આગામી 72 કલાકમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં આવશે મોટો પલટો, અંબાલાલ પટેલની આગાહી
Ambalal Patel Rain Alert : 22 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની હવામાનની આગાહી છે. 30થી 40 કિમીની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાશે. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં સરેરાશ 108 ટકાથી વધુ વરસાદ વરસ્યો. ઉત્તર ગુજરાતમાંથી ચોમાસું વિદાય તરફ છે તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં હજી વરસાદ પડી રહ્યો છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગામી 72 કલાકમાં રાજ્યના અનેક ભાગોમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. નવરાત્રિની શરૂઆતમાં રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. 29 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ સુરત, વલસાડના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં આફતનો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. નવરાત્રિમાં મેઘરાજા ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે.
નવેમ્બરની પણ આગાહી
નવરાત્રિમાં વરસાદ આવશે તેવી અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે. તેમણે કહ્યું કે, બંગાળના ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ સક્રિય થતા વરસાદ આવશે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ આવવાની આગાહી છે. 7 ઓક્ટોબરે પણ વરસાદની સંભાવના છે. નવેમ્બર મહિનામાં હવામાનમાં પલટો આવવાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આગામી 5 દિવસ રાજ્યમાં 30થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. હાલમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય હોવાથી ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. અમદાવાદમાં ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી છે.
અરબી સમુદ્રમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કરી મોટી આગાહી, નવરાત્રિ દરમિયાન રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી. નવરાત્રિમાં વરસાદ અંગે જોઈએ તો બંગાળ ઉપસાગરની સિસ્ટમને કારણે આજથી જ તારીખ 22 સુધીમાં રાજ્ય અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના રહેશે, પરંતુ ઉલ્લેખનીય છેકે તારીખ 27 સપ્ટેમ્બરથી 5મી ઓક્ટબર વચ્ચે અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થવાની શક્યતા રહેશે જેના કારણે 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં વધુ વરસાદ વરસી શકે અને 7 ઓક્ટોબર રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમના કારણે વરસાદની થવાની શક્યતા રહેશે, ચિંતાની બાબત એ છે, કે સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં અપૂરતો વરસાદ નોંધાયો છે અને સિંચાઈ સાધનો પણ ત્રાચા છે, આ વખતે વધુ વરસાદ ન થાય તો કૃષિપાક પર માઠી અસર થઈ શકે, આવા વિસ્તારોમાં કદાચ હવામાનની આગાહીઓ પણ વરસાદની પુષ્ટિ કરતી હોવા છતાં સારા વરસાદ થતો નથી. હવે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં પણ અરબી સમુદ્ર સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહેશે. જે ગુજરાતનું હવામાન પલટાવી શકે છે.
રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં સરેરાશ ૧૦૮ ટકાથી વધુ વરસાદ નોંધાયો
રાજ્યમાં ચાલુ ચોમાસું સિઝનમાં સાર્વત્રિક વરસાદના પરિણામે તા. ૧૮ સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૫ની સ્થિતિએ સરેરાશ ૧૦૮ ટકાથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ કચ્છ પ્રદેશમાં ૧૩૫ ટકા, ઉત્તર ગુજરાતમાં ૧૧૮ ટકા, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ૧૧૨ ટકા, પૂર્વ-મધ્યમમાં ૧૧૦ ટકા જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં ૯૩ ટકાથી વધુ સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે તેમ, સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર-SEOC, ગાંધીનગરની દ્વારા જણાવાયું છે. વધુમાં સાર્વત્રિક વરસાદના પરિણામે સરદાર સરોવર સિવાય રાજ્યના કુલ ૨૦૬ ડેમમાંથી ૧૪૫ ડેમ હાઈએલર્ટ એટલે કે ૭૦ થી ૧૦૦ ટકા વચ્ચે ભરાયા છે. જ્યારે ૧૨ ડેમ એલર્ટ પર તેમજ ૧૭ ડેમ વોર્નિંગ પર મૂકવામાં આવ્યા છે. રાજ્યની જીવાદોરી સમાન સરદાર સરોવર ડેમમાં હાલમાં તેની કુલ ક્ષમતાના ૯૩ ટકાથી વધુ જળસંગ્રહ ઉપલબ્ધ છે.
આ ચોમાસામાં વાવેતર કેટલું થયું
ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર વરસાદના પરિણામે જગતના તાત એવા ખેડૂતો દ્વારા અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ કુલ ૯૭.૭૨ ટકા વિસ્તારમાં ખરીફ –ચોમાસું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ ૨૨ લાખ હેક્ટરમાં મગફળીનું વાવેતર જ્યારે બીજા ક્રમમાં ૨૦ લાખ હેક્ટરમાં કપાસ જ્યારે ત્રીજા ક્રમમાં ૦૯ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં ડાંગરનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. તેમ, કૃષિ વિભાગની યાદીમાં જણાવાયું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં વર્ષ ૨૦૨૨માં ૧૨૨ ટકા, વર્ષ ૨૦૨૩માં ૧૦૮ ટકા અને વર્ષ ૨૦૨૪માં ૧૪૩ ટકા વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે વર્ષ ૨૦૨૫માં આજની સ્થિતિએ ૧૦૮ ટકા વરસાદ નોંધાયો છે.
