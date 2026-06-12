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ગણતરીની કલાકોમાં બનશે એક ચમત્કારિક દ્વિવાદશ રાજયોગ, આ રાશિના જાતકો પર સંપત્તિનો થશે વરસાદ, નોકરી કરનારાને થશે ફાયદો!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 12, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:24 PM IST

Dwidwadash Yog 2026: 13 જૂને ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં અને બુધ મિથુન રાશિમાં હોવાથી દ્વિવાદશ યોગ સર્જાય છે. જાણો કઈ રાશિના લોકોનું નસીબ સારું રહેશે અને કોને સૌથી વધુ લાભ મળશે.
 

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Dwidwadash Yog 2026: જ્યારે પણ ગ્રહોનો રાજા, ગ્રહોનો રાજકુમાર, અથવા મન માટે જવાબદાર ગ્રહોનો કોઈ ખાસ સંયોજન બને છે, ત્યારે તેનો માનવ જીવન પર સીધો પ્રભાવ પડે છે. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી, 13 જૂને બનતો આ દ્વિવાદશ યોગ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે, ચંદ્ર સવારે મેષ રાશિ છોડીને તેની ઉચ્ચ રાશિ, વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે.  

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દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, તે 14 જૂને સવારે 9:26 વાગ્યા સુધી આ રાશિમાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન, બુધ તેની પોતાની રાશિ, મિથુન રાશિમાં રહેશે, જે ચંદ્રને બુધથી બારમા ભાવમાં અને બુધને ચંદ્રથી બીજા ભાવમાં રાખશે. તેની ઉચ્ચ રાશિમાં ચંદ્ર અને તેની પોતાની રાશિમાં બુધ વચ્ચેનો આ દુર્લભ જોડાણ કેટલીક રાશિઓના બંધ ભાગ્યને ખોલવા માટે ઉત્પ્રેરક સાબિત થશે. ચાલો જાણીએ કે આ શુભ યોગથી કઈ રાશિના લોકો સારા દિવસો શરૂ થશે અને કોને તેમના કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં બમ્પર લાભનો અનુભવ થશે.  

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વૃષભ રાશિ: આ ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આશીર્વાદરૂપ છે, કારણ કે ચંદ્ર તમારી રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. નોકરી કરતા લોકો માટે, લાંબા સમયથી રાહ જોવાનો અંત આવી શકે છે. તમને કામ પર કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થવાના સંકેતો છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા અને માન-સન્માન વધશે. જો તમે નવી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો આ સમય દરમિયાન પરિસ્થિતિઓ સંપૂર્ણપણે અનુકૂળ રહેશે.

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તુલા રાશિ: તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો ખુશીઓ અને સકારાત્મક ક્ષણોથી ભરેલો રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમે ખૂબ જ ખુશખુશાલ મૂડમાં રહેશો. તમને દરેક સમયે પરિવાર અને પ્રિયજનો તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળશે. તમારા ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ અને વૈભવી વસ્તુઓમાં વધારો થવાના સ્પષ્ટ સંકેતો છે. સતત વધતી આવક તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે, જેનાથી તમને નોંધપાત્ર માનસિક રાહત મળશે.  

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મિથુન રાશિ: બુધ પોતાની રાશિમાં છે, જેના કારણે આ યુતિ તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક બનશે. તમારા માટે આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. વધુમાં, જૂના સ્ત્રોતોમાંથી સતત પૈસાનો પ્રવાહ રહેશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રમોશન અને પગાર વધારાનો શુભ સમાચાર મળી શકે છે. વ્યવસાયિક સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળશે. વધુમાં, જૂની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે, અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.  

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કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકો માટે, આ બારમો ચંદ્ર-બુધ યુતિ માનસિક શાંતિ લાવે છે. તમે છેલ્લા કેટલાક સમયથી અનુભવી રહ્યા છો તે માનસિક તણાવ સંપૂર્ણપણે દૂર થશે. ભાગ્ય તમને ખૂબ જ સાથ આપશે. નસીબ સાથે, લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થવા લાગશે. તમારી મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે અને તમને નવી જવાબદારીઓ પણ સોંપી શકે છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Dwidwadash Yog 2026
Gujarati News
spiritual news
Zodiac sign
Dwidwadash Rajyoga

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