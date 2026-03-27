8th Pay Commission: ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.86! કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થશે 186% નો વધારો? અહીં સમજો ગણતરી

8th Pay Commission: 7મા પગાર પંચની ભલામણોને 6 મહિનાની અંદર મંજૂરી આપી દેવામાં આવી હતી, જે 1 જાન્યુઆરી 2016થી લાગૂ થયું હતું. તે પ્રમાણે આઠમું પગાર પંચ અત્યારથી લગભગ 20 મહિના બાદ લાગૂ થવાની સંભાવના છે.

Updated:Mar 27, 2026, 11:54 AM IST

8th Pay Commission: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી કેન્દ્રીય કેબિનેટે 8મા પગર પંચ (CPC) ના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR) પહેલા જ મંજૂરી આપી દીધી છે. આ સાથે સરકારે નવા CPC ની રચના પણ કરી દીધી છે અને તેનું નોટિફિકેશન પણ જાહેર કરી દીધું છે. પંચ દ્વારા કરવામાં આવેલી ભલામણો લગભગ 1.2 કરોડ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો પર લાગૂ થશે.

જાન્યુઆરી 2025મા થઈ હતી જાહેરાત

જાન્યુઆરી 2025મા કેન્દ્ર સરકારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના વેતન અને અન્ય ભથ્થામાં સંશોધનની સમીક્ષા કરવા અને તેની ભલામણ કરવા માટે આઠમાં પગાર પંચની રચના કરી હતી. ભારતના સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના પૂર્વ ન્યાયાધીશ ન્યાયમૂર્તિ રંજના પ્રકાશ દેસાઈને આઠમાં પગાર પંચના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ વચ્ચે IIM બેંગલોરના પ્રોફેસર પુલક ઘોષને નવા પગાર પંચના અંશકાલિક સભ્ય સભ્ય બનાવવામાં આવ્યા છે. સરકારે પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયના સચિવ પંકજ જૈનને વેતન પંચના સભ્ય-સચિવ નિયુક્ત કર્યાં છે.  

7માં પગાર પંચની ભલામણોને 6 મહિનાની અંદર મંજૂરી આપી દેવામાં આવી હતી, જે 1 જાન્યુઆરી 2016થી લાગૂ થયું હતું. જો આ સમયમર્યાદાને આધાર માનીએ તો આઠમું પગાર પંચ લગભગ 20 મિનિટ બાદ લાગૂ થવાની સંભાવના છે. 7માં પગાર પંચનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થયા બાદ આઠમાં પગાર પંચની જોગવાઈઓ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થવાની આશા છે. સરકારે કહ્યું હતું- સામાન્ય રીતે પગાર પંચની ભલામણો દર દસ વર્ષ બાદ લાગૂ થઈ જાય છે. તેને કારણે આઠમું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થઈ શકે છે.

વર્તમાનમાં કેટલો મળે છે પગાર?

અત્યારે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ પગાર મળી રહ્યો છે. તેની મિનિમમ બેઝિક સેલેરી 18000 રૂપિયા છે, જ્યારે પેન્શનરોને મિનિમમ પેન્શન 9000 રૂપિયા મળે છે. તો સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ મહત્તમ મૂળ વેતન 225000 રૂપિયા છે, જ્યારે કેબિનેટ સચિવ અને અન્ય સર્વોચ્ચ પદ પર દર મહિને 250000 રૂપિયા મળે છે. સાતમાં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ 2.57 નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. 

કેટલો મળશે વધારો?

નિષ્ણાંતો કહી રહ્યાં છે કે આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.86 થઈ શકે છે. સાતમાં પગાર પંચ હેઠળ મિનિમમ બેઝિક પગાર 18000 રૂપિયા છે. જો સરકાર આ વખતે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.86 ટકા નક્કી કરે છે તો 18000*2.86= 514801. તેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.86 હોવા પર મિનિમમ બેઝિક સેલેરી 18000 રૂપિયાથી વધી 514801 રૂપિયા થઈ જશે. એટલે કે મૂળ પગારમાં 186 ટકાનો ભારે વધારો થઈ શકે છે.

પરંતુ સરકારે હજુ સુધી 2.86 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કે 186 ટકાના પગાર વધારા પર કોઈ સત્તાવાર મહોર લગાવી નથી. યુનિયનોની માંગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 3 પર રાખવાની છે. જો તેમ થયું તો મિનિમમ પગાર 54000 સુધી જઈ શકે છે.  

