8th Pay Commission: મોટા અપડેટ...આ કર્મચારીઓને આઠમાં પગાર પંચનો લાભ નહીં મળે, ખાસ જાણો
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં થયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આઠમાં પગાર પંચની રચનાને મંજૂરી મળી ગઈ. આ પંચ 50 લાખ સક્રીય કર્મચારીઓ અને લગભગ 69 લાખ રિટાયર્ડ કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થા અને પેન્શન તથા અન્ય લાભની સમીક્ષા કરશે. ત્યારબાદ તેના આધાર પર પર પગારમાં વધારાની ભલામણ કરશે.
સામાન્ય રીતે પગાર પંચની રચના દર 10 વર્ષે થાય છે. છેલ્લું એટલે કે સાતમાં પગાર પંચની રચના 2014માં થઈ હતી. તેની ભલામણો 2016માં લાગૂ કરાઈ હતી. હવે સવાલ એ છે કે આઠમાં પગાર પંચનો લાભ કયા કર્મચારીઓને મળશે અને કોને નહીં મળે.
કયા કર્મચારીઓને લાભ મળશે
પગાર પંચનો લાભ ફક્ત એવા કર્મચારીઓને મળે છે જેમને કેન્દ્ર સરકારના કન્સોલિડેટેડ ફંડથી પગાર મળે છે. એટલે કે તેના દાયરામાં કેન્દ્રીય સિવિલ સેવાઓના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ આવે છે.
કોને લાભ નહીં મળે
પરંતુ પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ્સ (PSUs), સ્વાયત્ત સંસ્થાન અને ગ્રામીણ પોસ્ટ કર્મચારીઓને તેનો લાભ મળશે નહીં. એ જ રીતે સુપ્રીમ કોર્ટના જજોને પણ તેનો લાભ મળશે નહીં. તેમના પગાર અને ભથ્થા અલગ નિયમો હેઠળ નક્કી કરાય છે.
બેંકના કર્મચારીઓ
સૌથી મોટો મુદ્દો એ પણ છે કે બેંક કર્મચારીઓને આઠમાં પગાર પંચનો લાભ મળશે કે નહીં. સરકારી બેંકો સીધી રીતે કેન્દ્ર સરકારને આધીન આવતી નથી. તેમના પગાર અને પેન્શન (આઈબીએ) ભારતીય બેંક સંઘ દ્વારા નિર્ધારીત થાય છે. તેનો અર્થ એ થયો કે આઠમાં પગાર પંચથી બેંક કર્મચારીઓને કોઈ લાભ નહીં થાય. જો કે બેંક યુનિયનોએ માંગણી કરી છે કે આવનારા દિવસોમાં તેમને પણ એક સમાન પગાર સંરચનામાં સામેલ કરવામાં આવે. જેથી કરીને તેમને સરકારી કર્મચારીઓની જેમ લાભ મળી શકે.
પગાર વધારવાનો ફોર્મ્યૂલા કઈ રીતે નક્કી થાય છે- મોંઘવારી દર
પગાર પંચ સૌથી પહેલા જુએ છે કે છેલ્લા વર્ષોમાં મોંઘવારી દર કેટલો વધ્યો છે. તેનો કર્મચારીઓની જીવનશૈલી પર શું અસર થઈ છે. પંચ મોંઘવારીના રેશિયોમાં પગાર વધારાની ભલામણ કરે છે.
દેશની અર્થવ્યવસ્થા
દેશની આર્થિક સ્થિતિ સારી હોય તો પગાર વધારાની સંભાવના વધુ રહે છે. રાજકોષીય સ્થિતિ નબળી હોય તો વધારો મર્યાદિત રાખવામાં આવે છે.
કર્મચારીઓનું પરફોર્મન્સ
પંચ એ પણ જુએ છે કે કર્મચારીઓની પ્રોડક્ટીવિટી અને કાર્યકુશળતામાં કેટલો સુધારો આવ્યો છે.
બજારના પગારનું સ્તર
પંચ ખાનગી ક્ષેત્રમાં મળતા પગારનો પણ અભ્યાસ કરે છે. જેથી કરીને સરકારી અને ખાનગી કર્મચારીઓ વચ્ચે વધુ અસમાનતા ન રહે.
