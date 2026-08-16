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માત્ર 3 KMનું અંતર અને 7 મિનિટની સફર! પણ ભાડું જાણીને મગજ ફરી જશે: આ છે ભારતની સૌથી ટૂંકી રેલ સફર

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:22 PM IST

India Shortest Train Journey:  માત્ર 7 મિનિટની રેલ સફર. એટલે કે ટ્રેનમાં ચઢ્યા બાદ તમે બેસવાનો પ્રયાસ કરશો તો તમારૂ સ્ટેશન આવી જશે. માત્ર 3 કિમીની આ રેલ યાત્રા માટે ટિકિટની ભારે માગ છે.

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Indian Railway: 69181 કિલોમીટર લાંબી ભારતીય રેલવેની ટ્રેનો કેટલીક મિનિટોથી લઈને દિવસો સુધી સફર કરે છે. ડિબ્રૂગઢ-કન્યાકુમારી વચ્ચે ચાલનારી વિવેક એક્સપ્રેસ 80થી 85 કલાકમાં પોતાની સફર પૂર્ણ કરે છે. તો એક ટ્રેન એવી છે, જે માત્ર સાત મિનિટમાં પોતાની સફર પૂરી કરે છે.

ભારતની સૌથી નાની રેલ યાત્રા2/5

ભારતની સૌથી નાની રેલ યાત્રા

ભારતની સૌથી નાની રેલ યાત્રા માત્ર 7 મિનિટની છે. મહારાષ્ટ્રના નાગપુરથી અજની સ્ટેશન વચ્ચે ચાલનાર ટ્રેનની સફર માત્ર 7થી 9 મિનિટ વચ્ચે ખતમ થઈ જાય છે. નાગપુરથી અજની વચ્ચે અંતર માત્ર ત્રણ કિલોમીટરનું છે. જેને ટ્રેન 9 મિનિટથી ઓછા સમયમાં પૂરું કરે છે.

3 કિમીના અંતરે બે રેલવે સ્ટેશન3/5

3 કિમીના અંતરે બે રેલવે સ્ટેશન

નાગપુર જંક્શન (NGP) થી અજની (AJNI) સ્ટેશન વચ્ચે દરરોજ ઘણી ટ્રેનો ચાલે છે. આ રૂટથી પસાર થનારી ટ્રેન આ બંને સ્ટેશનો પર ઉભી રહેતા પસાર થાય છે. આ રૂટ પર ટ્રેનથી યાત્રા કરનાર લોકોની સંખ્યા પણ ઓછી નથી. ખાસ કરી અપડાઉન કરનારની સંખ્યા વધુ છે. નાગપુર મહારાષ્ટ્રનું મહત્વપૂર્ણ શહેર છે. અહીં લોકો અભ્યાસ કરવા, કામ કરવા માટે આસપાસથી આવે છે. આ ટ્રેનનો ઉપયોગ દરરોજ લોકો કરે છે.  

કેટલું છે આ રૂટનું ભાડું4/5

કેટલું છે આ રૂટનું ભાડું

નાગપુર-અજની રૂટ પર 6થી વધુ ટ્રેન દરરોજ ચાલે છે. ટ્રેનના કોચ પર ટિકિટની કિંમત અલગ-અલગ છે. સ્લીપર કોચથી લઈને એસી કોચનું ભાડું અલગ-અલગ છે.

જનરલ કોચમાંઃ 60 રૂપિયા સ્લીપર કોચમાંઃ 145થી 175 રૂપિયા AC 3- ટાયર કોચઃ 555 રૂપિયા AC 2- ટાયર કોચઃ 760 રૂપિયા AC 1- ટાયરઃ 1270 રૂપિયા  

ટિકિટની ડિમાન્ડ5/5

ટિકિટની ડિમાન્ડ

રેલ ટિકિટનું ભાડું જાણી તમે અંદાજ લગાવી ચૂક્યા હશો કે આ નાના અંતરની ટ્રેનની સફર કરવા માટે લોકોની કેટલી ડિમાન્ડ રહે છે. ખાસ કરી આસપાસના ગામના લોકો, વિદ્યાર્થીઓ, નોકરિયાત વધુ આ રૂટનો ઉપયોગ કરે છે.

TAGS:
indian railway
Indian railway shortest train

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