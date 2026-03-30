મેષ રાશિમાં એપ્રિલમાં થવાનું છે મોટું ગોચર, સૂર્ય, શુક્ર અને બુધ કરશે પ્રવેશ, આ રાશિઓની ચાંદી જ ચાંદી !
April Big Bochar: એપ્રિલમાં મેષ રાશિમાં એક મોટો ફેરફાર થવાનો છે. હાલમાં, ફક્ત શુક્ર મેષ રાશિમાં છે, પરંતુ સૂર્ય 15 માર્ચની આસપાસ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. એપ્રિલમાં બુધ પણ આ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
April Big Bochar: માર્ચ મહિનામાં મીન રાશિમાંમાં ત્રણ ગ્રહોની યુતિ થઈ ચૂકી છે, અને એપ્રિલમાં પણ ત્રણ ગ્રહોની યુતિ બનશે. હાલમાં, સૂર્ય, શનિ અને મંગળ મીનમાં છે. બુધ પણ એપ્રિલમાં આ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. એપ્રિલના અડધા ભાગ પછી શુક્ર આ રાશિ છોડી દેશે.
બુધ 11 એપ્રિલે કુંભ રાશિમાંથી મીનમાં ગોચર કરશે. બુધ તેની નીચી રાશિમાં ગોચર કરશે, જેનાથી નીચભાંગ રાજયોગ થશે. ત્યારબાદ બુધ 30 એપ્રિલે મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. આ દરમિયાન, 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સૂર્ય મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. મંગળ આ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે નહીં. મેષ રાશિમાં કુલ ત્રણ ગ્રહોની યુતિ થશે.
વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિ માટે પણ સારી સંભાવનાઓ છે. તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિની સંભાવના છે, પરંતુ તમારે તમારી માતાની સંભાળ રાખવાની જરૂર પડશે. સૂર્ય તમારા આત્મવિશ્વાસને વધારશે, જ્યારે શુક્ર સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિ લાવશે. આ તમારા માટે સારો સમય છે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિ આ સમય દરમિયાન માનસિક તણાવનો અનુભવ કરી શકે છે. તમારે શાંત રહેવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તમારા જીવનમાં અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે, અથવા તમને કોઈ રોકાણથી ફાયદો થઈ શકે છે.
મીન રાશિ: મીન રાશિ માટે પણ સમય સારો છે, કારણ કે એપ્રિલના પહેલા ભાગમાં તમને બુધના ગોચર, સૂર્ય અને મંગળના ગોચરનો લાભ મળશે. માલવ્ય રાજયોગ અને બુધાદિત્ય રાજયોગ તમને લાભ લાવશે.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિના જાતકોને નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. તમને તમારી આવકની સાથે સાથે તમારા કારકિર્દીમાં આગળ વધવાની તકો પણ દેખાશે. આ સમયે તમારો આત્મવિશ્વાસ પણ ઊંચો રહેશે. તમારા નિર્ણયોમાં ધીરજ રાખવાનો પ્રયાસ કરો અને પ્રામાણિકપણે કામ કરો, કારણ કે આ રાશિ શનિની સાડાસાતીના પ્રભાવ હેઠળ છે. આ રાશિમાં સૂર્ય અને શુક્રનું આગમન શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું સર્જન કરી રહ્યું છે, જે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને લાભ કરશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
