/Rashifal: તમારા માટે 9 જુલાઈ અને ગુરુવાર શુભ છે કે નહીં જાણવા વાંચો ગુરુવારનું રાશિફળ

Rashifal 9 July 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): જ્યોતિષાચાર્ય ચિરાગ બેજાન દારુવાલાના 9 જુલાઈ 2026 અને ગુરુવારના રાશિઓ માટેના આંકલન અનુસાર આ દિવસ મેષ અને વૃષભ રાશિના લોકો માટે શુભ સાબિત થશે. સિંહ અને કન્યા રાશિના લોકોને થોડી સાવધાની રાખવી પડશે.
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સારો છે અને આજે તમારી આસપાસ સુખદ વાતાવરણ રહેશે. પરિવારના તમામ સભ્યોની ખુશીમાં વધારો થશે. ઘણા દિવસોથી ચાલી રહેલી કોઈપણ મોટી ટ્રાન્ઝેક્શન સમસ્યા ઉકેલાશે. આજે પૈસા તમારા હાથમાં ગમે ત્યાંથી આવી શકે છે. હાથમાં પૂરતી રકમ હોવાનો આનંદ મળશે.
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે અને રોજગારી તેમજ વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા પ્રયાસોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. સંતાન તરફથી તમને સંતોષકારક સમાચાર મળશે. બપોરે કોઈ કાયદાકીય વિવાદ અથવા કેસમા તમારી જીત બની શકે છે. શુભ ખર્ચ અને ખ્યાતિમાં વધારો થશે
ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ શુભ છે અને કેટલાક કામમાં સફળતાના કારણે તમારા મનમાં ખુશી રહેશે. રાજકીય ક્ષેત્રે કરેલા પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે. તમે આજે સત્તા સાથે જોડાણનો લાભ મેળવી શકો છો. આજે તમને કોઈપણ પ્રકારની નવી ડીલથી લાભ થશે.
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્રિત રહેશે. કેટલાંક કિસ્સામાં તમને સારા પરિણામ મળશે. તમને તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. બાળકોના પક્ષથી કેટલાક સારા સમાચાર મેળવી શકો છો. કેટલાક અટકેલા કામ સાંજે થવાની સંભાવના છે. રાત્રિનો સમય પ્રિયજનોને મળવામાં અને આનંદમાં પસાર થશે.
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે થોડો સાવધાન રહેવાનો છે. કોઈ મૂલ્યવાન વસ્તુ ખોવાઈ જાય અથવા ચોરાઈ જવાનો ભય રહે છે. સંતાનના શિક્ષણના સમાચાર અથવા કોઈપણ સ્પર્ધામાં અપેક્ષિત સફળતાના કારણે મનમાં આનંદ રહેશે. સાંજે કોઈ અટકેલું કામ પૂર્ણ થતા આનંદ થશે.
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા મનમાં કોઈ પ્રકારની મૂંઝવણ રહેશે અને તમે પરેશાન રહેશો. કેટલીક આંતરિક સમસ્યા તમને પરેશાન કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ધ્યાન ના હોવાને કારણે તમે બીમાર પડી શકો છો. માંદગીની સ્થિતિમાં જો તમારી અવર-જવર વધુ હોય તો તમે અસ્વસ્થ થશો.
ગણેશજી કહે છે, શિક્ષણ અને સ્પર્ધામાં તમને વિશેષ સફળતા મળશે. આજે કોઈ કામને કારણે તમારે વધારે ભાગદોડ કરવી પડી શકે છે. આજે તમારા દુશ્મનો એકબીજા સાથે લડીને જ નાશ પામશે. આજે તમને પરિવારમાં માન-સન્માન મળશે અને પરસ્પર સહકારથી તમામ કાર્ય પૂર્ણ થશે.
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે અને ચંદ્ર શુભ દશામાં હોવાથી તમને સંપત્તિનો લાભ મળી રહ્યો છે. આજીવિકાના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ થશે અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે બાળકની જવાબદારી પૂરી કરશો અને તમારું બાળક પ્રગતિ કરશે. ક્યાંક ફરવા જવાનો લાભ પણ તમને મળી શકે છે.
ગણેશજી કહે છે, આજે તમને કેટલીક બાબતોમાં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈપણ કારણ વગર કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. કેટલાક નવા વિરોધીઓ પણ નડી શકે છે. તમારા વિચારો દ્વારા કરવામાં આવેલા કામમાં નુકસાન અને નિરાશા આવી શકે છે. કેટલાક લોકોને અચાનક મુસાફરી પણ કરવી પડી શકે છે.
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ખાસ છે અને તે ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેવાનો છે. આજનો દિવસ પુત્ર, પુત્રીની ચિંતામાં અને તેમના કાર્યોમાં પસાર થશે. વિવાહિત જીવનમાં ઘણા દિવસોથી ચાલી રહેલી સમસ્યાનો અંત આવશે. આજે કોઈની સાથે પૈસાની લેવડ -દેવડ ના કરો, સંબંધો બગડવાનું જોખમ છે.
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે અને તમને પારિવારિક અને આર્થિક બાબતોમાં સફળતા મળશે. આજીવિકાના ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા પ્રયાસો ફળદાયી રહેશે તો તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે. તમને જુનિયર કર્મચારીઓ તરફથી પૂરતો સહયોગ મળશે.
ગણેશજી કહે છે, આજે તમને ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમારા વિરોધીઓ પણ તમારા વખાણ કરશે. સરકારના શાસક પક્ષ સાથે નિકટતા અને જોડાણનો લાભ પણ મળશે. સાસરી પક્ષ તરફથી નોંધપાત્ર રકમ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને તેના કારણે તમારી ખુશીઓ વધશે.