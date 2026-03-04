ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો40 KMની ઝડપે ફૂંકાશે પવન, કમોસમી વરસાદનું 5 રાજ્યોમાં એલર્ટ, હોળી બાદ આ વિસ્તારોમાં આવશે મુસીબત

40 KMની ઝડપે ફૂંકાશે પવન, કમોસમી વરસાદનું 5 રાજ્યોમાં એલર્ટ, હોળી બાદ આ વિસ્તારોમાં આવશે મુસીબત

Heavy Rain And Cyclone Alert: દેશમાં હવામાનનો મિજાજ બદલાઈ રહ્યો છે. ભારતીય હવામાન વિભાગએ 5 રાજ્યોમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ રાજ્યોમાં 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ફૂંકાતા પવન અને વરસાદનો ખતરો છે. ઘણા રાજ્યોમાં તાપમાન 4-6 ડિગ્રી સુધી વધી શકે છે. હોળી પછી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે પહાડી વિસ્તારોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ચાલો જાણીએ દેશભરના હવામાનની વિગતવાર સ્થિતિ.

Updated:Mar 04, 2026, 08:46 AM IST

હોળી પર હવામાનનો 'ડબલ એટેક'

1/6
image

માર્ચની શરૂઆત સાથે જ હવામાન પલટાયું છે. ખાસ કરીને હોળી પર હવામાન અજીબ રંગ બતાવી રહ્યું છે. ક્યાંક 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની ચેતવણી છે, તો ક્યાંક ગાજવીજ સાથે વરસાદનું એલર્ટ છે. બીજી તરફ, કેટલાક રાજ્યોમાં ગરમીએ અત્યારથી જ પરેશાન કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હોળીના દિવસે હવામાનનો આ ડબલ એટેક લોકોની ચિંતા વધારી રહ્યો છે. દિવસ દરમિયાન કાળઝાળ ધૂપ, સાંજે તેજ પવન અને કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ જોવા મળી શકે છે.

તાપમાનમાં વધારો અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ

2/6
image

IMD મુજબ, ઉત્તર-પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા 4 થી 6 ડિગ્રી સુધી વધી શકે છે. 4 થી 8 માર્ચની વચ્ચે એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે. તેની અસરથી પહાડી રાજ્યોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષા થશે, જ્યારે મેદાની વિસ્તારોમાં તેજ પવન ફૂંકાશે. જોકે, હોળી પછી હવામાન ફરી પલટો મારી શકે છે અને ગરમીનું પ્રમાણ વધી શકે છે.

વિવિધ રાજ્યોની સ્થિતિ

3/6
image

હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે આગામી પાંચ દિવસમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના મેદાની વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં 2 થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો થશે. મધ્ય ભારતમાં પણ આવો જ ટ્રેન્ડ રહેશે. છત્તીસગઢ અને વિદર્ભમાં તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી વધી શકે છે. પંજાબ, હરિયાણા અને યુપીમાં 4 માર્ચે ભારે વરસાદ અને 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. પૂર્વોત્તર ભારતના આસામ, મેઘાલય અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. બિહાર અને ઝારખંડમાં પવનની ગતિ તેજ રહેશે અને તાપમાનમાં વધારો અનુભવાશે.

દિલ્હી-NCRમાં કેવું રહેશે હવામાન?

4/6
image

દિલ્હી-NCRમાં હોળી અને ત્યારબાદ હવામાન સામાન્ય રહેવાનો અંદાજ છે. પરંતુ પવનની ઝડપ 10 થી 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી જઈ શકે છે. સવારના સમયે હળવી ઠંડીનો અહેસાસ થશે, પરંતુ બપોર સુધીમાં તડકો તેજ થશે અને મહત્તમ તાપમાન 31 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે. હાલમાં વરસાદનું કોઈ એલર્ટ નથી, પણ ધૂળભરી હવાઓ ચાલી શકે છે.

UP-ઉત્તરાખંડમાં હવામાન

5/6
image

ઉત્તર પ્રદેશમાં હવામાન બે ભાગમાં વહેંચાયેલું જોવા મળશે. પૂર્વી યુપી (ગોરખપુર, દેવરિયા વગેરે) માં વાદળછાયું વાતાવરણ અથવા હળવા ઝાપટાં પડી શકે છે, જેનાથી તાપમાનમાં 1-2 ડિગ્રીનો ઘટાડો થશે. જ્યારે પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશમાં ગરમી વધશે. ઉત્તરાખંડમાં 8 માર્ચથી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે વરસાદ શરૂ થવાની સંભાવના છે.

બિહાર-ઝારખંડની સ્થિતિ

6/6
image

બિહારમાં હાલ વરસાદની શક્યતા નથી, પરંતુ તેજ પવન અને વધતું તાપમાન ગરમીનો અહેસાસ કરાવશે. પટના અને ગયા જેવા શહેરોમાં પારો 32 થી 34 ડિગ્રી વચ્ચે રહી શકે છે. ઝારખંડમાં પણ રાંચી અને જમશેદપુર જેવા શહેરોમાં દિવસ ગરમ અને સાંજ હળવી ઠંડી રહેશે. હવામાં ભેજ ઓછો હોવાને કારણે ત્વચા અને સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર જોવા મળી શકે છે.

gujarat weather forecastGujarat Weatherweather updatespredictionGujarat Monsoon Forecast

Trending Photos