560 કિલો સોનાથી શણગારેલો મહેલ, ભોજન પીરસવા માટે ચાંદીની ટ્રેન... મહારાજાના શાહી ઠાઠ-બાઠમાં ફસાયો 400000000000ની મિલકતનો વિવાદ
Scindia Family Property Dispute: દેશના સૌથી અમિર રાજ પરિવારોમાના એક સિંધિયા પરિવારની કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિનો વિવાદ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. રાજવી પરિવારની અંદાજિત 40,000 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે.
Scindia Family Property Dispute: રાજવી પરિવારની સંપત્તિ ₹40,000 કરોડની છે. ગ્વાલિયર હાઈકોર્ટે કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા અને તેમના ત્રણ કાકીઓને 15 વર્ષ જૂના પૈતૃક સંપત્તિ વિવાદનો 90 દિવસની અંદર શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉકેલ લાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. સિંધિયા પરિવારનો આ વિવાદ મહારાજ જીવજીરાવ સિંધિયાના મૃત્યુ પછી શરૂ થયો હતો. જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાના કાકી, વસુંધરા રાજે, યશોધરા રાજે અને ઉષા રાજે, હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર કાયદા હેઠળ તેમના પિતાની સંપત્તિમાં સમાન હિસ્સો માંગે છે. જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા દલીલ કરે છે કે મોટા પુત્રને પૂર્વજન્મ હેઠળ શાહી મિલકતનો અધિકાર છે. આજે, આપણે આ વિવાદની ચર્ચા નહીં, પરંતુ જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાના સૌથી સુંદર મહેલની ચર્ચા કરીશું. જય વિલાસ પેલેસના નામે અનેક રેકોર્ડ છે.
સિંધિયા પરિવારના આ મિલકત વિવાદમાં ફક્ત પૈસા અને જમીન જ નહીં પરંતુ અનેક વારસાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આમાંથી એક ગ્વાલિયરનો જય વિલાસ પેલેસ છે. 12.40 લાખ ચોરસ ફૂટમાં ફેલાયેલો આ મહેલ ઘણા કારણોસર ખાસ છે. 4000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કિંમતના આ મહેલને જોનાર કોઈપણ વ્યક્તિ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. ગ્વાલિયરના જય વિલાસ પેલેસની સુંદરતા અને સુવિધાઓ તેને ખાસ બનાવે છે. 400 રૂમ, 560 કિલો સોનાના શણગાર અને 3 હજાર કિલોના ઝુમ્મર સાથે, આ મહેલ સદીઓથી પોતાનો વારસો જાળવી રહ્યો છે.
1874માં, સિંધિયા રાજવંશના શાસક જયાજી રાવ સિંધિયાએ ગ્વાલિયરમાં જય વિલાસ મહેલ બનાવ્યો. ફ્રેન્ચ આર્કિટેક્ટ સર મિશેલ ફિલોસ દ્વારા ડિઝાઇન કરાયેલ, આ મહેલમાં 400 ઓરડાઓ છે. આ ભવ્ય મહેલનો પહેલો માળ ટસ્કન, બીજો ઇટાલિયન-ડોરિક શૈલીમાં અને ત્રીજો કોરીન્થિયન શૈલીમાં બનાવવામાં આવ્યો છે. ઇટાલિયન આરસપહાણ અને પર્શિયન કાર્પેટ મહેલને શણગારે છે.
મહેલના દરબાર હોલનો આંતરિક ભાગ સોના અને સોનાથી શણગારેલો છે. આખા મહેલમાં 560 કિલોગ્રામ સોનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. સોનાથી શણગારેલા આ મહેલને બનાવવામાં 12 વર્ષ લાગ્યા હતા અને 146 વર્ષ પહેલાં 1 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. આ 1,240,771 ચોરસ ફૂટના મહેલના બીજા માળે સ્થિત દરબાર હોલને જય વિલાસનું ગૌરવ માનવામાં આવે છે. દરબાર હોલની દિવાલો અને છત સંપૂર્ણપણે સોના, હીરા અને કિંમતી પથ્થરોથી શણગારેલી છે.
વિશ્વનો સૌથી ભારે ઝુમ્મર મહેલના દરબાર હોલની છત પર સ્થાપિત થયેલ છે. આ ઝુમ્મરનું વજન 3,500 કિલોગ્રામ છે. ઝુમ્મર લટકાવતા પહેલા, કારીગરોએ તેની તાકાત ચકાસવા માટે દસ હાથીઓને છત પર ચઢાવ્યા હતા. હાથીઓ દસ દિવસ સુધી છત પર ચાલ્યા, ત્યારબાદ ઝુમ્મર છત પરથી લટકાવવામાં આવ્યું. લોકો આ ઝુમ્મર જોવા આવે છે. તે વિશ્વનું સૌથી ભારે ઝુમ્મર છે.
જય વિલાસ પેલેસનો શાહી ડાઇનિંગ હોલ રાજાઓ અને મહારાજાઓની વૈભવી જીવનશૈલીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ મહેલમાં ભોજન પીરસવા માટે એક સુંદર ચાંદીની ટ્રેન છે. ડાઇનિંગ ટેબલ રેલિંગથી સજ્જ છે. આ મહેલ સોના અને ચાંદીના વાસણોથી સજ્જ છે. સ્ટાફ માટે અલગ રૂમ, એક બગીચો, એક પોલો મેદાન, એક સ્વિમિંગ પૂલ અને એક જીમ, અન્ય વૈભવી સુવિધાઓ સાથે, શાહી વારસો દર્શાવે છે.
જય વિલાસ પેલેસના 35 રૂમમાં એક સંગ્રહાલય ખુલ્યું છે, જે સિંધિયા વંશના ઇતિહાસને દર્શાવે છે. રાજમાતા વિજયારાજે સિંધિયાએ જીવાજીરાવ સિંધિયાની યાદમાં આ સંગ્રહાલય બનાવ્યું હતું. જો તમે આ મહેલને નજીકથી જોવા માંગતા હો, તો તમે ટિકિટ બુક કરી શકો છો. આ મહેલ મંગળવારથી રવિવાર સુધી સવારે 10:00 થી સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી ખુલ્લો રહે છે.
