દિવાળી બાદ આવી રહ્યું છે મહાતોફાન : બંગાળની ખાડીમાં નવું વાવાઝોડું બન્યું, અંબાલાલની આગાહી
Ambalal Patel Alert : રાજ્યમાં દિવાળી ટાણે વરસાદ પડવાની હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી.. આજથી 22 તારીખ સુધી દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડશે હળવો વરસાદ...
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, 22 ઓક્ટોબર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવા ભેજના કારણે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે અથવા વાદળવાયું પણ આવી શકે છે. 20 થી 22 માં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં આહવા, ડાંગ, વલસાડના ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બનવાની શક્યતાના કારણે 23 અને 24 થી આ સિસ્ટમ મજબૂત થઈ તારીખ 28 અને 29.સુધીમાં ભારે ચક્રવાત થવાની શકયતા રહેશે.
તેમણે વાવાઝોડા અંગે અપડેટ આપતા કહ્યું કે, આ વાવાઝોડમાં પવનની ગતિ 100થી 150 પ્રતિકલાક જેટલી રહશે. બંગાળ ઉપસાગરમાં તારીખ 23 અને 24 ઓક્ટોમાં એક વાવાજોડું આકાર લેતું જોવા મળશે. તારીખ 28 અને 29 ઓક્ટોબર સુધીમાં આ વાવાઝોડું ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે. જેને કારણે બંગાળ ઉપસાગરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. તારીખ 19 ઓક્ટોબરના દિવસે વાવાઝોડું અરબી સમુદ્રમાં આકાર લેતા જોવું મળશે.
બંગાળ ઉપસાગરમાં ઉદભવેલા વાવાઝોડાની અસર દક્ષિણ ભારતમાં જોવા મળશે. વાવાઝોડું અરબી સમુદ્રમાં પ્રવેશતા ભારે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે. આ વાવાઝોડું પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રથી દુર રહીને રાજસ્થાના ભાગો, પાકિસ્તાનના ભાગો, તે ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં જવાની શક્યતા રહશે. જો કે એનો ટ્રેક હાલમાં કહી શકાય નહીં.
1. આ માસના અંતમાં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં આવવાની શક્યતા રહેશે. 2. અરબી સમુંદર નો વાવા ઝોડું બંગાળ ઉપ સાગરનો ચક્રવાતના અકરને ગુજરાતનો હવામાન પલટસશે 7 નવેમ્બર બાદ પણ દક્ષિણ ભારતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ શક્યતા છે. જેની અસર પણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં રહેશે.
નવેમ્બર માસમાં દેશ સહિત ગુજરાતનો હવામાન પલટાશે અને શિયાળે અને ચોમાસું આવ્યું હોય તેવું જણાશે. બંગાળ ઉપસાગરમાં ગતિ વિધિ દક્ષિણ ભારતમાં પ્રવેશી અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું પ્રવેશી શકે છે. અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાત આવે તો રાજસ્થાન ઉત્તર ભારતના ભાગો, ત્યાર બાદ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં તેની અસર થઈ શકે છે.
