મોંઘવારી ભથ્થાને બેઝિક સેલેરીમાં મર્જ કરે છે, જેથી તે સમયની મોંઘવારી પ્રમાણે નવો પગાર નક્કી કરી શકાય. 2016મા જ્યારે સાતમું પગાર પંચ લાગૂ થયું, ત્યારે મોંઘવારી ભથ્થું 125 ટકા સુધી પહોંચી ગયું હતું. તેવામાં બેઝિક સેલેરી (1.00) અને DA (1.25) ને ડોડી 2.25નો આધાર તૈયાર કરવામાં આવ્યો અને પછી તેના પર વાસ્તવિક પગાર વધારો જોડી 2.57નું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.
60 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે મોંઘવારી ભથ્થું
જો આ પદ્ધતિ આઠમાં પગાર પંચમાં અપનાવવામાં આવે તો ગણતરી અલગ થઈ શકે છે. અનુમાન છે કે 1 જાન્યુઆરી 2026 સુધી મોંઘવારી ભથ્થું 60 ટકા પહોંચી શકે છે. જો તેને બેઝિક સેલેરીમાં જોડવામાં આવે તો મોંઘવારી પ્રમાણે આધાર 1.60 બને છે. ત્યારબાદ જો સાતમાં પગાર પંચની જેમ આશરે 14.22 ટકાનો વાસ્તવિક સેલેરી વધારો આપવામાં આવે તો સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર આશરે 1.83 બની શકે છે.
શું છે પગારની ગણતરી
જો આ અંદાજિત 1.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને વર્તમાન મિનિમમ બેઝિક સેલેરી 18000 પર લાગૂ કરવામાં આવે તો નવી મિનિમમ બેઝિક સેલેરી 32940 સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે કે આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થવા પર મિનિમમ બેઝિક સેલેરી લગભગ 33000 રૂપિયા આસપાસ રહી શકે છે. પરંતુ જો પંચ તેનાથી વધુ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કરે છે તો પગારમાં વધુ વધારો થશે.
પરંતુ નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે આ માત્ર ગણિતીય ઉદાહરણ છે, કોઈ સત્તાવાર અનુમાન નહીં. અંતિમ પગારનું માળખું નક્કી કરવા સમયે મોંઘવારી, દેશની આર્થિક સ્થિતિ, સરકારી ખર્ચ અને ઘણા અન્ય પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. તેનાથી સરકારી કર્મચારીએ તેને હાલ માત્ર સંભવિત ગણતરી તરીકે જોવી જોઈએ, અંતિમ ચિત્ર પંચની ભલામણો બાદ સ્પષ્ટ થશે.
