મે મહિનાના શરૂઆતમાં જ બનશે વિનાશક ખપ્પર યોગ, આ 4 રાશિઓના જીવનમાં લાવશે વિનાશ !

Khappar Yog Zodiac Effects: ખપ્પર યોગ ચાર રાશિઓ માટે પડકારજનક સમય લાવી શકે છે. 1 મે થી 29 જૂન, 2026ની વચ્ચે બનનારો આ યોગ રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ માટે વિનાશક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન કેટલાક સરળ સ્ટેપ્સ લઈને, તેની નકારાત્મક અસરને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે.
 

Updated:Apr 22, 2026, 12:07 PM IST

Khappar Yog Zodiac Effects: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, મે અને જૂન મહિના ખૂબ જ ઘટનાપૂર્ણ રહેશે. ગ્રહો અને તારાઓના દૃષ્ટિકોણથી આ સમય ખૂબ જ સંવેદનશીલ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન રચાયેલ વિનાશક ખોપરી યોગ ઘણા લોકોના જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ લાવશે. ખાસ કરીને ચાર રાશિના લોકોએ આ સમય દરમિયાન વધુ સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે, કારણ કે આ યોગની નકારાત્મક અસર તેમના કારકિર્દી, સ્વાસ્થ્ય અને અંગત જીવન પર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ શકે છે. 

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ખપ્પર યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે મંગળ, શનિ, સૂર્ય અને રાહુ જેવા ક્રૂર ગ્રહો એક જ રાશિમાં ભેગા થાય છે અથવા તેમનો પ્રભાવ બધી દિશાઓથી નકારાત્મક પરિસ્થિતિઓ બનાવે છે. વર્ષ 2026માં, આ યોગ 1 મેથી 29 જૂન દરમિયાન સક્રિય રહેશે, જે બધી રાશિઓને અસર કરશે.  

મિથુન રાશિ: આ સમય તમારા માટે માનસિક તણાવ વધારી શકે છે. તમે વધુ પડતું વિચારશો, જેના કારણે નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. ચાલી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સમાં અવરોધો આવી શકે છે, અને નાની સમસ્યાઓ પણ મહત્વપૂર્ણ લાગશે. નાણાકીય બાબતોમાં ખાસ કાળજી રાખો, કારણ કે ખોટા નિર્ણયો નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.  

મીન રાશિ: તમે વારંવાર તમારા નિર્ણયો પર શંકા કરી શકો છો, જેનાથી ખોટા નિર્ણયો લેવાની શક્યતા વધી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓ વધી શકે છે, અને ભાવનાત્મક ઉતાર-ચઢાવ આવશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો, કારણ કે ખોટા શબ્દો સંબંધોમાં અંતર બનાવી શકે છે.  

મકર રાશિ: કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ આ સમય તમારા માટે થોડો પડકારજનક રહેશે. કામ પર વિવાદો અથવા દલીલો થઈ શકે છે, જે તમારી છબીને અસર કરી શકે છે. ઘરમાં પણ મતભેદો થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, સંયમ રાખવો શ્રેષ્ઠ છે.

કન્યા રાશિ: આ સમય દરમિયાન તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો. નાની સમસ્યાઓ પણ મોટી બની શકે છે. છુપાયેલા દુશ્મનો કામ પર અથવા સામાજિક જીવનમાં સક્રિય થઈ શકે છે. તેથી, તમારા કામ અને યોજનાઓને સમજી-વિચારીને શેર કરો. માનસિક સંતુલન જાળવવું જરૂરી રહેશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

