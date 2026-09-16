/Navpancham Rajyog 2026: કર્ક રાશિમાં આજે એક્ટિવ થશે ગુરુ ચંદ્રની ચમત્કારિક યુતિ, આ 4 રાશિઓ થશે માલામાલ!

Navpancham Rajyog 2026: આજે, એક ખૂબ જ દુર્લભ જ્યોતિષીય સંયોજન બનવાનો છે. કર્ક રાશિમાં ઉચ્ચ ગુરુ અને વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર નવ પંચમ રાજયોગ બનાવવા માટે ભેગા થઈ રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
Navpancham Rajyog 2026: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રના દૃષ્ટિકોણથી, આજે એક ખૂબ જ પવિત્ર અને દુર્લભ ખગોળીય ઘટના બનવાની છે. મનનો ગ્રહ ગુરુ અને મનનો ગ્રહ ચંદ્ર, એક ખાસ નવ પંચમ યોગ બનાવવા માટે ભેગા થશે. ચંદ્ર મંગળ દ્વારા શાસિત વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે, જ્યાંથી તે મનના ગ્રહ ગુરુ સાથે તેની ઉચ્ચ રાશિ, કર્ક રાશિમાં ત્રિકોણ અથવા નવ પંચમ (5મું અને 9મું સ્થાન) સંબંધ બનાવશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગુરુ અને ચંદ્ર વચ્ચેનો આ નવ પંચમ સંબંધ ગજકેસરી જેવો જ ખૂબ જ શુભ પ્રભાવ ઉત્પન્ન કરે છે.
ગુરુના આશીર્વાદ અને ચંદ્રની શીતળતા ચાર રાશિના લોકોના જીવનમાં પ્રગતિ, સંપત્તિ અને સફળતાના નવા દરવાજા ખોલશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ ભાગ્યશાળી રાશિના લોકો માટે આ સંયોજન ખૂબ જ ફળદાયી રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: ચંદ્ર તમારી પોતાની રાશિ (લગ્ન)માં ગોચર કરશે અને નવમા ભાવ (ભાગ્ય)માં સ્થિત ગુરુ સાથે શુભ નવ પંચમ યોગ બનાવશે. તમારા સુતેલા ભાગ્યમાં અચાનક ઉછાળો આવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો કોઈપણ અવરોધો વિના પૂર્ણ થશે. કામ પર તમારી પ્રતિષ્ઠા અને માન નોંધપાત્ર રીતે વધશે. તમને ધાર્મિક યાત્રાઓ અથવા આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ હશે, અને તમને માનસિક શાંતિ મળશે.
મીન રાશિ: તમારી રાશિનો શાસક ગ્રહ ગુરુ, તમારા પાંચમા ભાવમાં ઉચ્ચ છે. ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. ભાગ્ય સંપૂર્ણ અને ઉદારતાથી સાથ આપશે. તમારી કારકિર્દીમાં પ્રમોશન અથવા વૃદ્ધિનો સંકેત છે. વ્યવસાયમાં રહેલા લોકોને વિદેશી અથવા મુખ્ય ગ્રાહક તરફથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. જૂની સમસ્યાઓ અને તણાવ દૂર થશે.
મકર રાશિ: તમારા અગિયારમા ભાવ (આવક અને નફો)માં સ્થિત ચંદ્ર, સાતમા ભાવ (ભાગીદારી અને વૈવાહિક જીવન)માં સ્થિત ગુરુ સાથે નવ પંચમ યુતિ બનાવશે. તમારી આવકમાં અણધારી વધારો થશે, અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. વૈવાહિક જીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે, અને તમારા જીવનસાથીના સહયોગથી, એક મોટો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થશે. જો તમે ભાગીદારીમાં છો, તો તમને ભવિષ્યમાં નફો અપાવનાર મહત્વપૂર્ણ સોદો મળી શકે છે.
કર્ક રાશિ: ગુરુ તમારી રાશિ (પ્રથમ ઘર)માં ઉચ્ચ છે, અને વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર તમારા પાંચમા ઘર (જ્ઞાન, બાળકો અને સંતાન સુખ) સાથે નવ પંચમ યોગ બનાવી રહ્યો છે. તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં નાટ્યાત્મક સુધારો થશે. વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત કરશે. તમારા બાળકો સંબંધિત કોઈપણ ચાલી રહેલા મુદ્દાઓનું નિરાકરણ આવશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતાઓ ઉભરી રહી છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)