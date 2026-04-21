હવે વરસાદ ગયો, શરૂ થશે ગરમી! પણ મે મહિનાની આ તારીખો લખી રાખજો, વાવાઝોડા સાથે મેઘો ભૂક્કા કાઢશે
Ambalal Patel's Big Prediction: ગુજરાતમાં હાલ ડબલ ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એક તરફ કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે, ત્યારે ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ભર ઉનાળે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર આગામી દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ પડી શકે છે. આમ, અમદાવાદીઓ સહિત રાજ્યભરના લોકોએ ગરમી અને અચાનક આવતા વરસાદ એમ બંને માટે તૈયાર રહેવું પડશે.
ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના હવામાનને લઈને ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. બીજી બાજુ આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. જ્યારે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે. ગરમી અને ભેજનું ઊંચું પ્રમાણ લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો કરશે.
દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન ઉપર સર્જાયેલી અપર એર સાયક્લોનિક સિસ્ટમને કારણે વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક વિસ્તારમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આજે ખાસ કરીને અમરેલી, ભાવનગર, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદની સંભાવના છે. રાજ્યના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ગરમીની સાથે બફારાવાળું વાતાવરણ રહેશે. પવનની દિશા ઉત્તરથી ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફની રહેવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અખાત્રીજની આસપાસ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં પ્રિ-મોન્સૂન પ્રવૃત્તિ સક્રિય થશે. જેના કારણે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા અને પંચમહાલ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે અચાનક વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. વરસાદી આગાહીની સાથે જ અંબાલાલ પટેલે આકરી ગરમીનો સંકેત પણ આપ્યો છે.
આગામી 22 એપ્રિલથી રાજ્યમાં ગરમીના પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના પંથકોમાં મહત્તમ તાપમાન 42°C ની આસપાસ પહોંચી જવાની શક્યતા છે, જેને કારણે લોકોએ આકરા તાપનો સામનો કરવો પડશે. આગાહી મુજબ 26 એપ્રિલથી મે મહિનાની શરૂઆત સુધી ફરી આકરી ગરમી પડશે. આ દરમિયાન આરબ દેશોની 'કાળી આંધી' ચડી આવવાની પણ શક્યતા છે. વધુમાં, 17 મે બાદ અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં ભારે ચક્રવાત સર્જાવાની પણ પ્રબળ શક્યતા જોવા મળી રહી છે.
ગુજરાતમાં થોડાક જ દિવસોમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંતમાં અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં પણ વરસાદી ઝાપટાંની સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને ખાસ કાળજી રાખવા સૂચના આપી છે. ગરમી અને વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે મગફળી જેવા પાકોમાં ફૂગ અને સુકારો આવવાની શક્યતા રહે છે.
ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણ માટે અત્યારથી જ યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ. હવે ચોમાસાની વાત કરીએ તો જૂન આસપાસ અલ નીનોની સ્થિતિ વિકસી શકે છે. આ સામાન્ય રીતે ભારતમાં ચોમાસાને નબળું પાડે છે, જેનાથી વરસાદમાં ઘટાડો અને વિરામની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. 28 એપ્રિલથી પશ્ચિમ વિક્ષેપની અસરના કારણે હવામાનમાં ફરી એકવાર ફેરફાર જોવા મળશે. આ પશ્ચિમ વિક્ષેપની અસરથી મે મહિનાની શરૂઆતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ જામી શકે છે.
