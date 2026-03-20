8મા પગાર પંચ પહેલા કર્મચારીઓને મોટો ફટકો, નહીં મળે આ સુવિધા, સરકારે સ્પષ્ટપણે કર્યો ઇનકાર, જાણો
8th Pay Commission News: આઠમા પગાર પંચની ચર્ચા વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યસભામાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે સરકારી કર્મચારીઓને આ સુવીધા આપવાનો હાલમાં કોઈ નવો પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ નથી. સરકારી કર્મચારીઓ પણ આ સેવા વિશે અનેક સમયથી માગ કરી રહ્યા હતા.
8th Pay Commission News: દેશભરની સેંકડો કેન્દ્રીય ઓટોનોમસ બોડી(Autonomous Bodies)માં કામ કરતા હજારો કર્મચારીઓની આશાઓ ઠગારી નીવડી છે. રાજ્યસભામાં એક લેખિત જવાબમાં, કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ(ઓટોનોમસ બોડી)ના કર્મચારીઓને જીવનસાથીની પોસ્ટિંગ આપવાની હાલમાં કોઈ યોજના નથી.
પ્રો. મનોજ કુમાર ઝાના પ્રશ્નના જવાબમાં, કર્મચારી, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન મંત્રાલયના રાજ્યમંત્રી ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું હતું કે 30 સપ્ટેમ્બર, 2009ના DoPT આદેશ હેઠળ જીવનસાથીઓને એક જ પદ પર પોસ્ટ કરવા માટેની સૂચનાઓ ફક્ત એવા કિસ્સાઓમાં લાગુ પડે છે જ્યાં ઓછામાં ઓછો એક ભાગીદાર કેન્દ્ર સરકારની સેવામાં હોય.
સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેનો આ નીતિ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતી સ્વાયત્ત અથવા વૈધાનિક સંસ્થાઓ સુધી લંબાવવાનો કોઈ ઇરાદો નથી.
ઓલ ઈન્ડિયા એનપીએસ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડૉ. મનજીત સિંહ પટેલે સરકારના આ વલણ પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે તેને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવ્યું અને સરકારના ઈરાદા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો.
ડૉ. પટેલે દલીલ કરી હતી કે જ્યારે IAS, IPS અને અન્ય કેડરના અધિકારીઓ પતિ-પત્નીના આધારે ટ્રાન્સફર મેળવી શકે છે, ત્યારે સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ(ઓટોનોમસ બોડી)ના કર્મચારીઓ સાથે ભેદભાવ કેમ? જ્યારે દેશ એક રાષ્ટ્ર, એક રાશન અને એક રાષ્ટ્ર, એક પેન્શન તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, ત્યારે કર્મચારીઓ માટે એક સમાન ટ્રાન્સફર નીતિ કેમ સ્થાપિત ન કરી શકાય?
તેમણે કહ્યું કે આ નીતિના અભાવે, હજારો યુગલો વર્ષોથી અલગ અલગ શહેરોમાં રહેવા માટે મજબૂર છે, જે તેમની કાર્યક્ષમતા અને પારિવારિક જીવનને અસર કરે છે.
કર્મચારી સંગઠનોએ માંગ કરી છે કે સરકાર આઠમા પગાર પંચ લાગુ થાય તે પહેલાં આ વિસંગતતાઓને દૂર કરે. સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ(ઓટોનોમસ બોડી)ના કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી માંગ કરી રહ્યા છે કે તેમને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની સમકક્ષ જીવનસાથી પોસ્ટિંગ અને અન્ય લાભો પૂરા પાડવામાં આવે.
