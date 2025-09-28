ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

મહારાષ્ટ્ર પર બની ગયું છે ખતરનાક લો પ્રેસર, ગુજરાતના આ બે વિસ્તાર પર 5 દિવસ અતિભારે વરસાદની આગાહી

IMD Rain Alert: દેશમાંથી ચોમાસું પાછુ આવી ચૂક્યું છે, પરંતુ કેટલાક રાજ્યોમાં હજુ પણ વરસાદ પડી રહ્યો છે. પશ્ચિમ વિદર્ભ અને નજીકના ઉત્તર મધ્ય મહારાષ્ટ્ર પર એક લો પ્રેસર બન્યું છે, જેના કારણે અનેક રાજ્યોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે.

Updated:Sep 28, 2025, 04:34 PM IST

IMD Rain Alert: મધ્ય મહારાષ્ટ્ર પર એક નીચા દબાણનો કારણે 28 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર સુધી ચાર દિવસ સુધી કોંકણ, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડશે. વધુમાં, આગામી સાત દિવસ સુધી કોંકણ, ગોવા અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ ચાલુ રહેશે.   

આમાંથી, મરાઠવાડામાં 28 સપ્ટેમ્બરથી 1 ઓક્ટોબર સુધી ગુજરાતમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડશે. 28 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પ્રદેશોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.  

પૂર્વ અને મધ્ય ભારતમાં, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં 29 અને 30 સપ્ટેમ્બર, પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં 2 થી 4 ઓક્ટોબર, ગંગા પશ્ચિમ બંગાળમાં 2 અને 3 ઓક્ટોબર, બિહારમાં 1 થી 4 ઓક્ટોબર, ઝારખંડમાં 2 ઓક્ટોબર, ઓડિશામાં 1 થી 3 ઓક્ટોબર, પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં 28, 3 અને 4 સપ્ટેમ્બર, પૂર્વ મધ્યપ્રદેશમાં 3 અને 4 ઓક્ટોબર, વિદર્ભમાં 28 અને 2 થી 4 સપ્ટેમ્બર અને છત્તીસગઢમાં 29થી 4 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં, આસામ અને મેઘાલયમાં 30થી 4 સપ્ટેમ્બર, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં 29થી 3 સપ્ટેમ્બર અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં 1થી 4 ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારે વરસાદની સંભાવના છે. 

ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં, 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દક્ષિણપૂર્વ રાજસ્થાનમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.

જ્યારે પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં 29 અને 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની ચેતવણી અને આગામી પાંચ દિવસ માટે પૂર્વ રાજસ્થાનમાં વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે.

