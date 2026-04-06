આ ગુફા ઉજ્જૈન નીકળે છે... ગુજરાતમાં આવેલી આ ગુફા ઉજ્જૈન નીકળવાનો દાવો કરે છે, જાણો ક્યાં આવેલી છે
Dahod Kedarnath Mahadev Temple : ગુજરાતમાં નોખા અનોખા મંદિરો આવેલા છે. આ દરેક મંદિરોની પોતાની આગવી ઓળખ છે. પણ આવામાં એક મંદિર એવું છે, જેમાં આવેલી એક ગુફાની બહાર લખાયું છે કે, આ ગુફા ઉજ્જૈન નીકળે છે. આખરે શું છે આ ગુફાનું રહસ્ય, ક્યાં આવેલી છે આ ગુફા જાણીએ.
દાહોદમાં કેદારનાથનું મંદિર અનોખુ છે
દાહોદથી સાત કિલોમીટરના અંતરે ડુંગરાઓથી ઘેરાયેલા વિસ્તાની નીચે એક ગુફા આવેલી છે. આ ગુફામાં કેદારનાથ મહાદેવ બિરાજમાન છે. કેદારનાથ મંદિર આસ્થાની સાથે પ્રવાસન સ્થળ તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે. લોકવાયકા પ્રમાણે અહી પાંડવો રોકાયા હતા અને અહીનું શિવલિંગ સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે.
મંદિક કુદરતી સૌંદર્યથી ઘેરાયેલું છે
લોકવાયકા છે કે, હજારો વર્ષો પહેલા અહી પાંડવોએ તપસ્યા કરી હતી. પરંતું મનમોહક આ સ્થળ છે. કારણ કે, આ પ્રાચીન મંદિર કુદરતી સૌંદર્યથી ઘેરાયેલું છે. મંદિર પહાડની નીચે આવેલું છે. જ્યાં એક તરફ પાણીનું ઝરણું વહે છે. ગુફા હોવાને કારણે અહીંનો માહોલ અભિમંત્રિત હોય તેવું ભાસે છે.
આ ગુફા ઉજ્જૈન નીકળે છે
આ મંદિરમાં તમે જશો તો ગુફાની નીચે જવાનો એક ભેદી રસ્તો પણ છે. આ ભેદી રસ્તાની બહાર લખાયું છે કે, ‘આ ગુફા ઉજ્જૈન નીકળે છે.’ કહેવાય છે કે, તેનો રસ્તો મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈન ખાતે નીકળે છે. જોકે, માત્ર લોકવાયકા છે. પરંતું ગુફાના ભેદી રસ્તાની બહાર લગાવાયેલું આ બોર્ડ લોકોને અચંબિત કરે છે. આ રસ્તાનો ઉજ્જૈન નીકળવાનો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી.
