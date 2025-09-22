વાવાઝોડા સાથે વરસાદની આગાહી! ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં ફૂંકાશે ભારે પવન, નવરાત્રી બગડશે?
Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ગરબાના તહેવાર, નવરાત્રીનો માહોલ જામી રહ્યો છે, ત્યારે રાજ્યના હવામાન વિભાગે ખેલૈયાઓની મજા બગાડતી આગાહી કરી છે. આગામી સાત દિવસ સુધી રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ખેલૈયાઓને ગરબા રમવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 22 થી 28 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.
દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદનું જોર વધુ રહેશે. આજે, દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ આગાહીથી ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ઘણાં સ્થળોએ ખુલ્લા પ્લોટમાં ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જ્યાં વરસાદના કારણે પાણી ભરાઈ શકે છે. જોકે, મોટા ગરબા આયોજકોએ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી છે, જેમાં ગરબા હોલ અથવા તો ઉપરથી કવર કરી શકાય તેવા પ્લોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. વરસાદની સાથે કેટલાક જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ અને 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ આગાહી છે. પવનોની દિશા બદલાતી રહેતા રાજ્યમાં વરસાદનું વાતાવરણ રહેશે.
જોકે, એક રાહતની વાત એ છે કે ઉત્તર ગુજરાતમાંથી ચોમાસુ વિદાય લઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી બે દિવસ બાદ ગુજરાતમાંથી ચોમાસુ સંપૂર્ણપણે વિદાય લઈ લેશે. પરંતુ, તે પહેલા વરસાદની સંભાવના રહેલી છે, અને અમદાવાદમાં પણ આજે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વરસાદના કારણે ખેલૈયાઓની મજા બગડી શકે છે, પરંતુ ગરબાના આયોજકો અને ખેલૈયાઓએ આશા રાખી છે કે વરસાદ વહેલો બંધ થાય અને નવરાત્રીનો આ તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવી શકાય.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આગાહી મુજબ, આગામી 48 કલાકમાં ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલના મતે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, ભરૂચ, પંચમહાલ, ઉત્તર ગુજરાત અને સાબરકાંઠા સહિતના વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
વાવાઝોડું અને ઓક્ટોબર-નવેમ્બરની આગાહી
અંબાલાલ પટેલના મતે, 28 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળની ખાડીના અવશેષો અરબી સમુદ્રમાં આવતા તે પણ સક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં પણ બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું સર્જાઈ શકે છે. 10 થી 12 ઓક્ટોબરમાં વાદળ, વાયુ અને વરસાદની શક્યતા રહેશે. ઓક્ટોબર બાદ નવેમ્બરની શરૂઆતમાં, ખાસ કરીને 7 તારીખ પછી દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેની અસર ગુજરાત પર પણ જોવા મળશે. આ વરસાદ 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે.
કેટલાક ભાગમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે
ઓક્ટોબર માસમાં હવામાં હળવા દબાણ ઊભું થતા રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય થઇ હોવા છતા કેટલાક ભાગમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છેકે તારીખ 27 સપ્ટેમ્બરથી 5મી ઓક્ટબર વચ્ચે અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થવાની શક્યતા રહેશે જેના કારણે 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં વધુ વરસાદ વરસી શકે અને 7 ઓક્ટોબર રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમના કારણે વરસાદની થવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, આ વિદાય વચ્ચે પણ કેટલીક સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી વરસાદની શક્યતા રહેલી છે.
નવરાત્રી અને સપ્ટેમ્બરના અંત સુધી વરસાદ
આ વર્ષે નવરાત્રીની શરૂઆતમાં પણ ક્યાંક હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલી મજબૂત સિસ્ટમને કારણે 25 અને 27 સપ્ટેમ્બરે પણ વરસાદ રહેશે. આ ઉપરાંત, 28 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર વચ્ચે ઘણા ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં 4 ઇંચ જેટલો, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં 6 થી 8 ઇંચ સુધીનો વરસાદ પણ પડી શકે છે. આ ભારે વરસાદને કારણે નાની નદીઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, મહિસાગર, ઉત્તર ગુજરાત, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદનું જોર રહી શકે છે.
