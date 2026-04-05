9 એપ્રિલે બનશે ખતરનાક યોગ, આ 5 રાશિના લોકોએ રહેવું પડશે સાવધાન !
Kendra Yog: એપ્રિલના બીજા અઠવાડિયામાં એક મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ સ્થિતિ બનવા જઈ રહી છે, જે અનેક રાશિઓને અસર કરી શકે છે. 9 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, સૂર્ય અને ગુરુ એક અનોખી યુતિ બનાવશે, જેને જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ યુતિ ત્યારે થાય છે જ્યારે બે ગ્રહો એકબીજાથી ચોથા કે દસમા સ્થાને હોય છે.
Kendra Yog: સૂર્ય આત્મવિશ્વાસ, શક્તિ અને અહંકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે ગુરુ જ્ઞાન અને સમજણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યારે આ બે ગ્રહો સામસામે આવે છે, ત્યારે ક્યારેક વિચાર અને નિર્ણયોમાં સંઘર્ષ પેદા થઈ શકે છે. આ યુતિ દરેકને અલગ રીતે અસર કરશે, પરંતુ કેટલીક રાશિઓ માટે, આ સમય સાવધાનીપૂર્વક ચાલવાનો રહેશે. નિર્ણય લેવામાં ભૂલો થવાની સંભાવના વધી શકે છે, તેથી ઉતાવળ ટાળવી મહત્વપૂર્ણ છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે આ સમય માનસિક રીતે થોડો કષ્ટદાયક હોઈ શકે છે. તણાવ વધી શકે છે, અને આ તમારા સ્વાસ્થ્યને અસર કરી શકે છે. રિયલ એસ્ટેટ અથવા મિલકત સંબંધિત બાબતોને લઈને ઘરમાં વિવાદો થઈ શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. ઉપરાંત, તમારા માટે થોડો સમય કાઢો. ધ્યાન અથવા યોગ રાહત આપી શકે છે.
વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિના લોકોએ આ સમય દરમિયાન પૈસાની બાબતોમાં વધુ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. ખર્ચ અચાનક વધી શકે છે અને તમારા બજેટ પર અસર પડી શકે છે. જો તમે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો રોકાણ કરવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે. નુકસાન દેખાઈ રહ્યું છે. છેલ્લી ઘડીએ કોઈ કામ અટકી શકે છે, જેના કારણે તકલીફ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન પૈસા ઉછીના આપવાનું ટાળો.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના લોકો માટે, આ પરિસ્થિતિ તમારી છબી અને કારકિર્દીને અસર કરી શકે છે. કામ પર તમારા શબ્દોનો ખોટો અર્થઘટન થઈ શકે છે. ઉતાવળમાં લેવાયેલો નિર્ણય તમારા માટે સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. તેથી, કોઈપણ પગલું કાળજીપૂર્વક લો. આ સમય દરમિયાન શાંતિથી તમારો મુદ્દો રજૂ કરવો ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ રહેશે. બિનજરૂરી દલીલો ટાળો.
મેષ રાશિ: આ સમયગાળો મેષ રાશિ માટે મિશ્ર અસર કરશે. સૂર્ય તમારી રાશિમાં છે, તેથી આત્મવિશ્વાસ વધશે, પરંતુ ગુસ્સો પણ વધી શકે છે. ઉપરી અધિકારીઓ અથવા પરિવારના વડીલો સાથે દલીલો શક્ય છે. સરકારી કામ અથવા કાગળકામમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સમયે, કોઈપણ દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા તેને કાળજીપૂર્વક વાંચવું મહત્વપૂર્ણ છે. ઉતાવળ હાનિકારક હોઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના લોકો આ સમય દરમિયાન અસુરક્ષિત અનુભવી શકે છે. પૈસા સંબંધિત ચિંતાઓ વધી શકે છે, અને બચત પર અસર થઈ શકે છે. કામ પર પણ દબાણ અનુભવાઈ શકે છે, અને કામમાં અવરોધ આવી શકે છે. આ સમયે તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી શકો છો, પરંતુ અત્યારે એવું કરવું યોગ્ય રહેશે નહીં. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધોમાં પણ થોડી દૂરી આવી શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
